Τρινκιέρι: «Έπρεπε να έχουμε καλύτερες αποφάσεις στο τελευταίο τρίλεπτο»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, μίλησε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» γνώρισε την ήττα με σκορ 87-81. Ο προπονητής εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα σημεία του αγώνα.

Οι κρίσιμες στιγμές και οι αποφάσεις

Στις δηλώσεις του στην κάμερα του ΣΚΑΪ, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στην παρουσία της ομάδας του στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», επισημαίνοντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά στοιχεία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ομάδα του πάλεψε απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο, φτάνοντας κοντά στο να διεκδικήσει τη νίκη.

Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για καλύτερες αποφάσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών λεπτών του αγώνα. Αυτές οι αποφάσεις, σύμφωνα με τον ίδιο, κόστισαν τελικά τη νίκη στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Επιπλέον, τόνισε ότι η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τα ριμπάουντ στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, ένα στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση του παιχνιδιού.

Η δυναμικότητα και η σύγκριση με προηγούμενο αγώνα

Ο Αντρέα Τρινκιέρι έκανε μία σύγκριση της εμφάνισης του ΠΑΟΚ με προηγούμενη αναμέτρηση, αναφέροντας ότι η ομάδα του ήταν καλύτερη σε δυναμικότητα σε σχέση με τον αγώνα που είχε δώσει «χθες» κόντρα στην Παρτιζάν. Αυτή η βελτίωση στην ενέργεια και την απόδοση ήταν ένα θετικό στοιχείο που κράτησε από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Παρόλα αυτά, η βελτιωμένη δυναμικότητα δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην επικράτηση, καθώς τα λάθη στις τελικές αποφάσεις και η αδυναμία στα ριμπάουντ στα κρίσιμα σημεία δεν επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι, παρά την προσπάθεια, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.

Το αποτέλεσμα ως η μόνη «δήλωση»

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η εικόνα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό αποτελεί κάποια «δήλωση» ενόψει της έναρξης της σεζόν, ο Αντρέα Τρινκιέρι ήταν απόλυτος στην απάντησή του. Ο Ιταλός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι η μόνη πραγματικότητα και η μόνη «δήλωση» που προκύπτει από την αναμέτρηση είναι η ήττα.

Με αυτή τη δήλωση, ο προπονητής θέλησε να τονίσει ότι, ανεξάρτητα από την προσπάθεια ή τα επιμέρους θετικά στοιχεία, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό που καθορίζει την πραγματικότητα για την ομάδα. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει την εστίαση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Επόμενη αναμέτρηση στο Super Cup

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε και στην επερχόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, καθώς ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει ξανά τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup. Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο, προσφέροντας μία νέα ευκαιρία για τις δύο ομάδες.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δήλωσε ότι η ομάδα του πρέπει να κάνει καλύτερα πράγματα εντός της εβδομάδας που ακολουθεί, προκειμένου να είναι πιο προετοιμασμένη και να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η εστίαση είναι στη βελτίωση και στην καλύτερη διαχείριση της αναμέτρησης, με στόχο ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta