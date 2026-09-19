Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ σε ένα φιλικό θρίλερ με καθοριστικό Μαντζούκα

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 87-81 στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο αγώνας, που διεξήχθη το Σάββατο (19/9) στο Telekom Center Athens, εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με τους Θεσσαλονικείς να δυσκολεύουν τους «πράσινους» καθ' όλη τη διάρκειά του.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να κάμψει την αντίσταση του εξαιρετικού ΠΑΟΚ, με τον Λευτέρη Μαντζούκα να έχει καθοριστική συμβολή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Έναρξη με προβάδισμα του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του αγώνα, παίρνοντας ένα γρήγορο προβάδισμα 6-0 στα πρώτα δύο λεπτά, χάρη σε δύο τρίποντα από τους Χάτζινς και Φόστερ. Αυτή η εξέλιξη ανάγκασε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, να καλέσει τάιμ άουτ νωρίς.

Οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά προβλήματα των «πράσινων» και κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 19-21 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Αντεπίθεση Παναθηναϊκού και μάχη πόντο-πόντο

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την εικόνα του στο παρκέ και κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με 25-24. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, με τον Φόστερ να σημειώνει ένα τρίποντο που έκανε το σκορ 30-34.

Σε αυτό το σημείο, ανέλαβε δράση ο Μαντζούκας, ο οποίος με δύο συνεχόμενα τρίποντα έφερε το «τριφύλλι» μπροστά με 38-36. Ο Φρανσίσκο συνέβαλε επίσης, με ένα γκολ-φάουλ, ώστε ο Παναθηναϊκός να οδηγηθεί στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου προηγούμενος με 43-41.

Εναλλαγές στο προβάδισμα και τρίποντα

Η απάντηση του ΠΑΟΚ στην έναρξη της τρίτης περιόδου ήταν άμεση και δυναμική. Με τους Όσμαν και Χουγκάζ, οι Θεσσαλονικείς ανέτρεψαν την κατάσταση και πέρασαν ξανά μπροστά με 51-54. Ένα νέο τρίποντο από τον Όσμαν αύξησε τη διαφορά στο 51-57.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, επέστρεψε για άλλη μια φορά στο παιχνίδι, με τους Μπάντιο, Λεσόρ και Μπόνγκα να πρωταγωνιστούν. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να κλείσουν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι οριακά με 61-60, διατηρώντας την αγωνία στα ύψη.

Το θρίλερ της τελευταίας περιόδου και ο καθοριστικός Μαντζούκας

Το παιχνίδι παρέμεινε στην κόψη του ξυραφιού και στην τελευταία περίοδο. Ο Γκραντ σημείωσε το 66-64 από την περιφέρεια, αλλά ο Χάτζινς απάντησε άμεσα με ένα τρίποντο, κάνοντας το σκορ 66-67. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο άντεξε στην πίεση, αλλά περίπου 4:30 λεπτά πριν από τη λήξη, βρέθηκε στο +5 (72-77), μετά από τρίποντα των Όσμαν και Χάτζινς.

Ωστόσο, το φινάλε του αγώνα ανήκε στον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ, με 2/2 βολές, έδωσε προβάδισμα 80-79 στους «πράσινους» δύο λεπτά πριν από το τέλος. Στη συνέχεια, ο Μπάντιο, με ένα μεγάλο τρίποντο ένα λεπτό πριν τη λήξη, έκανε το 83-81. Στα 32,1 δευτερόλεπτα, ο Λευτέρης Μαντζούκας κέρδισε δύο βολές και με ψυχραιμία από τη γραμμή διαμόρφωσε το 85-81. Μετά από άστοχη επίθεση του ΠΑΟΚ, ο ίδιος παίκτης έφυγε μπροστά και διαμόρφωσε το τελικό 87-81. Ο 23χρονος φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αναδεικνυόμενος σε καθοριστικό παράγοντα της νίκης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr