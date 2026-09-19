Το πρόγραμμα του Κολοσσού Ρόδου στο FIBA Europe Cup

Ο Κολοσσός Ρόδου έκανε γνωστό το πρόγραμμά του για την επικείμενη σεζόν στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με μια σειρά από αναμετρήσεις, αρχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία από τον Οκτώβριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικούς αγώνες τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, διαμορφώνοντας έτσι την πορεία της ομάδας στον όμιλο.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή και ο αριθμός των αγώνων

Η νησιώτικη ομάδα του Κολοσσού Ρόδου θα δώσει συνολικά δέκα αγώνες στο πλαίσιο του ομίλου του FIBA Europe Cup. Από αυτούς τους δέκα αγώνες, οι πέντε θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας, προσφέροντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των παικτών. Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι πέντε αγώνες θα λάβουν χώρα σε ξένες έδρες, απαιτώντας από την ομάδα να ταξιδέψει για τις αναμετρήσεις της.

Η παρουσία του Κολοσσού στη διοργάνωση σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον σύλλογο και την πόλη της Ρόδου. Η ομάδα θα επιδιώξει να εκπροσωπήσει επάξια το ελληνικό μπάσκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας αντιπάλους από διάφορες χώρες. Το πρόγραμμα είναι πλέον πλήρως γνωστό, επιτρέποντας την κατάλληλη προετοιμασία για κάθε αναμέτρηση.

Έναρξη και λήξη της κανονικής περιόδου

Η ευρωπαϊκή διαδρομή του Κολοσσού Ρόδου θα ξεκινήσει επίσημα στην έδρα του, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου. Η πρώτη αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Σε αυτόν τον εναρκτήριο αγώνα, ο Κολοσσός θα υποδεχθεί την ομάδα της Κραϊόβα, σηματοδοτώντας την έναρξη των υποχρεώσεών του στον όμιλο.

Η κανονική περίοδος της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί επίσης στην έδρα της ροδίτικης ομάδας. Η τελευταία αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Κολοσσός θα φιλοξενήσει την ομάδα της Ρίλσκι, κλείνοντας έτσι τον κύκλο των αγώνων του ομίλου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας.

Οι εντός έδρας αναμετρήσεις και οι ώρες διεξαγωγής

Όλοι οι εντός έδρας αγώνες του Κολοσσού Ρόδου στο FIBA Europe Cup έχουν καθοριστεί να διεξάγονται την ίδια ώρα. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι θα πρέπει να βρίσκονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας στις 18:00 για να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες της ομάδας. Αυτή η σταθερή ώρα διεξαγωγής διευκολύνει τον προγραμματισμό για όσους επιθυμούν να στηρίξουν τον Κολοσσό.

Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυτή με την Κραϊόβα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 18:00. Ένας ακόμη εντός έδρας αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, όπου ο Κολοσσός H Hotels θα υποδεχθεί την ομάδα της Έροκσπορ, επίσης στις 18:00. Η τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση είναι αυτή με τη Ρίλσκι στις 23 Δεκεμβρίου, με την ίδια ώρα έναρξης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

Το πρόγραμμα των αγώνων του Κολοσσού Ρόδου στο FIBA Europe Cup έχει διαμορφωθεί ως εξής, περιλαμβάνοντας τόσο τις εντός όσο και τις εκτός έδρας αναμετρήσεις που έχουν γίνει γνωστές:

Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 18:00. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Κολοσσός H Hotels θα υποδεχθεί την ομάδα της Κραϊόβα στην έδρα του.

Για τη 2η αγωνιστική, ο Κολοσσός θα ταξιδέψει εκτός έδρας. Ο αγώνας έχει οριστεί για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όπου η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Γκέντσε BC.

Η 3η αγωνιστική βρίσκει και πάλι τον Κολοσσό σε εκτός έδρας αποστολή. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, η ομάδα θα αναμετρηθεί με την Σπόρτινγκ CP.

Στην 4η αγωνιστική, ο Κολοσσός H Hotels επιστρέφει στην έδρα του. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 18:00, θα υποδεχθεί την Έροκσπορ.

Η 5η αγωνιστική περιλαμβάνει εκτός έδρας αγώνα για τον Κολοσσό. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Ρίλσκι.

Τέλος, στην 6η αγωνιστική, ο Κολοσσός θα ταξιδέψει εκτός έδρας για να αναμετρηθεί με την Κραϊόβα. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Αυτές οι έξι αναμετρήσεις αποτελούν μέρος του συνολικού προγράμματος των δέκα αγώνων που έχει να δώσει ο Κολοσσός Ρόδου στον όμιλο του FIBA Europe Cup. Η ομάδα προετοιμάζεται εντατικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής διοργάνωσης και να διεκδικήσει την καλύτερη δυνατή πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta