Superleague: Παραμένει εκτός τετράδας ο Άρης, σημαντική νίκη για την Κηφισιά

Το δεύτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη και Ηρακλή έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα, με αποτέλεσμα ο Άρης να παραμείνει εκτός της πρώτης τετράδας της βαθμολογίας της Superleague. Παράλληλα, η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό διπλό εκτός έδρας, προσφέροντας της βαθμολογική ανάσα, ενώ ο Ατρόμητος συνεχίζει την πορεία του στα χαμηλά στρώματα του πίνακα.

Τα αποτελέσματα των αγώνων του Σαββάτου

Οι αναμετρήσεις του Σαββάτου ανέδειξαν συγκεκριμένα αποτελέσματα που επηρέασαν τη βαθμολογική κατάταξη. Στην αναμέτρηση μεταξύ Ατρόμητου και Κηφισιάς, η φιλοξενούμενη ομάδα επικράτησε με σκορ 1-2, εξασφαλίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς. Αυτή η νίκη χαρακτηρίστηκε ως ένα «μεγάλο διπλό» για την Κηφισιά, δίνοντάς της μια σημαντική «ανάσα» στη μάχη της βαθμολογίας.

Αντίθετα, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Το αποτέλεσμα αυτό είχε ως συνέπεια ο Άρης να μην μπορέσει να εισέλθει στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, διατηρώντας την τρέχουσα θέση του εκτός αυτής.

Η τρέχουσα βαθμολογία της Superleague

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων του Σαββάτου, η βαθμολογία της Superleague διαμορφώθηκε ως εξής: Στην κορυφή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον ΠΑΟΚ και τον Παναιτωλικό, οι οποίοι έχουν από 9 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο ΟΦΗ, επίσης με 9 βαθμούς.

Αμέσως μετά την πρώτη τετράδα, στην πέμπτη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ με 8 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 7 βαθμούς. Ο Άρης, παρά την προσπάθεια, παραμένει στην έβδομη θέση με 7 βαθμούς, ενώ ο Ηρακλής βρίσκεται στην όγδοη θέση με 6 βαθμούς. Στα χαμηλότερα στρώματα της βαθμολογίας, η Κηφισιά ανέβηκε στην ένατη θέση με 5 βαθμούς μετά τη νίκη της, ενώ η Καλαμάτα έχει 4 βαθμούς.

Ο Ατρόμητος βρίσκεται στην ενδέκατη θέση με 2 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον Βόλο Elabet, επίσης με 2 βαθμούς. Τις τελευταίες θέσεις καταλαμβάνουν ο Αστέρας AKTOR με 1 βαθμό και ο Λεβαδειακός, επίσης με 1 βαθμό. Σημειώνεται ότι οι ομάδες Άρης, Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν αγώνα περισσότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Οι αναμετρήσεις της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου

Το πρόγραμμα της Superleague συνεχίζεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με μια σειρά από ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στις 5 το απόγευμα, ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Στις 6 το απόγευμα, ο Βόλος θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Λίγο αργότερα, στις 7 το απόγευμα, ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 7.30 το βράδυ, η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Η αγωνιστική ημέρα της Κυριακής θα κλείσει με τον αγώνα μεταξύ Παναιτωλικού και ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 9 το βράδυ.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών

Το πρωτάθλημα της Superleague θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες με μια σειρά από αγώνες. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, δύο αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 7.30 το απόγευμα: ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες. Στις 5 το απόγευμα, η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό και ο Ηρακλής θα αναμετρηθεί με τον Λεβαδειακό. Αργότερα, στις 7 το απόγευμα, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Βόλο, ενώ στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Τέλος, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ εναντίον της Καλαμάτας, η οποία έχει οριστεί για τις 6 το απόγευμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta