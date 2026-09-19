Δραματική νίκη Μαρτίν στο σπριντ της Αυστρίας και πρωτιά στη βαθμολογία MotoGP

Ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia Racing αναδείχθηκε νικητής στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Αυστρίας, που διεξήχθη στο Red Bull Ring, σε έναν από τους πιο δραματικούς αγώνες της φετινής χρονιάς. Η νίκη αυτή, η οποία ήρθε μετά από ένα λάθος του Πέδρο Ακόστα, έφερε τον Ισπανό αναβάτη ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών. Ο Μαρτίν, παρά την εκκίνηση από την pole position, βρέθηκε αρχικά στην 8η θέση, αλλά κατάφερε να ανακάμψει εντυπωσιακά.

Η εκκίνηση και το αρχικό Δράμα

Ο Χόρχε Μαρτίν ξεκίνησε τον Αγώνα Σπριντ από την pole position, πραγματοποιώντας ένα καλό πέταγμα στην εκκίνηση. Ωστόσο, στην πρώτη στροφή, βγήκε εκτός πίστας, γεγονός που του κόστισε θέσεις. Η μάχη του με τον Μαρκ Μάρκεθ ήταν έντονη, με τους δύο αναβάτες να βρίσκονται πλάι-πλάι στη στροφή 2.

Αυτή η σύγκρουση οδήγησε τον αναβάτη της Aprilia να βγει εκτός πίστας ξανά, με αποτέλεσμα να πέσει στην 7η θέση. Ο Πέδρο Ακόστα εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, προσπέρασε τον Μαρκ Μάρκεθ στη στροφή 3 και ανέλαβε την πρωτοπορία του αγώνα, με τον Μάρκο Μπετζέκι να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Η κυριαρχία του Ακόστα και η ανάκαμψη του Μαρτίν

Μετά τις αρχικές αναταράξεις, ο Πέδρο Ακόστα κατάφερε να ανοίξει μια σημαντική διαφορά από τους Μαρκ Μάρκεθ και Μάρκο Μπετζέκι, εδραιώνοντας την πρωτοπορία του στον αγώνα. Εν τω μεταξύ, ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είχε πέσει στην 7η θέση, άρχισε την προσπάθεια ανάκαμψης.

Στο ξεκίνημα του 3ου γύρου, ο Ισπανός της Aprilia ανέβηκε στην 6η θέση. Μέχρι την έναρξη του 4ου γύρου, ο Πέδρο Ακόστα, ο αναβάτης της KTM, είχε δημιουργήσει διαφορά πάνω από ένα δευτερόλεπτο από τον μελλοντικό του teammate, ενώ ο Μαρτίν κέρδισε άλλη μία θέση, φτάνοντας στην 5η.

Η αντεπίθεση του Ισπανού

Η δυναμική του Χόρχε Μαρτίν άρχισε να αλλάζει στο ξεκίνημα του 5ου γύρου, όταν κατάφερε να προσπεράσει τον Α. Μάρκεθ και να ανέβει στην 4η θέση της κατάταξης. Μπροστά του βρίσκονταν πλέον ο Μάρκο Μπετζέκι και ο Μαρκ Μάρκεθ, οι οποίοι έχαναν συνεχώς έδαφος από τον πρωτοπόρο Πέδρο Ακόστα.

Δύο γύρους αργότερα, ο Μαρτίν πραγματοποίησε ένα απαιτητικό προσπέρασμα στον Μπετζέκι, ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Πλέον, είχε μπροστά του μόνο τον Μαρκ Μάρκεθ, όχι μόνο για τη 2η θέση του αγώνα, αλλά και για την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα. Ο Ισπανός της Aprilia επέδειξε έναν τρομερό ρυθμό, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να ανακτήσει τις χαμένες θέσεις.

Η πτώση του Ακόστα και η νίκη του Μαρτίν

Στον 8ο γύρο από τους συνολικά 14, ο Χόρχε Μαρτίν κατάφερε να περάσει στην εσωτερική του Μαρκ Μάρκεθ στη στροφή 1, ανεβαίνοντας στη 2η θέση. Το ερώτημα σε εκείνο το σημείο ήταν αν ο Μπετζέκι θα μπορούσε να περάσει τον αναβάτη της Ducati. Η μάχη για την κορυφή του αγώνα φαινόταν να έχει κριθεί υπέρ του Πέδρο Ακόστα, ο οποίος διατηρούσε μια άνετη διαφορά.

Ωστόσο, με μόλις τρεις γύρους να απομένουν για το φινάλε, συνέβη το απρόβλεπτο: ο Πέδρο Ακόστα, ενώ βρισκόταν στην πρωτοπορία, είχε πτώση, γεγονός που άλλαξε άρδην την έκβαση του αγώνα. Έτσι, ο Χόρχε Μαρτίν αναδείχθηκε νικητής του Αγώνα Σπριντ, σε ένα δραματικό φινάλε. Ο Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε στη 2η θέση, ενώ ο Μάρκο Μπετζέκι κατέκτησε την 3η. Με αυτή τη νίκη, ο Μαρτίν βρίσκεται και πάλι μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta