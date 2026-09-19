Ολυμπιακός - Ρεάλ: Γνωστή η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τον τελικό του Σούπερ Καπ

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ανακοίνωση της δωδεκάδας των «ερυθρόλευκων» έρχεται ενόψει μιας κρίσιμης αναμέτρησης, η οποία αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για την κατάκτηση ενός τίτλου τη φετινή σεζόν. Ο έμπειρος τεχνικός έχει καταλήξει στους παίκτες που θα διεκδικήσουν τη νίκη, με μία σημαντική απουσία να καταγράφεται.

Η διεκδίκηση του πρώτου τίτλου της σεζόν

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση, καθώς έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ της EuroLeague, ένα τρόπαιο που θα σηματοδοτήσει μια δυναμική και ελπιδοφόρα αρχή για τους «ερυθρόλευκους» στη φετινή σεζόν. Η επιτυχία σε αυτή τη διοργάνωση θα προσδώσει αυτοπεποίθηση και ώθηση για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον τελικό μετά από μια νικηφόρα αναμέτρηση στον ημιτελικό, όπου επικράτησαν της Φενέρμπαχτσε. Αυτή η επιτυχία τους οδήγησε στην τελική φάση της διοργάνωσης, όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε έναν αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους του μπάσκετ.

Επανάληψη του περσινού τελικού του Final Four

Η επερχόμενη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης φέρνει στο προσκήνιο μνήμες από τον περσινό τελικό του Final Four της EuroLeague. Οι δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες είχαν συναντηθεί και τότε, σε έναν αγώνα που είχε καθηλώσει τους φιλάθλους. Ο φετινός τελικός του Σούπερ Καπ αποτελεί έτσι μια επανάληψη εκείνης της κρίσιμης αναμέτρησης, προσφέροντας μια νέα ευκαιρία για διεκδίκηση.

Ο Ολυμπιακός έχει ως στόχο να περάσει ξανά το εμπόδιο της «βασίλισσας» της Μαδρίτης, επιδιώκοντας να κατακτήσει τον τίτλο. Η επιθυμία για νίκη είναι ισχυρή, καθώς η ομάδα θέλει να δείξει την αγωνιστική της ετοιμότητα και να προσθέσει ένα ακόμη τρόπαιο στη συλλογή της, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα περίοδο.

Οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό

Για τον προσεχή και ιδιαίτερα σημαντικό τελικό, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει ήδη προβεί στις τελικές του επιλογές αναφορικά με τη σύνθεση της ομάδας. Οι αποφάσεις του έμπειρου τεχνικού είναι πλέον γνωστές, καθορίζοντας τους παίκτες που θα αγωνιστούν σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να διατηρήσει στη διάθεσή του τους ίδιους ακριβώς παίκτες που είχε και στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Αυτή η επιλογή υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του στο υπάρχον σχήμα και στην αγωνιστική κατάσταση των παικτών που οδήγησαν την ομάδα στον τελικό.

Η απουσία του Μιλουτίνοφ και η δωδεκάδα

Στο πλαίσιο των επιλογών του προπονητή, επιβεβαιώθηκε ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο έμπειρος σέντερ δεν θα είναι στη διάθεση της ομάδας για τον τελικό, αποτελώντας μια σημαντική απουσία για τους «ερυθρόλευκους» σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση του Σούπερ Καπ.

Η δωδεκάδα των παικτών που θα συνθέσουν την αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague είναι η εξής: Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοφ, Τζόουνς, Χολ και Καραγιαννίδης. Αυτοί οι δώδεκα παίκτες έχουν επιλεγεί για να εκπροσωπήσουν την ομάδα στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta