Οι προτροπές του Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού ενόψει Λεβαδειακού

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, απηύθυνε εκ νέου μήνυμα στους παίκτες του ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής με τον Λεβαδειακό. Ο τεχνικός, ο οποίος είναι ήδη υποψιασμένος για την εκτός έδρας δυσκολία του αγώνα, τόνισε την ανάγκη για σκληρή δουλειά και την επανάληψη των καλών στοιχείων που επέδειξε η ομάδα στο πρόσφατο παιχνίδι του Europa League. Στόχος είναι το κλείσιμο αυτής της περιόδου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πριν την επικείμενη διακοπή του πρωταθλήματος.

Η προσέγγιση του αγώνα με τον Λεβαδειακό

Μιλώντας στη NOVA, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Για τον λόγο αυτό, επισήμανε την αναγκαιότητα οι παίκτες να δουλέψουν σκληρά και να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν όσα έκαναν σωστά στον τελευταίο αγώνα, ειδικά στο Europa League. Η προσοχή της ομάδας πρέπει να είναι στραμμένη στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα.

Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην επερχόμενη διακοπή, δηλώνοντας ότι θα υπάρξουν λίγες ημέρες για περαιτέρω δουλειά με την ομάδα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αρκετοί παίκτες θα απουσιάζουν, καθώς θα ενσωματωθούν στις Εθνικές τους ομάδες για τις υποχρεώσεις τους.

Προειδοποίηση για «παγίδα» και η σημασία της νίκης

Ο Αλγκουαθίλ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο ο αγώνας με τον Λεβαδειακό να αποτελέσει «παγίδα». Τόνισε, ωστόσο, ότι ο Ολυμπιακός, ως μεγάλη ομάδα, δεν πρέπει να το επιτρέψει αυτό. Οι μεγάλες ομάδες, σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλουν να ξεχνούν γρήγορα τόσο τις νίκες όσο και τις ήττες, εστιάζοντας πάντα στο επόμενο παιχνίδι.

Η προετοιμασία για κάθε αναμέτρηση πρέπει να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με μοναδικό στόχο τη νίκη. Ο προπονητής υπενθύμισε στους παίκτες το «στραβοπάτημα» που είχε η ομάδα στο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Επισήμανε ότι δεν μπορούν να επιτρέψουν στον εαυτό τους να έχουν δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αγώνα που ακολουθεί.

Το πάθος της Γιαγκελόνια και η πίστη του προπονητή

Στις συζητήσεις του με τους παίκτες, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξέφρασε την επιθυμία του να δει το ίδιο πάθος που επέδειξε η ομάδα στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια. Ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν με την ίδια δυναμική, επιδιώκοντας μάλιστα ακόμα καλύτερη απόδοση.

Ο Βάσκος τεχνικός δήλωσε την πλήρη του πίστη στις δυνατότητες των παικτών του. Τόνισε ότι έχει μεγάλη σημασία να πάνε καλά και να κατακτήσουν τη νίκη στον επερχόμενο αγώνα. Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του ηθικού και της αυτοπεποίθησης της ομάδας.

Αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα

Αναφορικά με την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ολυμπιακός στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, η επικρατούσα αίσθηση είναι ότι θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να διαφοροποιήσουν τη σύνθεση της ομάδας σε σχέση με το παιχνίδι που έληξε 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια.

Οι πιθανές αυτές αλλαγές δείχνουν την πρόθεση του προπονητή να διαχειριστεί το ρόστερ και να φρεσκάρει την ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του αγώνα και την επικείμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta