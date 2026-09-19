Κωνσταντίνος Καρέτσας: Επιστροφή στον πάγκο της Ντόρτμουντ μετά την περιπέτεια υγείας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός, επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ, μετά από ένα διάστημα που τον ταλαιπώρησε ένα πρόβλημα υγείας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Μπορούσια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η παρουσία του στην αποστολή αποτελεί ένα σημαντικό νέο, καθώς σηματοδοτεί την επάνοδό του μετά την περιπέτεια που πέρασε.

Επάνοδος στην αγωνιστική δράση

Μετά από ένα διάστημα ανησυχίας λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ξανά έτοιμος να αγωνιστεί με την ομάδα της Ντόρτμουντ. Τα νέα είναι ευχάριστα για τον ίδιο και τους φιλάθλους, καθώς ο μεσοεπιθετικός αφήνει πίσω του την ταλαιπωρία και επανέρχεται στις επιλογές της γερμανικής ομάδας.

Ο Καρέτσας είναι πλέον διαθέσιμος να πάρει χρόνο συμμετοχής, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον προπονητή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η επιστροφή του στον πάγκο αποτελεί το πρώτο βήμα για να επανέλθει σταδιακά σε αγωνιστικό ρυθμό και να συνεχίσει την παρουσία του με τους Βεστφαλούς.

Η περιπέτεια με την υγεία του

Το προηγούμενο διάστημα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης. Το περιστατικό αυτό τον οδήγησε σε αποχώρηση από τον αγώνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις.

Για προληπτικούς λόγους, ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι που ακολούθησε την ημέρα της αδιαθεσίας του. Συγκεκριμένα, έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ απέναντι στην Πάντερμπορν. Πλέον, όμως, έχει επιστρέψει πλήρως στις επιλογές του Νίκο Κόβατς.

Στον πάγκο για τη Bundesliga

Η σημερινή αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με τη Στουτγκάρδη, για την 4η αγωνιστική της Bundesliga, βρίσκει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κάθεται στον πάγκο. Η παρουσία του εκεί δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα υγείας και είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Ο Καρέτσας περιμένει την ευκαιρία του από τον πάγκο, με στόχο να ενταχθεί ξανά στον ρυθμό των αγώνων. Η εκτός έδρας αναμέτρηση είναι μια σημαντική στιγμή για την ομάδα, και η επιστροφή ενός τόσο ταλαντούχου παίκτη ενισχύει τις διαθέσιμες επιλογές.

Η μέχρι τώρα πορεία του με τους Βεστφαλούς

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη καταγράψει μια αξιόλογη παρουσία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Μέχρι στιγμής, έχει αγωνίσει σε πέντε επίσημα παιχνίδια με τους Βεστφαλούς, δείχνοντας τις ικανότητές του στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει καταγράψει και μία ασίστ. Η συγκεκριμένη ασίστ σημειώθηκε στην αναμέτρηση με το Αμβούργο, η οποία ήταν και η πρεμιέρα της φετινής Bundesliga. Η συνεισφορά του στην ομάδα είναι ήδη αισθητή, και η επιστροφή του αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την επιθετική γραμμή της Ντόρτμουντ.

Με πληροφορίες από: Athletiko