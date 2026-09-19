Η Ελλάς Σύρου στην κορυφή της Super League 2 μετά τη νίκη στη Ζάκυνθο, πρώτη απώλεια βαθμών για τον Πανιώνιο

Η Ελλάς Σύρου πέτυχε μια εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη επί της ΑΠΣ Ζάκυνθος με σκορ 4-1, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της Super League 2. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την ισοπαλία χωρίς τέρματα (0-0) του Πανιωνίου με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα, οδήγησε τους «κυανόλευκους» της Σύρου στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η Ελλάς Σύρου και ο Πανιώνιος μοιράζονται πλέον την πρώτη θέση με επτά βαθμούς ο καθένας, με την 3η αγωνιστική να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η άνοδος της Ελλάς Σύρου στην κορυφή

Η ομάδα της Ελλάς Σύρου σημείωσε τη δεύτερη νίκη της στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, επιδεικνύοντας μια εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής. Με την επικράτησή της στη Ζάκυνθο, οι «κυανόλευκοι» έφτασαν τους επτά βαθμούς. Αυτή η συγκομιδή τους τοποθετεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ισόβαθμους με τον Πανιώνιο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν μόνος πρώτος.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται με άλλους αγώνες να διεξάγονται την Κυριακή και τη Δευτέρα, διαμορφώνοντας περαιτέρω την κατάταξη.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Ζάκυνθο

Ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΠΣ Ζάκυνθος και την Ελλάς Σύρου ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να διατηρούν το μηδέν στην άμυνα κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης επεφύλασσε πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ, αλλάζοντας εντελώς την εικόνα του παιχνιδιού.

Οι φιλοξενούμενοι της Ελλάς Σύρου ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 56ο λεπτό με τον Διαμαντή, ενώ διεύρυναν το προβάδισμά τους στο 68ο λεπτό με τέρμα του Φαϊζάλ, κάνοντας το 0-2. Η ΑΠΣ Ζάκυνθος αντέδρασε άμεσα, με τον Κάσσο να μειώνει σε 1-2 στο 70ο λεπτό. Μάλιστα, ένα λεπτό αργότερα, οι γηπεδούχοι είχαν δοκάτι με τον Καρίμ, χάνοντας την ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα.

Παρά την πίεση, οι Συριανοί κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και να πετύχουν δύο ακόμη τέρματα. Ο Νίνο σκόραρε στο 84ο λεπτό και ξανά στις καθυστερήσεις του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 υπέρ της Ελλάς Σύρου.

Η πρώτη απώλεια βαθμών για τον Πανιώνιο

Την ίδια ώρα, ο Πανιώνιος, ο οποίος μέχρι αυτή την αγωνιστική πορευόταν με το απόλυτο των νικών, αντιμετώπισε την Αναγέννηση στην Καρδίτσα. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με το τελικό 0-0 να αποτελεί την πρώτη απώλεια βαθμών για τους «κυανέρυθρους» στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2.

Αυτή η ισοπαλία είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την ισοβαθμία του Πανιωνίου με την Ελλάς Σύρου στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, προσδίδοντας νέο ενδιαφέρον στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την ομάδα της ΑΠΣ Ζάκυνθος, με προπονητή τον Αμανατίδη, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτες: Τσόγκας, Γυφτομήτρος (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 63ο λεπτό από τον Κάσσο), Πεταυράκης, Ζοά Μάριο (αντικαταστάθηκε στο 63ο λεπτό από τον Καρίμ), Περέιρα, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Μπαστακός, Νέιρα, Κουάντρα (αντικαταστάθηκε στο 90+1ο λεπτό από τον Χατζηδημητρίου), και Στίκας (ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο 37ο λεπτό και αντικαταστάθηκε από τον Τσίτσκας).

Από την πλευρά της Ελλάς Σύρου, με προπονητή τον Στάικο, η αρχική ενδεκάδα αποτελούνταν από τους: Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Κρέτσι (αντικαταστάθηκε στο 89ο λεπτό από τον Παπασάββα), Μπάμπης, Τακεσιάν (αντικαταστάθηκε στο 74ο λεπτό από τον Πρεβεζιάνο), Οτσοβέτσι, Φαϊζάλ (αντικαταστάθηκε στο 74ο λεπτό από τον Νίνο), Μπουλλάρι (αντικαταστάθηκε στο 89ο λεπτό από τον Γεμιστό), και Ζαφείρης (αντικαταστάθηκε στο 64ο λεπτό από τον Κουτσουδάκη).

Με πληροφορίες από: Gazzetta