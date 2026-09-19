Η αποστολή του Παναιτωλικού κόντρα στον ΠΑΟΚ: Επιστρέφουν Μαυρίας και Θυμιάνης, εκτός ο Μπάσι

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον επικείμενο αγώνα της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Η κρίσιμη αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:00. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου καλείται να βρει ξανά τον δρόμο των θετικών αποτελεσμάτων, καθώς προέρχεται από την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα, την οποία υπέστη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Επιστροφές και σημαντικές προσθήκες στην αποστολή

Στα ευχάριστα νέα για τον Παναιτωλικό συγκαταλέγεται η πλήρης επιστροφή του Χάρη Μαυρία. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο ΟΑΚΑ λόγω ενός σφιξίματος στον προσαγωγό, είναι πλέον κανονικά στη διάθεση του προπονητή του. Η παρουσία του Μαυρία κρίνεται σημαντική για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει του δύσκολου αγώνα.

Παράλληλα, ο νεοαποκτηθείς Κωνσταντίνος Θυμιάνης συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναιτωλικού. Η ένταξή του στο αγωνιστικό πλάνο αποτελεί ένα νέο στοιχείο για την ομάδα, προσφέροντας επιπλέον επιλογές και φρεσκάδα στο ρόστερ. Ο Θυμιάνης αναμένεται να είναι διαθέσιμος για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Απουσία του Αμίν Μπάσι για προληπτικούς λόγους

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Αμίν Μπάσι. Ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, ένα ζήτημα που οδήγησε το τεχνικό επιτελείο στην απόφαση να τον προστατεύσει. Η προληπτική αυτή κίνηση έχει ως στόχο να αποφευχθεί οποιοδήποτε ρίσκο περαιτέρω επιβάρυνσης ή ενδεχόμενης θλάσης, διασφαλίζοντας την ομαλή και πλήρη αποκατάσταση του παίκτη.

Η απουσία του Μπάσι αποτελεί ένα κενό για την ομάδα, ωστόσο η προτεραιότητα δόθηκε στην υγεία του ποδοσφαιριστή και στην αποφυγή σοβαρότερου τραυματισμού που θα τον κρατούσε για μεγαλύτερο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Το τεχνικό επιτελείο θα κληθεί να καλύψει το κενό του με τις διαθέσιμες επιλογές.

Οι υπόλοιποι τραυματίες και οι παίκτες που επιστρέφουν σε ρυθμούς προπόνησης

Στους μακροχρόνια τραυματίες της ομάδας παραμένει ο Γιάννης Σατσιάς. Ο παίκτης είχε υποστεί ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η συγκεκριμένη σοβαρή ζημιά αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες, με την αποκατάστασή του να απαιτεί χρόνο και υπομονή.

Επίσης, εκτός της αποστολής για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ παρέμειναν ο Λάμπρος Σμυρλής και ο Δαυίδ Γαλιάτσος. Παρόλο που αμφότεροι έχουν επανέλθει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης εδώ και μερικές ημέρες, το τεχνικό επιτελείο δεν τους συμπεριέλαβε στα πλάνα του για την επικείμενη αναμέτρηση. Η πλήρης επανένταξή τους στην αγωνιστική δράση αναμένεται να γίνει σταδιακά.

Η αναλυτική λίστα των ποδοσφαιριστών της αποστολής

Η τελική αποστολή του Παναιτωλικού, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, περιλαμβάνει τους εξής είκοσι τέσσερις ποδοσφαιριστές για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ:

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σουμά, Στάγιτς, Θυμιάνης, Ξενόπουλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta