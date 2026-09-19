Euroleague: Οι δωδεκάδες για τον μικρό τελικό του Σούπερ Καπ

Στο Άμπου Ντάμπι, όπου διεξάγεται το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague, έγιναν γνωστές οι δωδεκάδες των ομάδων που θα αναμετρηθούν στον μικρό τελικό της διοργάνωσης. Η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση, σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου. Και οι δύο σύλλογοι έχουν ως στόχο την πρώτη τους φετινή νίκη σε επίσημο παιχνίδι.

Η αναμέτρηση για την τρίτη θέση

Ημέρα τελικών είναι η σημερινή στο Άμπου Ντάμπι, καθώς το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague κορυφώνεται με τους αγώνες κατάταξης. Στο πλαίσιο αυτών των αναμετρήσεων, ο μικρός τελικός φέρνει αντιμέτωπες τη Φενέρμπαχτσε και την Ντουμπάι BC.

Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες, καθώς επιδιώκουν να κλείσουν τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση με μια νίκη. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, με τις δωδεκάδες των δύο συλλόγων να έχουν ήδη ανακοινωθεί για τον προσεχή μικρό τελικό.

Η πορεία προς τον μικρό τελικό

Η Φενέρμπαχτσε βρέθηκε στον μικρό τελικό μετά τον αποκλεισμό της από τον Ολυμπιακό, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η ομάδα που αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό, θα επιδιώξει να ανακάμψει και να κατακτήσει την τρίτη θέση του Σούπερ Καπ.

Από την άλλη πλευρά, η Ντουμπάι BC έχασε την ευκαιρία να αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό, καθώς ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για την ομάδα της Ντουμπάι, ο μικρός τελικός αποτελεί μια ευκαιρία να δείξει τις δυνατότητές της και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη της συμμετοχή στο Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Οι δωδεκάδες των ομάδων

Για τον προσεχή μικρό τελικό, οι συνθέσεις των δύο ομάδων έχουν γίνει γνωστές. Οι προπονητές έχουν επιλέξει τους δώδεκα παίκτες που θα αγωνιστούν με στόχο την επικράτηση και την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Η δωδεκάδα της Φενέρμπαχτσε αποτελείται από τους εξής παίκτες: Μπάλντγουϊν, Μέλι, Σανλί, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Φόρεστ, Κι, Μπιτίμ, Κλάιμπερν, Σίλβα, Σιλντς και Σαργκιούνας.

Αντίστοιχα, η Ντουμπάι BC θα παραταχθεί με τους: Οκόμπο, Αντερσον, Μπλόσομγκεϊμ, Μιντζ, Μπέρτανς, Κόντιτς, Καμπενγκέλε, Ντιακιτέ, Σενγκέλια, Ράιτ, Πετρούσεφ και Γουόκαπ.

Ο κοινός στόχος για την πρώτη νίκη

Ένας κοινός και σημαντικός στόχος ενώνει τις δύο ομάδες σε αυτή την αναμέτρηση. Τόσο η Φενέρμπαχτσε όσο και η Ντουμπάι BC επιδιώκουν να καταγράψουν την πρώτη τους φετινή νίκη σε επίσημο παιχνίδι.

Αυτή η επιδίωξη προσθέτει ένα επιπλέον κίνητρο στον μικρό τελικό, καθώς αμφότερες οι ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με ένα θετικό αποτέλεσμα, έστω και στην αναμέτρηση για την τρίτη θέση του πρώτου Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta