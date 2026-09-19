Ελληνική λάμψη στην Premier League: Κωστούλας με γκολ και ασίστ, Τζολάκης απέκρουσε πέναλτι

Η 5η αγωνιστική της Premier League επιφύλαξε έντονες συγκινήσεις και ελληνικές πρωταγωνιστικές παρουσίες, με τον Μπάμπη Κωστούλα να ξεχωρίζει στη μεγάλη νίκη της Μπράιτον επί της Άρσεναλ και τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να εντυπωσιάζει με μία απόκρουση πέναλτι. Η Μπράιτον επικράτησε εντυπωσιακά των πρωταθλητών με 3-0, ενώ η Χαλ του Τζολάκη γνώρισε την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα από τη Νιούκαστλ με 2-1.

Ο θρίαμβος της Μπράιτον με πρωταγωνιστή τον Κωστούλα

Η Μπράιτον παρουσιάστηκε εντυπωσιακή στην αναμέτρηση απέναντι στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Φάμπιαν Χουρτσέλερ αναδείχθηκε ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή με ένα γκολ και μία ασίστ.

Αυτή η ήττα ήταν η πρώτη για την Άρσεναλ στη φετινή Premier League, βάζοντας τέλος στο απόλυτο ξεκίνημα που είχε πραγματοποιήσει η ομάδα των «κανονιέρηδων» μέχρι στιγμής. Η άμυνα των πρωταθλητών Αγγλίας, που μέχρι σήμερα είχε δεχθεί μόλις ένα γκολ, διαλύθηκε από την επιθετική γραμμή της Μπράιτον.

Η συμβολή του Έλληνα επιθετικού

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός άρχισε τη δράση του στο 31ο λεπτό, όταν έδωσε μία εξαιρετική ασίστ στον Πασκάλ Γκρος. Ο Γκρος, με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα, ανοίνοντας το σκορ για το 1-0.

Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Κωστούλας πέρασε από τον ρόλο του δημιουργού σε αυτόν του σκόρερ. Βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό, καταπληκτικό μακρινό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα Νταβίντ Ράγια, γράφοντας το 2-0 στο 45ο λεπτό. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Τσέμα Αντρές στο 57ο λεπτό με κεφαλιά, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη νίκη της Μπράιτον.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν, φτάνοντας ήδη τα πέντε γκολ και τις τέσσερις ασίστ σε εννιά εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.

Η παρουσία του Τζόλη στην Άρσεναλ

Στην ίδια αναμέτρηση, ο Χρήστος Τζόλης βρέθηκε ξανά στο βασικό σχήμα της Άρσεναλ. Ωστόσο, σε ένα κάκιστο απόγευμα για την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα, ο Έλληνας επιθετικός δεν κατάφερε να ξεχωρίσει.

Ο Τζόλης αντικαταστάθηκε στο 73ο λεπτό από τον Εζε, καθώς οι «κανονιέρηδες» προσπαθούσαν να ανατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα, χωρίς επιτυχία.

Η μάχη της Χαλ και η απόκρουση του Τζολάκη

Την ίδια ώρα, η Χαλ του Κωνσταντίνου Τζολάκη υπέστη την πρώτη της φετινή ήττα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» από τη Νιούκαστλ με 2-1. Οι «Καρακάξες» του Ματίας Γιάισλε μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Τζο Γουίλοκ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Λιούις Χολ έκανε το 2-0 για την ομάδα τους.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας, εντυπωσίασε για μία ακόμη φορά, απέτρεψε ένα τρίτο γκολ πριν από την ανάπαυλα. Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, απέκρουσε με εντυπωσιακό τρόπο την εκτέλεση πέναλτι του Γιοάν Βισά, κρατώντας τη Χαλ μέσα στο παιχνίδι. Οι «Τίγρεις» κατάφεραν να μειώσουν στο 67ο λεπτό με τον Μοχάμεντ Αλί Τσο, με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή, χωρίς όμως να βρουν το γκολ της ισοφάρισης μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν εκτός αποστολής για τη Χαλ.

Άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής

Η αγωνιστική περιλάμβανε και άλλες αναμετρήσεις. Η Τότεναμ συνέχισε την αγωνιστική της κρίση, γνωρίζοντας την οδυνηρή ήττα με 3-2 από την Άστον Βίλα μέσα στην έδρα της. Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ, που είχε ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν, πέτυχε την πρώτη της νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο, παρά την καλή απόδοση και τις ευκαιρίες των «Σπερς», η άμυνα τους προδόθηκε ξανά και ο Μανζάμπι άνοιξε το σκορ στις καθυστερήσεις, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στην επανάληψη, η Άστον Βίλα ήλεγξε απόλυτα το ματς και σφράγισε τη νίκη με τα γκολ των Τζάκσον στο 67ο λεπτό και Μπουεντία στο 73ο λεπτό. Το μόνο παρήγορο για την ομάδα του Λονδίνου ήταν το πρώτο γκολ της σεζόν του Κόνορ Γκάλαχερ στο 86ο λεπτό, ενώ ο Φαν Χέκε διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

Επιπλέον, η Έβερτον πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή της νίκη στην Premier League, επικρατώντας 1-0 της Ίπσουιτς εντός έδρας. Με αυτό το αποτέλεσμα, άφησε πίσω της τρεις διαδοχικές ισοπαλίες. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε νωρίς και με αρκετά ιδιαίτερο τρόπο: ο Ταρκόφσκι δοκίμασε το σουτ από μακριά, ο Γουόλτον προσπάθησε να απομακρύνει, όμως ο Μπαρί μπήκε στην πορεία της μπάλας και με το στήθος του την έστειλε στα δίχτυα. Η Ίπσουιτς, η οποία έπαιζε με δέκα παίκτες από το 67ο λεπτό λόγω αποβολής του Φατάγου, επέστρεψε έτσι στις ήττες μετά το 3-2 επί της Κρίσταλ Πάλας την προηγούμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Gazzetta