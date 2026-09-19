Η Mercedes F1 έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στο 2027

Η ομάδα της Mercedes F1 έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στην αγωνιστική σεζόν του 2027, παρά το σημαντικό προβάδισμα που διατηρεί στο φετινό πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για τη μεταφορά οικονομικών πόρων στην επόμενη χρονιά είχε ληφθεί πριν από το καλοκαίρι και εφαρμόστηκε κατά τη διάρκειά του, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Η κίνηση αυτή δεν επηρεάζεται από την τρέχουσα βαθμολογική της θέση, ενώ παράλληλα η ομάδα συνεχίζει να αναζητά βελτιώσεις για το φετινό μονοθέσιο.

Το προβάδισμα στο πρωτάθλημα του 2026

Η Mercedes F1 βρίσκεται σε ισχυρή θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών του 2026, προηγούμενη της Ferrari με 145 βαθμούς. Η ομάδα έχει κατακτήσει 10 από τα πρώτα 14 Grand Prix της τρέχουσας σεζόν, επιδεικνύοντας μια κυρίαρχη εικόνα στις πίστες.

Παρόλα αυτά, ο Τότο Βολφ διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με το αν ο τίτλος πρέπει να θεωρείται τελειωμένη υπόθεση. Όπως δήλωσε, δύο κακά αποτελέσματα, όπως μια εγκατάλειψη ή ένα ατύχημα, αρκούν για να αλλάξει γρήγορα η εικόνα, ειδικά με έξι αγώνες να απομένουν.

Η στρατηγική εστίαση στο 2027

Ο Τότο Βολφ τόνισε ότι η δουλειά για το μονοθέσιο του 2027 ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, πριν από το καλοκαίρι. Η μεταφορά πόρων στην επόμενη αγωνιστική χρονιά εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και συνεχίζεται βάσει του προγραμματισμού της ομάδας.

Αυτή η απόφαση για την κατανομή των πόρων δεν πάρθηκε ως αντίδραση στην απόκτηση διαφοράς ασφαλείας στο τρέχον πρωτάθλημα. Ο Βολφ ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ακολουθεί το σχέδιο της ομάδας, ανεξάρτητα από την εκάστοτε θέση της στη βαθμολογία.

Συνεχής αναζήτηση απόδοσης για το τρέχον μονοθέσιο

Παρά την εστίαση στο μέλλον, η Mercedes δεν παραμελεί το φετινό της μονοθέσιο. Η ομάδα συνεχίζει να αναζητά τρόπους βελτίωσης και απόδοσης, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη αναβάθμιση.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην ομάδα να προχωρά στην προετοιμασία του επόμενου μονοθεσίου, διατηρώντας ταυτόχρονα την προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή απόδοση στην τρέχουσα σεζόν.

Νέα αναβάθμιση για τον αγώνα της Μαλαισίας

Η Mercedes έχει προγραμματίσει ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων για τον αγώνα στη Μαλαισία, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Ο αγώνας αυτός φέρει την επίσημη ονομασία Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία και θα λάβει χώρα στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο Τότο Βολφ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τα νέα εξαρτήματα, αν και κράτησε επιφύλαξη για το αν θα αποδώσουν στην πίστα όπως αναμένεται. Όπως ανέφερε, μερικές φορές οι αναβαθμίσεις δεν λειτουργούν τόσο καλά όσο περιμένει κανείς, αλλά ελπίζει αυτή τη φορά να φέρουν την ομάδα στο ίδιο επίπεδο με τους ανταγωνιστές.

Προηγούμενες αναβαθμίσεις και η πορεία της σεζόν

Νωρίτερα στη σεζόν, η Mercedes είχε φέρει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στον Καναδά. Έκτοτε, οι αλλαγές περιορίστηκαν κυρίως σε μικρότερες παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων πιστών.

Πριν από τον αγώνα της Μαλαισίας, η ομάδα θα συμμετάσχει στον αγώνα του Μπακού. Ο Βολφ υπογράμμισε την ανάγκη να αγνοούνται οι βαθμοί μέχρι να μην είναι πλέον μαθηματικά εφικτό για τους άλλους να κερδίσουν, τονίζοντας την επικέντρωση σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο ξεχωριστά. Στο Grand Prix Ισπανίας, ο Κίμι Αντονέλι σημείωσε νίκη, γεγονός που αναφέρθηκε από τον Βολφ μετά τον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta