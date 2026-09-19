Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πύργο 4-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του στην εντός έδρα αναμέτρηση με τον Πύργο, νικώντας τον με σκορ 4-0. Η ομάδα του Γιάννη Χαραλαμπίδη ξεκίνησε με το δεξί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Οι «Πράσινες» δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στη νίκη απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα, η οποία χαρακτηρίζεται ως η «σταχτοπούτα» του πρωταθλήματος.

Η επικράτηση των «Πράσινων» στην πρεμιέρα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον Πύργο στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα του. Οι γηπεδούχες «Πράσινες» παρουσιάστηκαν αποφασισμένες να ξεκινήσουν τη σεζόν με ένα θετικό αποτέλεσμα, δείχνοντας από την αρχή τις προθέσεις τους.

Η ομάδα του Γιάννη Χαραλαμπίδη άσκησε συνεχή πίεση στην αντίπαλη εστία καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Πύργος, ως νεοφώτιστη ομάδα στο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να αντιδράσει αποτελεσματικά στην πίεση που δέχτηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβάλει το δικό του παιχνίδι.

Γρήγορο προβάδισμα και έλεγχος του αγώνα

Οι «Πράσινες» έδειξαν από την αρχή του αγώνα ότι είχαν τον πλήρη έλεγχο, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους χωρίς καμία δυσκολία. Η κυριαρχία τους αποτυπώθηκε άμεσα στον πίνακα του σκορ, καθώς η Ντομοντ κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το γρήγορο τέρμα έδωσε στην ομάδα του Παναθηναϊκού ένα σημαντικό προβάδισμα από πολύ νωρίς, θέτοντας τις βάσεις για την μετέπειτα εξέλιξη του παιχνιδιού.

Το πρώιμο προβάδισμα βοήθησε τον Παναθηναϊκό να εδραιώσει την κυριαρχία του στο παιχνίδι. Η πίεση συνεχίστηκε αμείωτη, με αποτέλεσμα να έρθει και ένα δεύτερο τέρμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου τέταρτου του αγώνα, ενισχύοντας περαιτέρω την αυτοπεποίθηση των παικτριών.

Η αύξηση του δείκτη του σκορ

Συγκεκριμένα, στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, η Πούλιου κατάφερε να βρει το δρόμο για τα δίχτυα, διπλασιάζοντας το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Αυτό το δεύτερο γκολ έδωσε ακόμα μεγαλύτερη άνεση στις παίκτριες του Γιάννη Χαραλαμπίδη, οι οποίες συνέχισαν να ελέγχουν πλήρως την αναμέτρηση και να δημιουργούν ευκαιρίες.

Η υπεροχή του Παναθηναϊκού μεταφράστηκε σε ακόμα ένα τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 48ο λεπτό, η Νάνου σκόραρε από κοντά, ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-0. Αυτό το γκολ ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα της, δίνοντας ένα σαφές προβάδισμα ασφαλείας.

Το τελικό αποτέλεσμα και η διαμόρφωση του σκορ

Το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης διαμορφώθηκε αργότερα στο παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των «Πράσινων». Στο 78ο λεπτό, η Κανέλου ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι από τα 11 βήματα, μια διαδικασία που απαιτεί ψυχραιμία και ακρίβεια.

Η παίκτρια του Παναθηναϊκού ευστόχησε στην εκτέλεση, σημειώνοντας το τέταρτο γκολ για την ομάδα της. Με αυτό το τέρμα, ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» τη νίκη με τελικό σκορ 4-0 απέναντι στην νεοφώτιστη ομάδα του Πύργου, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta