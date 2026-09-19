Η Μαρία Καπνίση έχασε τις αισθήσεις της μετά το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Μαρία Καπνίση, αρχηγός της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Το περιστατικό συνέβη στους Αγίους Αναργύρους, στην πρεμιέρα της Α’ Εθνικής Γυναικών, με την αθλήτρια να χάνει τις αισθήσεις της. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θερμοπληξία, με την Καπνίση να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Το περιστατικό και οι πρώτες βοήθειες

Η Μαρία Καπνίση, ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία λίγο μετά τη λήξη του αγώνα της ομάδας της με τον ΠΑΟΚ. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασώστες του γηπέδου, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Για την προστασία της αθλήτριας από τον ήλιο και για λόγους διακριτικότητας, ανοίχθηκε ένα μεγάλο πανί γύρω της, ώστε να μην είναι ορατή η κατάστασή της προς τους οπαδούς που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και διάγνωση

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά της Μαρίας Καπνίση σε νοσοκομείο. Η ποδοσφαιρίστρια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από τους αρμόδιους, οι πρώτες εκτιμήσεις των ιατρών κάνουν λόγο για θερμοπληξία. Η Καπνίση παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και την απαραίτητη φροντίδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση της υγείας της.

Αντιδράσεις από την ΑΕΚ για την ώρα διεξαγωγής

Το περιστατικό με την αδιαθεσία της Μαρίας Καπνίση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της διοίκησης της ΑΕΚ. Από το «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο τονίζεται ότι είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, ζητώντας το παιχνίδι να διεξαχθεί αργότερα μέσα στην ημέρα, το απόγευμα.

«Το φαινόμενο της θερμοπληξίας μιας αθλήτριας δυστυχώς δείχνει ότι είχαμε δίκιο αλλά δεν εισακουστήκαμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά από την πλευρά της Ένωσης. Η θέση αυτή υπογραμμίζει τις προειδοποιήσεις που είχαν γίνει σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία των αθλητριών.

Η δήλωση της Δέσποινας Χατζηνικολάου

Σοβαρά παράπονα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθη ο αγώνας εξέφρασε και η συμπαίκτρια της Μαρίας Καπνίση, Δέσποινα Χατζηνικολάου. Η ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ μίλησε στην ΕΡΤ λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά της για την ώρα έναρξης.

«Είναι απαράδεκτο οι αγώνες να γίνονται 14:00. Είναι επικίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Χατζηνικολάου. Η δήλωσή της αναδεικνύει τις υψηλές θερμοκρασίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι παίκτριες και των δύο ομάδων, θέτοντας ζήτημα ασφάλειας και υγείας των αθλητών.

Το αγωνιστικό αποτέλεσμα σε δεύτερη μοίρα

Η αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Α’ Εθνικής Γυναικών, έληξε με επικράτηση του ΠΑΟΚ με σκορ 1-0. Ωστόσο, το αγωνιστικό αυτό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά το σοβαρό περιστατικό υγείας που αντιμετώπισε η αρχηγός της ΑΕΚ, Μαρία Καπνίση.

Η κατάρρευση της ποδοσφαιρίστριας επισκίασε την αθλητική πτυχή του αγώνα, στρέφοντας την προσοχή στις συνθήκες διεξαγωγής και την ασφάλεια των αθλητών. Το γεγονός αυτό ανέδειξε την ανάγκη για προσεκτικότερο προγραμματισμό των αγώνων, ειδικά σε περιόδους με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis