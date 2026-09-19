Η ελληνική αποστολή στο Νόβι Σαντ για το 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κωφών

Η ελληνική αποστολή αναχώρησε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου για το Νόβι Σαντ της Σερβίας, με στόχο την εκπροσώπηση της χώρας στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κωφών. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα συμμετέχει με πέντε αθλητές και αθλήτριες, επιδιώκοντας μια δυναμική παρουσία σε αυτή την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του αθλητισμού Κωφών.

Η αναχώρηση και ο τόπος διεξαγωγής

Η ελληνική αποστολή ξεκίνησε το ταξίδι της το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με προορισμό το Νόβι Σαντ της Σερβίας. Εκεί θα λάβει μέρος στο 16ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Κωφών. Η πόλη του Νόβι Σαντ, ως πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα, φιλοξενεί τους αγώνες στο σκοπευτήριο 10 μέτρων του Αθλητικού Κέντρου «Sajmište».

Το πρωτάθλημα έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί για έξι ημέρες, ξεκινώντας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνοντας τις αγωνιστικές του δραστηριότητες την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η χώρα μας δίνει δυναμικό «παρών» σε αυτή την ευρωπαϊκή διοργάνωση, η οποία αποτελεί μία σημαντική αγωνιστική πρόκληση για τους Έλληνες αθλητές.

Η σύνθεση της ελληνικής αποστολής

Την ελληνική αποστολή που ταξίδεψε στο Νόβι Σαντ συγκροτούν συνολικά πέντε αθλητές και αθλήτριες. Πρόκειται για τους Ανδρέα Παναγιωτούλη, Κωνσταντίνο Εξαρχάκο και Ευστράτιο Συβρή, καθώς και τις Όλγα Μπόκαρη και Δέσποινα Κούβαρη. Αυτοί οι πέντε αθλητές είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας.

Τους αθλητές συνοδεύουν ο αρχηγός της αποστολής, Βασίλειος Χάγιας, και ο Ομοσπονδιακός προπονητής σκοποβολής, Νικόλαος Βουδούρης. Η παρουσία τους κρίνεται σημαντική για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των αθλητών καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τα αγωνίσματα και οι ιδιαιτερότητες της διοργάνωσης

Το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, λόγω της ανάθεσης της διοργάνωσης στη Σερβία σε σύντομο χρονικό διάστημα, περιλαμβάνει αποκλειστικά αγωνίσματα των 10 μέτρων. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνονται το αεροβόλο τυφέκιο 10μ. και το αεροβόλο πιστόλι 10μ.

Τα αγωνίσματα αυτά θα διεξαχθούν τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, για άνδρες και γυναίκες. Επιπλέον, προβλέπεται και η διεξαγωγή αγωνισμάτων στη μικτή ομάδα, προσφέροντας έτσι ένα ευρύ φάσμα ανταγωνισμού για τους συμμετέχοντες αθλητές.

Στόχοι και προσδοκίες των Ελλήνων αθλητών

Η ελληνική αποστολή ταξιδεύει στο Νόβι Σαντ με ξεκάθαρο στόχο: μια δυνατή, σοβαρή και επάξια ελληνική εκπροσώπηση. Οι αθλητές είναι αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό απέναντι σε κορυφαίους αθλητές από ολόκληρη την Ευρώπη, υπερασπιζόμενοι την παράδοση που έχει δημιουργήσει διαχρονικά η χώρα μας στο άθλημα της σκοποβολής.

Οι Έλληνες αθλητές έχουν πλήρη επίγνωση του υψηλού βαθμού δυσκολίας της διοργάνωσης, καθώς και της ευθύνης που συνοδεύει την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πίσω από κάθε βολή και κάθε προσπάθεια βρίσκεται ο κοινός στόχος να τιμηθεί η ελληνική παρουσία και να συνεχιστεί η παράδοση που έχει χαρίσει σημαντικές στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό Κωφών.

Το βλέμμα στο μέλλον και η στήριξη της ΕΟΑΚ

Πέρα από την τρέχουσα διοργάνωση, η ελληνική αποστολή έχει στραμμένο το βλέμμα και σε μελλοντικές διεθνείς προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 και τους Deaflympics του 2029, οι οποίοι μάλιστα θα διοργανωθούν στην Αθήνα. Οι αγώνες στο Νόβι Σαντ αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην προετοιμασία για αυτές τις κορυφαίες διοργανώσεις.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ) στέκεται στο πλευρό των αθλητών και των συνοδών της ελληνικής αποστολής. Τους εύχεται καλή επιτυχία, καθαρό μυαλό, απόλυτη συγκέντρωση και δύναμη, ώστε να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να κάνουν για ακόμη μία φορά υπερήφανη την Ελλάδα με τις επιδόσεις τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta