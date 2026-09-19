Ο Κωστούλας πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπράιτον επί της Άρσεναλ, απέκρουσε πέναλτι ο Τζολάκης

Ο Έλληνας επιθετικός Μπάμπης Κωστούλας αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή για την Μπράιτον, καθώς συνέβαλε καθοριστικά με ένα γκολ και μία ασίστ στην επιβλητική νίκη της ομάδας του με 3-0 επί της Άρσεναλ. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League, με την Μπράιτον να σταματά το αήττητο σερί των «Κανονιέρηδων». Την ίδια ώρα, ο τερματοφύλακας Τζολάκης είχε μια σημαντική επέμβαση, αποκρούοντας πέναλτι στον αγώνα Νιούκαστλ - Χαλ.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Κωστούλα

Η Μπράιτον, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Φάμπιαν Χουρτσέλερ, παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόσωπο απέναντι στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ, επικρατώντας με σκορ 3-0. Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός, ήταν ο άνθρωπος-κλειδί για την ομάδα του, καθώς είχε άμεση συμμετοχή στα δύο πρώτα τέρματα.

Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κωστούλας έδωσε μία εξαιρετική ασίστ στον Πασκάλ Γκρος. Ο Γκρος, με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα αρχικά στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα του Νταβίντ Ράγια, ανοίγοντας το σκορ σε 1-0. Η συμβολή του Κωστούλα δεν σταμάτησε εκεί.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό, ο Μπάμπης Κωστούλας μετατράπηκε από δημιουργός σε σκόρερ. Βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον Νταβίντ Ράγια, διαμορφώνοντας το 2-0 για την ομάδα του. Το τελικό σκορ 3-0 διαμορφώθηκε στο 57ο λεπτό από τον Τσέμα Αντρές, επισφραγίζοντας τη μεγάλη νίκη της Μπράιτον. Αυτή η ήττα ήταν η πρώτη για την Άρσεναλ στη φετινή Premier League, βάζοντας τέλος στο απόλυτο ξεκίνημα της πρωταθλήτριας.

Η επέμβαση του Τζολάκη στο Νιούκαστλ - Χαλ

Σε μια άλλη αναμέτρηση, αυτή μεταξύ Νιούκαστλ και Χαλ, ο τερματοφύλακας Τζολάκης είχε επίσης μια καθοριστική στιγμή. Οι «Καρακάξες» της Νιούκαστλ, με προπονητή τον Ματίας Γιάισλε, ξεκίνησαν δυναμικά τον αγώνα, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Τζο Γουίλοκ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Λιούις Χολ διπλασίασε τα τέρματα για το 2-0.

Ο Τζολάκης, ωστόσο, απέτρεψε ένα τρίτο γκολ για τη Νιούκαστλ πριν από την ανάπαυλα. Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Γιοάν Βισά, κρατώντας έτσι τις «Τίγρεις» της Χαλ μέσα στο παιχνίδι. Παρά την προσπάθεια, οι «Τίγρεις» κατάφεραν μόνο να μειώσουν στο 67ο λεπτό με τον Μοχάμεντ Αλί Τσο, χωρίς να βρουν το γκολ της ισοφάρισης μέχρι το τέλος του αγώνα, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 2-1 υπέρ της Νιούκαστλ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr