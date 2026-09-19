Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η «βασίλισσα» κατέκτησε το Σούπερ Καπ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και γνώρισε την ήττα στον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague με 93-89. Η αναμέτρηση, που χαρακτηρίστηκε ως «ματσάρα», διεξήχθη στο Αμπου Ντάμπι, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίζει τους «ερυθρόλευκους» και να κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Η νίκη αυτή αποτέλεσε, κατά κάποιον τρόπο, μια εκδίκηση για τη Ρεάλ, μετά τον τελικό του Final Four. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν μία μεγάλη προσπάθεια για να φέρουν μία ακόμη ανατροπή, ωστόσο το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν ήρθε στο φινάλε της αναμέτρησης.

Το ξεκίνημα του αγώνα και το προβάδισμα της Ρεάλ

Το πρώτο καλάθι του αγώνα πέτυχε ο Βεζένκοβ για τον Ολυμπιακό, δίνοντας το αρχικό προβάδισμα στους Πειραιώτες. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε άμεσα, με τέσσερις πόντους από τον Μαλεντόν και δύο από τον Ντεκ, διαμορφώνοντας το σκορ σε 6-2 υπέρ της στο 06:55 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Βεζένκοβ μείωσε τη διαφορά στο 7-8 για τη Ρεάλ στο 04:53, όμως ο Λουαού-Καμπαρό απάντησε με τρίποντο, κάνοντας το 11-7 υπέρ του Ολυμπιακού στο 04:42. Οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν σε 11-11 με δίποντα των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου, όμως ο Πραντίγια σκόραρε τρίποντο για το 14-11 των Μαδριλένων. Η Ρεάλ πήρε στη συνέχεια ένα σερί 8-0, αποκτώντας διαφορά οχτώ πόντων (22-12) στο 01:45, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, βρισκόταν μπροστά με 24-15.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού και το ημίχρονο

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Καμπάτσο σκόραρε με βολή για τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα σερί 6-0, από το 08:58 με τον Μοντέρο μέχρι το 08:17 με τον Φουρνιέ, μειώνοντας το σκορ σε 21-25. Η διαφορά έπεσε στους τρεις πόντους (24-27) στο 07:35, μετά από ένα τρίποντο του Φουρνιέ.

Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης αντέδρασε εκ νέου με πέντε διαδοχικούς πόντους, κάνοντας το 33-24, ενώ στο 04:20 είχε επιστρέψει στο +10 (37-27). Στο 01:22, μετά από τέσσερις πόντους του Μοντέρο και έναν του Φουρνιέ, η διαφορά είχε πέσει στους πέντε (37-42). Ο Εντιάι με δύο δίποντα μείωσε σε 41-44, όμως ο Γιάντουνεν σκόραρε τρίποντο για το 47-41 υπέρ της Ρεάλ. Η «βασίλισσα» πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 47-43, με τον Τζόσεφ να μειώνει με ένα buzzer beater lay up για τον Ολυμπιακό.

Η ανατροπή του Ολυμπιακού στο τρίτο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά το δεύτερο ημίχρονο, πραγματοποιώντας ένα σερί 7-0 από το 09:41 με τον Βεζένκοβ μέχρι το 08:25 με τον ΜακΙντάιρ, παίρνοντας το προβάδισμα με 50-47. Ο Ντεκ απάντησε με δύο τρίποντα, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στη Ρεάλ (50-53).

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμά τους στο 06:28 (55-53), μετά από ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ και βολές του Χολ. Με τρία διαδοχικά δίποντα, η διαφορά ανέβηκε στους πέντε πόντους (61-56) για τους Πειραιώτες στο ίδιο χρονικό σημείο. Παρά την προσπάθεια του Ολυμπιακού, ο Μαλεντόν με δίποντο και ο Αμπάλντε με τρίποντο έφεραν τη Ρεάλ μπροστά με 69-68, με τον Χολ να απαντάει με κάρφωμα για το 70-69. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η «βασίλισσα» ήταν μπροστά με 75-72, καθώς οι Πειραιώτες είχαν μειώσει με δύο βολές.

Η τελική προσπάθεια και η επικράτηση της Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με ένα σερί επτά πόντων, αυξάνοντας τη διαφορά στο 72-82. Ο Ολυμπιακός απάντησε με δύο βολές του Βεζένκοβ και ένα τρίποντο του Μοντέρο, μειώνοντας το σκορ σε 77-82 στο 06:02. Οι Μαδριλένοι πέτυχαν τρεις διαδοχικές βολές, διατηρώντας το προβάδισμά τους.

Ο Βεζένκοβ σκόραρε από τα 6.75μ., μειώνοντας τη διαφορά στο 80-85 στο 04:02. Με ένα τρίποντο του Φουρνιέ στο 02:24, ο Ολυμπιακός μείωσε στους τρεις πόντους (86-89), δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον τελικό. Παρά την μεγάλη προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» για την ανατροπή, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να επικρατήσει με τελικό σκορ 93-89, κατακτώντας έτσι το Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta