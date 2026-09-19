Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ετήσιο σεμινάριο αξιολογημένων διαιτητών GBL

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 οι εργασίες του 44ου επιμορφωτικού σεμιναρίου αξιολογημένων διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας G.B.L. Το διήμερο αυτό σεμινάριο διοργανώθηκε από την ΟΔΚΕ σε συνεργασία με την ΚΕΔ/ΕΟΚ. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην ιστορική Αρχαία Ολυμπία, έναν τόπο με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον αθλητισμό. Κατά τη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εκπαιδευτικά θέματα, έλαβαν μέρος σε εξετάσεις και συμμετείχαν σε πολιτιστικές δραστηριότητες.

Θεματολογία και εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου, οι εκπαιδευτές παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν άμεσα τη διαιτησία. Ένα από τα κεντρικά θέματα ήταν η «διαιτησία κι επαγγελματισμός», το οποίο αναλύθηκε σε βάθος, προσφέροντας σημαντικές κατευθύνσεις στους συμμετέχοντες. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και οι τελευταίες τροποποιήσεις του κανονισμού, ενημερώνοντας τους διαιτητές για τις πρόσφατες αλλαγές.

Επιπλέον, για την καλύτερη κατανόηση και την πρακτική εφαρμογή των κανονισμών, αναλύθηκαν συγκεκριμένες καταστάσεις που συμβαίνουν συχνά σε αγώνες της G.B.L. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση video clips, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν και να συζητήσουν πραγματικά περιστατικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή γραπτών και αγωνιστικών εξετάσεων, οι οποίες αποτελούν μέρος της αξιολόγησης των διαιτητών και παρατηρητών.

Επίσημοι χαιρετισμοί και παρουσίες

Την έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), κος Λιόλιος Ευάγγελος, χαιρέτισε τους συμμετέχοντες, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης για την αναβάθμιση της διαιτησίας.

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ), κος Μπούσιας Κωνσταντίνος, απηύθυνε επίσης χαιρετισμό. Η παρουσία των δύο Προέδρων υπογράμμισε το κύρος της διοργάνωσης και την κοινή προσπάθεια για την εξέλιξη της διαιτησίας στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ομάδα των εκπαιδευτών

Την εκπαιδευτική διαδικασία του σεμιναρίου ανέλαβαν έμπειροι και καταξιωμένοι εκπαιδευτές από τον χώρο της διαιτησίας. Μεταξύ αυτών ήταν ο κος Ρήγας Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής εκπαίδευσης της ΕΟΚ. Ο κος Ρήγας διατελεί επίσης υπεύθυνος παρατηρητών και του προγράμματος ανάπτυξης νέων διαιτητών της Ομοσπονδίας.

Στην ομάδα των εκπαιδευτών συμμετείχε και ο υπεύθυνος διαιτησίας της ΕΟΚ, κος Κορομηλάς Ηλίας, καθώς και ο νέος Εθνικός καθηγητής διαιτησίας, κος Παπαπέτρου Πέτρος. Την ομάδα συμπλήρωσαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ/ΕΟΚ), κ.κ. Κουκουλεκίδης Στυλιανός και Μπήτης Δημήτριος, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην ολοκληρωμένη παρουσίαση και ανάλυση των εκπαιδευτικών θεμάτων.

Πολιτιστικές δράσεις και φιλοξενία στην Αρχαία Ολυμπία

Πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε πολιτιστικές δράσεις που εμπλούτισαν την εμπειρία τους. Πραγματοποιήθηκε μια εθιμοτυπική φύτευση ελιάς στους κήπους Pierre de Coubertin, μια κίνηση με βαθύ συμβολισμό, δεδομένης της σύνδεσης του δέντρου με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Επιπλέον, διοργανώθηκε επίσκεψη και ξενάγηση στον ίδιο τον χώρο τέλεσης των Ολυμπιακών αγώνων της Αρχαίας Ολυμπίας. Αυτή η ξενάγηση ενθουσίασε όλους τους συμμετέχοντες, προσφέροντάς τους μια μοναδική επαφή με την ιστορία του αθλητισμού. Η διαμονή των μελών που συμμετείχαν στις εργασίες του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, έναν πανέμορφο χώρο που φέρει υψηλό συμβολισμό για τον παγκόσμιο αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta