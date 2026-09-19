Η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε την τρίτη θέση στο Σούπερ Καπ της Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντουμπάι BC, επικρατώντας με σκορ 85-77 στον μικρό τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague. Με αυτή τη νίκη, η τουρκική ομάδα εξασφάλισε την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Ο αγώνας προσέφερε εξαιρετικό θέαμα, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη μέχρι το φινάλε.

Η επικράτηση της Φενέρμπαχτσε και η τρίτη θέση

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους έδειξε την ανωτερότητά της απέναντι στην Ντουμπάι BC, καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη με 85-77. Αυτό το αποτέλεσμα της χάρισε την τρίτη θέση στο Σούπερ Καπ της EuroLeague, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την παρουσία της στη διοργάνωση.

Η Φενέρμπαχτσε διατήρησε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, παρά τις προσπάθειες της Ντουμπάι BC να ανατρέψει την κατάσταση. Η σταθερή απόδοση και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την επικράτηση της τουρκικής ομάδας.

Κορυφαίοι παίκτες και στατιστικά που ξεχώρισαν

Ως πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα για τη Φενέρμπαχτσε αναδείχθηκε ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση. Ο Χόρτον-Τάκερ σημείωσε 23 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ, είχε 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και μόλις 1 λάθος, όλα αυτά σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Από την πλευρά της Ντουμπάι BC, ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ ήταν ο καλύτερος των ηττημένων, μετρώντας 6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ένα στατιστικό στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η τεράστια διαφορά στα ριμπάουντ, με τη Φενέρμπαχτσε να υπερέχει με 39 έναντι 23, παρόλο που η Ντουμπάι BC δεν κατάφερε να τα αξιοποιήσει.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Πετρούσεφ της Ντουμπάι να σημειώνει τον πρώτο πόντο με βολή. Η απάντηση της Φενέρμπαχτσε ήρθε γρήγορα από τον Χόρτον-Τάκερ με τρίποντο, διαμορφώνοντας το 3-1 στο 09:23. Ο Σενγκέλια της Ντουμπάι με τέσσερις πόντους έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 5-3, όμως οι Τούρκοι ανέκτησαν το προβάδισμά τους στο 06:28, κάνοντας το 7-5. Με ένα σερί 6-0, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έφτασε στο 17-11 στο 02:28, με την Ντουμπάι BC να ισοφαρίζει σε 19-19 στο 01:06 με τρίποντο του Μπέρτανς. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Φενέρ να προηγείται οριακά με 22-21.

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, ο Καμπενγκέλε της Ντουμπάι σκόραρε με βολή, ενώ η Φενέρ απάντησε με δύο τρίποντα του Σιλντς, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 28-22 στο 07:41. Οι Τούρκοι διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα, φτάνοντας στο 42-33 στο 01:47, μετά από δύο πόντους του Φόρεστ και δύο του Σαργκιούνας.

Η Ντουμπάι μείωσε τη διαφορά σε 42-39 με τρίποντα των Κόντιτς και Γουόκαπ. Ωστόσο, πέντε πόντοι του Χόρτον-Τάκερ έστειλαν τη Φενέρμπαχτσε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 47-39 στο ημίχρονο.

Η αντεπίθεση της Ντουμπάι και η απάντηση της Φενέρ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Οκόμπο της Ντουμπάι να σημειώνει τους πρώτους τέσσερις πόντους, ενώ ο Φόρεστ απάντησε με δίποντο για το 49-43 στο 08:23. Η Ντουμπάι BC έβγαλε αντίδραση και με ένα επιμέρους σκορ 11-2, από το 08:06 (Οκόμπο) μέχρι το 06:04 (Μπέρτανς), κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με 54-51.

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διατήρησε το προβάδισμα, φτάνοντας στο 65-61 στα 00:23. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ντουμπάι να προηγείται με 65-64, καθώς ο Μέλι μείωσε τη διαφορά με ένα τρίποντο για τη Φενέρμπαχτσε.

Το καθοριστικό τέταρτο δεκάλεπτο

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, οι Μπλόσομγκεϊμ και Ντιακιτέ της Ντουμπάι σκόραραν, ανεβάζοντας το σκορ στο 70-64. Η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε άμεσα με ένα εντυπωσιακό σερί 10-0, στο οποίο ο Μπάλντγουϊν συνέβαλε με οχτώ πόντους, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα με 74-70.

Η τουρκική ομάδα κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά στους έξι πόντους (78-72) στο 04:15, ενώ λίγο αργότερα, στο 02:47, η διαφορά έφτασε στους εννιά πόντους (84-75). Η Φενέρμπαχτσε διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της στα τελευταία λεπτά του αγώνα, φτάνοντας τελικά στη νίκη με το τελικό σκορ 85-77.

Με πληροφορίες από: Gazzetta