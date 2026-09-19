Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με εμφατική νίκη στην Handball Premier, ξεχώρισε ο Ενταουί

Με εμφατική νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Handball Premier η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού, επικρατώντας του Αθηναϊκού εκτός έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν από την πρώτη αγωνιστική ότι στοχεύουν και πάλι πολύ ψηλά, με τον τερματοφύλακα Καρίμ Ενταουί να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Νικηφόρα ξεκίνησαν επίσης ο Διομήδης Άργους και ο Ζαφειράκης Νάουσας, σε μια πρεμιέρα με έντονο ενδιαφέρον.

Επικράτηση του Ολυμπιακού στον Βύρωνα

Το πρώτο σφύριγμα για την Handball Premier ακούστηκε και η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού ήταν μία από τις πρώτες που αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν τον Αθηναϊκό στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα, «Στέφανος Καραλής», όπου και επικράτησαν με το τελικό σκορ 23-36.

Η ομάδα του Πειραιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλη ομάδα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από νωρίς. Στα μισά του αγώνα, το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 9-14 υπέρ του Ολυμπιακού, με τη διαφορά να έχει ήδη αρχίσει να χτίζεται.

Η εμφάνιση του Ενταουί και οι κορυφαίοι σκόρερ

Στην αναμέτρηση αυτή, ξεχώρισε η απόδοση του νέου αποκτήματος του Ολυμπιακού, του τερματοφύλακα Καρίμ Ενταουί. Ο Ενταουί εντυπωσίασε με τις επεμβάσεις του, καταγράφοντας συνολικά 11, συμβάλλοντας καθοριστικά στο προβάδισμα της ομάδας του.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Ολυμπιακός συνέχισε να διευρύνει τη διαφορά, σημειώνοντας επιμέρους σκορ 14-22. Οι κορυφαίοι σκόρερ για την ομάδα του Πειραιά στην επίθεση ήταν οι Παπάζογλου, Τζίμπουλας και Παναγιώτου, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη των 36 τερμάτων.

Νικηφόρα πρεμιέρα και για τον Διομήδη Άργους

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Handball Premier και ο Διομήδης Άργους. Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα υποδέχτηκε εντός έδρας τον ΓΑΣ Κιλκίς και κατάφερε να πάρει τη νίκη με τελικό σκορ 36-29.

Οι φιλοξενούμενοι από το Κιλκίς παρουσίασαν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, καταφέρνοντας μάλιστα να προηγηθούν με 10-8 στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης. Ωστόσο, οι «Λύκοι» του Διομήδη αντέδρασαν δυναμικά πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, πραγματοποιώντας επιμέρους σκορ 8-4 και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων, 16-14.

Η κυριαρχία του Διομήδη στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της, ελέγχοντας την εξέλιξη του αγώνα. Αρχικά, ο Διομήδης ξέφυγε στο σκορ με 20-15 και αργότερα με 24-18, δημιουργώντας μια ασφαλή διαφορά. Στη συνέχεια, διεύρυνε περαιτέρω το προβάδισμά του, φτάνοντας μέχρι και τα 12 τέρματα (34-22), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη.

Παρά το γεγονός ότι ο ΓΑΣ Κιλκίς μείωσε στο φινάλε της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό 36-29, η νίκη του Διομήδη Άργους ήταν αδιαμφισβήτητη. Πρώτος σκόρερ για τον Διομήδη αναδείχθηκε ο Περίν με 10 γκολ, ενώ ο Πεισότο πρόσθεσε εννέα τέρματα. Για τον ΓΑΣ Κιλκίς, ο Μαντάς ξεχώρισε σημειώνοντας επίσης εννέα γκολ.

Άλλες αναμετρήσεις και συνέχεια της αγωνιστικής

Μία ακόμη νίκη στην πρεμιέρα της Handball Premier σημείωσε και ο Ζαφειράκης Νάουσας, ο οποίος επικράτησε εντός έδρας της ΧΑΝΘ με σκορ 39-38. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από μια επεισοδιακή αρχή σεζόν, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των πρώτων αγώνων του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko