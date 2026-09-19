Η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη με δύσκολο ξεκίνημα κόντρα στη Νιούκαστλ, αλλά με απόκρουση πέναλτι

Ένα κάκιστο ξεκίνημα είχε η Χαλ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Η ομάδα του Κωνσταντή Τζολάκη βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα στο «St James’ Park». Παρά το αρχικό σοκ, ο Έλληνας τερματοφύλακας κατάφερε να έχει μια σημαντική επέμβαση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αποτρέποντας περαιτέρω αύξηση της διαφοράς.

Δύσκολο ξεκίνημα για τις «τίγρεις»

Η αναμέτρηση της Χαλ με τη Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League ξεκίνησε με τους χειρότερους δυνατούς οιωνούς για την ομάδα του Κωνσταντή Τζολάκη. Οι «τίγρεις» βρέθηκαν αντιμέτωπες με την έντονη πίεση της Νιούκαστλ από τα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα, με αποτέλεσμα να δεχθούν δύο γκολ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το γρήγορο προβάδισμα της γηπεδούχου ομάδας έθεσε τη Χαλ σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση από νωρίς.

Η Νιούκαστλ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενη αποτελεσματικά τα λάθη που έγιναν στην αμυντική γραμμή της Χαλ. Αυτή η δυναμική εκκίνηση επέτρεψε στη Νιούκαστλ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντή Τζολάκη δύο φορές, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Το «St James’ Park» πανηγύρισε τα γρήγορα τέρματα των γηπεδούχων, δημιουργώντας ένα δυσμενές κλίμα για τους φιλοξενούμενους.

Τα γκολ που δέχθηκε η Χαλ

Το πρώτο τέρμα για τη Νιούκαστλ σημειώθηκε μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γουίλοκ να είναι ο παίκτης που κατάφερε να νικήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 7ο λεπτό του αγώνα, ο Χολ διπλασίασε τα τέρματα για τη Νιούκαστλ, δίνοντας στην ομάδα του ένα σημαντικό προβάδισμα. Έτσι, μέσα σε μόλις επτά λεπτά, η εστία της Χαλ παραβιάστηκε δύο φορές.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, Κωνσταντίνος Τζολάκης, βρέθηκε να δέχεται δύο γκολ σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος δεν φέρει καμία ευθύνη για κανένα από τα δύο τέρματα που δέχθηκε στην έδρα της Νιούκαστλ. Τα γκολ προήλθαν από την αποτελεσματικότητα της επίθεσης των γηπεδούχων και τα αμυντικά λάθη της ομάδας του.

Η αμυντική εικόνα της Χαλ στις πρώτες αγωνιστικές

Το γεγονός ότι η Χαλ δέχθηκε δύο γκολ στα πρώτα λεπτά της 5ης αγωνιστικής αποτελεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη σε σχέση με την προηγούμενη πορεία της στο πρωτάθλημα. Στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League, οι «τίγρεις» είχαν διατηρήσει ανέπαφη την εστία τους, δείχνοντας μια σταθερή αμυντική λειτουργία. Η παραβίαση της εστίας τους σε αυτό το παιχνίδι σηματοδοτεί μια αλλαγή σε αυτή την εικόνα.

Για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη προσωπικά, η αναμέτρηση αυτή ήταν ιδιαίτερη. Μέσα σε περίπου ένα δεκάλεπτο, ο Έλληνας κίπερ δέχθηκε τον ίδιο αριθμό τερμάτων με όσα είχε δεχθεί συνολικά στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αυτό υπογραμμίζει την ένταση και την αποτελεσματικότητα της επίθεσης της Νιούκαστλ στο ξεκίνημα του αγώνα.

Η απόκρουση πέναλτι του Τζολάκη

Παρά το δυσμενές ξεκίνημα, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είχε μια σημαντική στιγμή στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Σε μια κρίσιμη φάση, η Νιούκαστλ κέρδισε πέναλτι, δίνοντας την ευκαιρία να αυξήσει περαιτέρω το προβάδισμά της και να κάνει το σκορ 3-0. Ωστόσο, ο Έλληνας τερματοφύλακας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και απέκρουσε την εκτέλεση.

Ο Τζολάκης σταμάτησε τον Γουϊσά της Νιούκαστλ από την άσπρη βούλα, πραγματοποιώντας την πρώτη του απόκρουση πέναλτι στην Premier League. Αυτή η επέμβαση ήταν καθοριστική, καθώς απέτρεψε το 3-0 και κράτησε τη Χαλ με μια πιο διαχειρίσιμη διαφορά τερμάτων ενόψει του δεύτερου ημιχρόνου. Η απόκρουση αυτή αποτελεί ένα θετικό σημείο στην προσωπική του εμφάνιση, παρά το δύσκολο ξεκίνημα της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit