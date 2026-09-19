Παραμένουν εκτός Ισραήλ οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για Μακάμπι και Χάποελ

Η κατάσταση αναφορικά με τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ισραηλινές ομάδες παραμένει αμετάβλητη, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ να συνεχίζουν να αγωνίζονται εκτός Ισραήλ. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε έπειτα από πρόσφατη συνάντηση κορυφαίων στελεχών της EuroLeague με την διοίκηση της Μακάμπι. Οι εντός έδρας αγώνες τους θα διεξάγονται σε ουδέτερες έδρες, όπως συνέβη και τις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους.

Παραμένει εκτός Ισραήλ η δράση

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ εξέδωσε ανακοίνωση το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας ότι, έπειτα από συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, εξακολουθεί να μην μπορεί να φιλοξενεί αγώνες της διοργάνωσης στη χώρα της. Η κατάσταση αναφορικά με τη EuroLeague και τις ισραηλινές ομάδες παραμένει ως είχε, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια αλλαγή.

Αυτή η απόφαση αφορά συνολικά τρεις ισραηλινές ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της EuroLeague, συμπεριλαμβανομένης της Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup. Όπως συνέβη και τις προηγούμενες σεζόν, οι ισραηλινές ομάδες θα πρέπει να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους εκτός Ισραήλ.

Η συνάντηση κορυφής στο Άμπου Ντάμπι

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από εκτενή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Άμπου Ντάμπι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιμόν Μιζράχι, και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Κλαούντιο Κολντεμπέλα.

Από την πλευρά της EuroLeague, παρόντες ήταν ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, και ο διευθυντής διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιχόν. Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν η πιθανή επιστροφή των αγώνων των τριών ισραηλινών ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της EuroLeague στο Ισραήλ.

Οι λόγοι της απόφασης

Η μη αλλαγή της κατάστασης αποδίδεται στη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Η διεθνής σύγκρουση στην περιοχή καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή των εντός έδρας ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για λόγους ασφαλείας.

Κατά συνέπεια, οι ομάδες καλούνται να συνεχίσουν να βρίσκουν εναλλακτικές έδρες εκτός των συνόρων του Ισραήλ για τις αναμετρήσεις τους στις διοργανώσεις της EuroLeague και του EuroCup, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Προγραμματισμένη επίσκεψη στελεχών της Euroleague

Παρότι η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη ως προς τον τόπο διεξαγωγής των αγώνων, υπάρχει προγραμματισμός για μελλοντική επαναξιολόγηση. Ο Τσους Μπουένο και ο Ντιέγκο Γκιχόν αναμένεται να ταξιδέψουν στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η επίσκεψη αυτή θα γίνει ως προσκεκλημένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ και έχει ως στόχο μια επίσκεψη γνωριμίας και επαναξιολόγηση της κατάστασης επί τόπου, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες για το μέλλον και η πιθανότητα επιστροφής των αγώνων στη χώρα.

Η επίσημη ανακοίνωση της Μακάμπι

Στην ανακοίνωσή της, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο πρόεδρος της ομάδας, Σιμόν Μιζράχι, και ο αθλητικός διευθυντής, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, είχαν σήμερα (Σάββατο) εκτενή συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και τον διευθυντή διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιγιόν, με αντικείμενο την επιστροφή των αγώνων των τριών ισραηλινών ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της EuroLeague στο Ισραήλ.»

Η ανακοίνωση συνέχισε: «Δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. Ωστόσο, ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και ο διευθυντής διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιγιόν, θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες για επίσκεψη γνωριμίας, ως προσκεκλημένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ.»

Με πληροφορίες από: Athletiko