Η CHANGAN μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson

Η κινεζική μάρκα αυτοκινήτου CHANGAN και η Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, ανακοίνωσαν μία νέα χορηγική συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι Betsson. Η συμφωνία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, κατά την οποία η CHANGAN θα αναλάβει τον ρόλο του μεγάλου χορηγού της ομάδας. Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας της CHANGAN στην ελληνική αγορά, μέσω της προβολής της σε ένα δυναμικό αθλητικό περιβάλλον.

Η νέα χορηγική συνεργασία

Η CHANGAN, μία κινεζική μάρκα αυτοκινήτου, σε συνεργασία με την Βελμάρ, η οποία αποτελεί μέλος του Ομίλου Autohellas και είναι ο επίσημος διανομέας της μάρκας στην Ελλάδα, προχώρησαν στην ανακοίνωση μιας σημαντικής χορηγικής συμφωνίας. Η συνεργασία αυτή αφορά την ΚΑΕ Περιστέρι Betsson και θα διαρκέσει για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, προσφέροντας στήριξη στην ομάδα.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η CHANGAN θα έχει τον ρόλο του μεγάλου χορηγού της ομάδας μπάσκετ, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική υποστήριξη. Το λογότυπο της μάρκας θα είναι ευδιάκριτο και θα εμφανίζεται στην πίσω πλευρά της επίσημης αγωνιστικής εμφάνισης των παικτών του Περιστερίου, εξασφαλίζοντας έτσι σημαντική προβολή κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Δράσεις προβολής και επικοινωνίας

Πέρα από την τοποθέτηση του λογοτύπου στις φανέλες της ομάδας, η χορηγική συνεργασία προβλέπει και μία σειρά από συμπληρωματικές δράσεις προβολής και επικοινωνίας. Αυτές οι ενέργειες θα λάβουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς 2026-2027, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας CHANGAN στην ελληνική αγορά αυτοκινήτων και στο ευρύτερο κοινό.

Οι δράσεις αυτές αναμένεται να περιλαμβάνουν ποικίλες ενέργειες που θα συνδέουν την μάρκα με το φίλαθλο κοινό και την κοινότητα του Περιστερίου. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ του αθλητικού σωματείου και της χορηγού εταιρείας, δημιουργώντας ένα αμοιβαία επωφελές πλαίσιο συνεργασίας.

Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας

Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας μεταξύ της CHANGAN, της Βελμάρ και της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson πραγματοποιήθηκε σε μία ειδική εκδήλωση. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 16 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της CHANGAN Βελμάρ, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή του Περιστερίου, σε ένα περιβάλλον που συνάδει με το πνεύμα της νέας αυτής συμφωνίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού και των επιχειρήσεων, δίνοντας το παρών σε αυτή τη νέα αρχή. Μεταξύ αυτών ήταν ο προπονητής της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson, Βασίλης Ξανθόπουλος, αθλητές της ομάδας που θα φορούν την εμφάνιση με το λογότυπο της CHANGAN, καθώς και στελέχη της διοίκησης της ΚΑΕ. Επίσης, την παρουσία τους έδωσαν εκπρόσωποι από την CHANGAN, την Βελμάρ και τον Όμιλο Autohellas, υπογραμμίζοντας τη συλλογική δέσμευση και τη σημασία της νέας αυτής συνεργασίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η ανάπτυξη της CHANGAN στην Ελλάδα

Η CHANGAN συνεχίζει την ανάπτυξη της παρουσίας της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της Βελμάρ. Η Βελμάρ, ως επίσημος διανομέας της μάρκας στην Ελλάδα, διαθέτει σημεία εξυπηρέτησης σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των καταναλωτών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της CHANGAN.

Ειδικότερα, το δίκτυο της Βελμάρ περιλαμβάνει σημεία εξυπηρέτησης στην Αργυρούπολη, στο Χαλάνδρι και στο Περιστέρι, καλύπτοντας έτσι σημαντικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής. Επιπλέον, η παρουσία της επεκτείνεται και στην Κρήτη, με ένα σημείο εξυπηρέτησης στο Ηράκλειο, δείχνοντας τη στρατηγική της εταιρείας για πανελλαδική κάλυψη και διείσδυση στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta