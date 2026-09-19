Ο 15χρονος Παναγιώτης Φώτης πρωταγωνιστής στην επικράτηση του Παναθηναϊκού Κ17

Ο 15χρονος επιθετικός Παναγιώτης Φώτης αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εντυπωσιακή νίκη της Κ17 του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας. Η ομάδα του Ηλία Κολοβού επικράτησε με το εμφατικό σκορ 8-0, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να πετυχαίνει πέντε από τα οκτώ τέρματα. Η εξαιρετική του εμφάνιση το απόγευμα του Σαββάτου (19/9) έφερε το όνομά του στο προσκήνιο, προσελκύοντας τα βλέμματα.

Η εκρηκτική επίδοση του Παναγιώτη Φώτη

Ο Παναγιώτης Φώτης ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ για τον Παναθηναϊκό μόλις στο 2ο λεπτό. Η εκτέλεση πέναλτι ήταν εύστοχη, έπειτα από κερδισμένο πέναλτι από τον συμπαίκτη του, Νίκα. Αυτό το γρήγορο γκολ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του και έθεσε τις βάσεις για την μετέπειτα εξέλιξη του αγώνα.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 8ο λεπτό, ο νεαρός επιθετικός χτύπησε ξανά, διπλασιάζοντας τα προσωπικά του τέρματα και το προβάδισμα της ομάδας του. Ο Λαπούσι τον βρήκε με μια ακριβή κάθετη πάσα, την οποία ο Φώτης τελείωσε με επιτυχία, ανεβάζοντας το σκορ στο 2-0. Η αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά.

Το χατ-τρικ του Παναγιώτη Φώτη ολοκληρώθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού. Στο 28ο λεπτό, ο Δούκας κέρδισε ένα νέο πέναλτι, και ο Φώτης ανέλαβε για δεύτερη φορά την εκτέλεση από την άσπρη βούλα. Με ψυχραιμία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το τρίτο του προσωπικό γκολ και εδραιώνοντας την κυριαρχία του Παναθηναϊκού.

Η παραγωγικότητά του συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης. Στο 50ό λεπτό, ο Φώτης αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την πάσα που δέχθηκε από τον Δούκα, πετυχαίνοντας το τέταρτο προσωπικό του τέρμα στον αγώνα. Η συνεργασία του με τους συμπαίκτες του απέδωσε καρπούς, οδηγώντας σε ένα ακόμα γκολ για την ομάδα του.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 53ο λεπτό, ο Παναγιώτης Φώτης σκόραρε για πέμπτη φορά. Μετά από μια σέντρα του Κόκκινου, ο νεαρός επιθετικός έπιασε μια κεφαλιά που κατέληξε στα δίχτυα, φτάνοντας έτσι τα πέντε γκολ στο ίδιο παιχνίδι. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση συνέβαλε καθοριστικά στην ευρεία επικράτηση της Κ17 του Παναθηναϊκού.

Η συνολική εικόνα του αγώνα

Η Κ17 του Παναθηναϊκού, με τον Ηλία Κολοβό στον πάγκο, πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Καλαμάτα, φτάνοντας σε μια νίκη με σκορ 8-0. Η ομάδα έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της, πιέζοντας και δημιουργώντας ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Πέρα από τα πέντε τέρματα που σημείωσε ο Παναγιώτης Φώτης, στην επίτευξη της μεγάλης αυτής νίκης συνέβαλαν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, τα υπόλοιπα τρία τέρματα για τους «πράσινους» πέτυχαν οι Αγιοβλασίτης, Κόκκινος και Γεωργούσης. Η ομαδική προσπάθεια και η αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια οδήγησαν στο εμφατικό τελικό σκορ.

Το προφίλ και η καταγωγή του νεαρού επιθετικού

Ο Παναγιώτης Φώτης, ο οποίος γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 2010, κατάγεται από το Μαρούσι. Σε ηλικία μόλις 15 ετών, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο του ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενος στη θέση του επιθετικού. Η ικανότητά του στο σκοράρισμα και η παρουσία του στις οργανωμένες ακαδημίες από μικρή ηλικία υπογραμμίζουν το ταλέντο του.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Παναγιώτης Φώτης βρίσκεται ήδη αρκετά χρόνια εντός του συστήματος των οργανωμένων ακαδημιών. Αυτό δείχνει μια συνεπή και αφοσιωμένη πορεία στον αθλητισμό, με συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των ποδοσφαιρικών του δεξιοτήτων.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Παναγιώτη Φώτη ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών. Τα πρώτα του βήματα στον κόσμο του ποδοσφαίρου έγιναν στην Ακαδημία Μισαηλίδη, όπου απέκτησε τις βασικές γνώσεις και τεχνικές του αθλήματος.

Στη συνέχεια, το 2021, ο νεαρός επιθετικός εντάχθηκε στις ακαδημίες του Ατρομήτου, συνεχίζοντας την εξέλιξή του σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η πορεία του αυτή τον οδήγησε τελικά στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, όπου πλέον έχει την ευκαιρία να αναδείξει πλήρως το ταλέντο του και να συμβάλει στις επιτυχίες της ομάδας Κ17.

Με πληροφορίες από: Topontiki