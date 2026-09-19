Ο Βάλτερ Ματσάρι «βομβαρδίζει» τη διοίκηση του Ηρακλή για τις μεταγραφές

Ο προπονητής του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, προχώρησε σε σημαντικές δηλώσεις μετά τον αγώνα της ομάδας του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και τη συνολική βελτίωση. Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός δεν δίστασε να ασκήσει δριμεία κριτική στη διοίκηση του συλλόγου αναφορικά με τις μεταγραφές, τονίζοντας ότι αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελε.

Διαφωνία για τις μεταγραφές και το ρόστερ

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Βάλτερ Ματσάρι έριξε «βόμβες» όσον αφορά τον σχεδιασμό του ρόστερ, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι εξέφρασε τη διαφωνία του, αλλά δεν εισακούστηκε. «Υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να λύσω με τη διοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο προπονητής τόνισε πως «ήρθαν παίκτες που δεν ήθελα να έρθουν» και πως «δεν με άκουσαν σε κάποια πράγματα».

Ο Ιταλός τεχνικός είχε ζητήσει συγκεκριμένα τον Οκάκα, παίκτη με χαρακτηριστικά που, όπως είπε, δεν διαθέτει κανείς άλλος στην ομάδα και θα μπορούσε να χρησιμεύσει. Αντίθετα, η διοίκηση απέκτησε παίκτες με ίδια χαρακτηριστικά, κάτι που, σύμφωνα με τον Ματσάρι, δημιουργεί πρόβλημα στη διαχείριση και τη λειτουργία της ομάδας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας θα έπρεπε να με είχαν ακούσει» και απέδωσε το λάθος στον τεχνικό διευθυντή.

Το πρόβλημα των υπεράριθμων παικτών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έθεσε ο Βάλτερ Ματσάρι είναι ο μεγάλος αριθμός παικτών στο ρόστερ. Όπως εξήγησε, το να έχει μια ομάδα 30 παίκτες για μία διοργάνωση, όταν σε κάθε παιχνίδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν το πολύ 16, αποτελεί πρόβλημα. «Δεν είναι εύκολη η λειτουργία της ομάδας υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πέντε παίκτες σε μία μόνο θέση.

Παρά τις διαφωνίες με τη διοίκηση, ο προπονητής διατήρησε την αισιοδοξία του για τη σχέση του με τους ποδοσφαιριστές. Ανέφερε ότι έχει «εξαιρετική σχέση με τους παίκτες», οι οποίοι «με ακολουθούν και με αγαπούν», ενώ «ακολουθούν τις οδηγίες μου».

Η εικόνα του Ηρακλή στον αγώνα με τον Άρη

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα με τον Άρη, ο Βάλτερ Ματσάρι υποστήριξε ότι η ομάδα του παρουσίασε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο, οι παίκτες εμφανίστηκαν «λίγο σφιγμένοι» και «μπλοκαρισμένοι», καθώς πολλοί έχουν έρθει πρόσφατα στην ομάδα, θέλουν να αποδείξουν και αισθάνονται το βάρος της φανέλας. Διαισθάνονταν την ανάγκη να κερδίσουν και εμφανίστηκαν αγχωμένοι.

Αντίθετα, στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες «κοιταχτήκαμε στα μάτια», όπως είπε ο προπονητής, και η ομάδα είχε «ώθηση». Ο Ηρακλής πραγματοποίησε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε μια καλή και δυνατή ομάδα, χωρίς να της επιτρέψει να κάνει σχεδόν τίποτα. Μάλιστα, η ομάδα του Ματσάρι είχε και μια σπουδαία ευκαιρία, με τον ίδιο να πιστεύει ότι άξιζε τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, επεσήμανε την έλλειψη αποτελεσματικότητας στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Οι αλλαγές και η δέσμευση του προπονητή

Σχετικά με τις αλλαγές που έκανε στον αγώνα, ο Ματσάρι εξήγησε ότι έκανε μόλις μία ή δύο αλλαγές, εκ των οποίων η μία λίγο πριν τις καθυστερήσεις. Δήλωσε ότι δεν διστάζει να κάνει αλλαγές από το ημίχρονο και το έχει πράξει σε προηγούμενα παιχνίδια. Εναντίον τέτοιων ομάδων, όμως, είναι δύσκολο και επικίνδυνο να παρέμβεις όταν βλέπεις ότι η ομάδα πηγαίνει καλά, είναι δεμένη και ανεβάζει ταχύτητα. Τόνισε ότι οι παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο ήταν έτοιμοι να βγάλουν 90λεπτο.

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν επίσης ξεκάθαρος όσον αφορά τις φήμες περί αποχώρησής του και προτάσεων που είχε, όπως από την Εθνική Αλγερίας. «Όταν δεσμεύομαι με μια ομάδα, το πηγαίνω μέχρι τέλους», δήλωσε. Είπε ότι είναι «πιστός» και «δεν ακούει τίποτα», ενώ είναι «υπερήφανος που είμαι εδώ» στον Ηρακλή, μια ομάδα με σπουδαία παράδοση και ένα υφιστάμενο πρότζεκτ. Απέρριψε προτάσεις από «σπουδαίες ομάδες», ακόμα και αν ερχόταν η καλύτερη Εθνική ομάδα, θα έλεγε όχι.

Βελτίωση και βαθμολογική θέση

Παρά τις επιμέρους διαφωνίες, ο Βάλτερ Ματσάρι δήλωσε ότι σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένος με την ομάδα. Υπογράμμισε ότι «υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν με την ομάδα», αλλά δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες. Η ομάδα χτίζεται μέρα με τη μέρα και όσοι καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο βλέπουν ότι βελτιώνεται.

Ο προπονητής αναφέρθηκε και στη βαθμολογική θέση του Ηρακλή, λέγοντας πως αν κάποιος κοιτάξει τη βαθμολογία και προσθέσει τέσσερις βαθμούς, θα δει πού θα βρισκόταν η ομάδα. Αυτό, όπως σημείωσε, δεν είναι μικρό πράγμα για μια νεοφώτιστη ομάδα που επέστρεψε στην κατηγορία, ειδικά αν δεν υπήρχαν τα διαιτητικά λάθη.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta