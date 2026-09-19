Ο Άρης με Μορόν και Καντεβέρε στην ενδεκάδα απέναντι στον Ηρακλή

Ο Λορέν Μορόν επιστρέφει στην αρχική ενδεκάδα του Άρη για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης». Ο Ισπανός επιθετικός θα σχηματίσει δίδυμο στην επίθεση με τον Τίνο Καντεβέρε, σε μια επιλογή που σηματοδοτεί την επανένταξή του στο βασικό σχήμα μετά από αρκετό καιρό. Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, επέλεξε ένα άκρως επιθετικό σχήμα για τον σημαντικό αυτό αγώνα.

Η επιστροφή του Μορόν στην κορυφή της επίθεσης

Η παρουσία του Λορέν Μορόν στην ενδεκάδα αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος για τον αγώνα. Ο Ισπανός επιθετικός θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του βασικού σκόρερ. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η προηγούμενη φορά που ο Μορόν χρησιμοποιήθηκε στο αρχικό σχήμα σε αγώνα Πρωταθλήματος ήταν στις 22 Μαρτίου της περσινής σεζόν, όταν ο Άρης είχε υποστεί εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ.

Δίπλα στον Μορόν, ο Τίνο Καντεβέρε προβλέπεται να κινηθεί στους χώρους πίσω από τον Ισπανό επιθετικό, προσφέροντας υποστήριξη και δημιουργία. Αυτό το επιθετικό δίδυμο, με τον Μορόν στην κορυφή και τον Καντεβέρε να δρα ως δεύτερος επιθετικός, αναμένεται να δώσει ώθηση στην ομάδα του Άρη, ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή απέναντι στον Ηρακλή.

Επιθετικές επιλογές στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε να ενισχύσει τα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής με δύο ταχύτατους και δημιουργικούς ποδοσφαιριστές. Για τη δεξιά πλευρά, ο προπονητής του Άρη εμπιστεύτηκε τον Μπενχαμίν Γκαρέ, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει πλάτος και κάθετες κινήσεις. Στην αντίστοιχη αριστερή πλευρά, τη θέση του βασικού πήρε ο Γιάννης Γιαννιώτας, συμπληρώνοντας έτσι την επιθετική τετράδα της ομάδας.

Οι επιλογές αυτές υπογραμμίζουν την πρόθεση του προπονητή να πιέσει την άμυνα του Ηρακλή από όλες τις πλευρές και να δημιουργήσει ευκαιρίες για γκολ. Η ταχύτητα και η τεχνική των Γκαρέ και Γιαννιώτα αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του Άρη.

Αλλαγές και ισορροπία στον άξονα της μεσαίας γραμμής

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε μία σημαντική αλλαγή. Ο Μάρτιν Χόνγκλα βρίσκεται για πρώτη φορά στους βασικούς «11», καταλαμβάνοντας μία θέση κλειδί στο κέντρο. Η επιλογή αυτή έρχεται αντί του Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα απόδοσης στους προηγούμενους αγώνες.

Δίπλα στον Χόνγκλα, ο Ούρος Ράτσιτς θα είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που θα στελεχώσει τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Το δίδυμο αυτό αναμένεται να προσφέρει τόσο ανασταλτική σταθερότητα όσο και δημιουργική ισορροπία στην ομάδα, υποστηρίζοντας την επιθετική γραμμή και προστατεύοντας την αμυντική τετράδα.

Η αμυντική τετράδα και ο τερματοφύλακας του Άρη

Όσον αφορά την αμυντική γραμμή, ο προπονητής του Άρη επέλεψε μια σταθερή τετράδα. Στα άκρα της άμυνας, τις θέσεις των μπακ κατέχουν οι Φαντιγκά και Ρίτσαρντς, οι οποίοι θα έχουν διπλό ρόλο, τόσο στην αναχαίτιση των αντιπάλων όσο και στην υποστήριξη της επίθεσης από τις πλευρές. Στο κέντρο της άμυνας, σε ρόλο στόπερ, θα αγωνιστούν οι Φαμπιάνο και Σούταλο, οι οποίοι καλούνται να διασφαλίσουν την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας.

Τέλος, κάτω από τα δοκάρια, τη θέση του τερματοφύλακα θα αναλάβει ο Ρικάρντο Βέλιο. Η παρουσία του Βέλιο στην εστία συμπληρώνει την ενδεκάδα του Άρη, η οποία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση του Πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta