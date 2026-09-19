Ο Μπάμπης Κωστούλας πρωταγωνιστής για την Μπράιτον: Γκολ και ασίστ κόντρα στην Άρσεναλ

Ο Μπάμπης Κωστούλας αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης της Μπράιτον με την Άρσεναλ. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του κορυφαίου πρωταθλήματος της Premier League. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός κατάφερε να ξεχωρίσει, καθώς σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ και παράλληλα προσέφερε μία καθοριστική ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο προβάδισμα της ομάδας του.

Η κυριαρχία του Κωστούλα στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Μπράιτον κόντρα στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ εξελίχθηκε σε μία παράσταση για έναν ρόλο, με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο Έλληνας φορ μετέτρεψε την αναμέτρηση σε προσωπική του υπόθεση, δείχνοντας τις επιθετικές του αρετές.

Οι «γλάροι», όπως είναι το προσωνύμιο της Μπράιτον, βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 2-0 επί της πρωταθλήτριας Αγγλίας Άρσεναλ, και ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ο κύριος υπεύθυνος για αυτό το προβάδισμα. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την ομάδα του.

Η ασίστ που άνοιξε τον δρόμο

Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για το προβάδισμα της Μπράιτον. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός πραγματοποίησε μία εξαιρετική ενέργεια και σέρβιρε την μπάλα στον Γκρος, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα.

Αυτή η ασίστ οδήγησε στο πρώτο γκολ της Μπράιτον, διαμορφώνοντας το 1-0 και δίνοντας το έναυσμα για την κυριαρχία των «γλάρων» στο πρώτο μέρος του αγώνα.

Το εντυπωσιακό γκολ και το 2-0

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό, ο Μπάμπης Κωστούλας πήρε ξανά το «όπλο» του. Με ένα απίθανο μακρινό σουτ, ένα πραγματικό «κεραυνό», κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα Ράγια της Άρσεναλ.

Το εντυπωσιακό αυτό γκολ διαμόρφωσε το 2-0 υπέρ της Μπράιτον, το οποίο ήταν και το σκορ της ανάπαυλας. Ήταν το τέταρτο γκολ του Έλληνα φορ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Οι πανηγυρισμοί και η σημασία του γκολ

Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τον σκόρερ στους πανηγυρισμούς να πιάνει το αυτί του, λέγοντας τη φράση «εγώ σας γ@@@». Αυτή η κίνηση και τα λόγια του Κωστούλα προσέθεσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στην ήδη εντυπωσιακή του εμφάνιση.

Το γκολ του Κωστούλα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σημειώθηκε στα γενέθλια της Μπράιτον, δίνοντας έναν ακόμα λόγο για πανηγυρισμούς στην ομάδα και τους φιλάθλους της. Η αναμέτρηση διεξήχθη κόντρα στην Άρσεναλ, στην οποία αγωνίζεται και ο Τζόλης.

Η 5η αγωνιστική της Premier League

Ο αγώνας ανάμεσα στην Μπράιτον και την Άρσεναλ εντάσσεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League, του κορυφαίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στην Αγγλία. Η εμφάνιση του Μπάμπη Κωστούλα αποτέλεσε ένα από τα κυριότερα σημεία αυτής της αγωνιστικής περιόδου.

Η εξαιρετική του απόδοση στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ υπογράμμισε την αξία του Έλληνα διεθνή επιθετικού και την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta