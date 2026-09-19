Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ και παραχωρείται δανεικός στη Μύκονο

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο 25χρονος φόργουορντ, ανανέωσε τη συνεργασία του με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του για δύο ακόμη χρόνια. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας, διασφαλίζοντας την παραμονή του αθλητή στο δυναμικό της έως και τη σεζόν 2028-29. Ωστόσο, ο Ιατρίδης δεν θα αγωνιστεί φέτος με τον «δικέφαλο» στο στήθος, καθώς παραχωρείται με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα της Μυκόνου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Επέκταση συμβολαίου με τον «δικέφαλο»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που δεσμεύει τον αθλητή για δύο επιπλέον χρόνια. Η ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει ότι ο 25χρονος φόργουορντ θα παραμείνει στο δυναμικό του συλλόγου έως και τη σεζόν 2028-29.

Αυτή η κίνηση από πλευράς του ΠΑΟΚ σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του Ιατρίδη, ο οποίος έχει αναδειχθεί μέσα από τις ακαδημίες του συλλόγου. Η επέκταση του συμβολαίου του διασφαλίζει ότι ο παίκτης παραμένει περιουσιακό στοιχείο του «δικεφάλου» για τα επόμενα χρόνια.

Η μετακίνηση στη Μύκονο

Παρά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα της Θεσσαλονίκης κατά την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα της Μυκόνου Betsson BC.

Ο δανεισμός του 25χρονου φόργουορντ αφορά αποκλειστικά την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ιατρίδης θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας του νησιού των ανέμων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο πρωτάθλημα.

Η συμφωνία δανεισμού έχει διάρκεια ενός έτους, με τον παίκτη να επιστρέφει στον ΠΑΟΚ μετά το πέρας της σεζόν. Αυτή η μετακίνηση δίνει στον Ιατρίδη την ευκαιρία για περισσότερο χρόνο συμμετοχής και εμπειρίες σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Συμμετοχή στη Stoiximan GBL

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, κατά τη διάρκεια του δανεισμού του στη Μύκονο Betsson BC, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Η συμμετοχή του σε αυτό το επίπεδο αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω αγωνιστική του εξέλιξη.

Η Μύκονος Betsson BC θα επωφεληθεί από την παρουσία του 25χρονου φόργουορντ, ο οποίος φέρει την εμπειρία και την εκπαίδευση από τις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του στο νησί των ανέμων εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόστερ της Μυκόνου για την ερχόμενη σεζόν.

Η διαδρομή του Ιατρίδη στις τάξεις του ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του ΠΑΟΚ, στις οποίες εντάχθηκε σε ηλικία μόλις 13 ετών. Από την πρώτη στιγμή, ακολούθησε όλα τα ηλικιακά στάδια των τμημάτων υποδομής του συλλόγου, δείχνοντας την αφοσίωσή του και την εξέλιξή του.

Η πρώτη του επαφή με την ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ έγινε το 2019, όταν ήταν ακόμη σε ηλικία 17,5 ετών, σηματοδοτώντας την είσοδό του στο επαγγελματικό μπάσκετ. Η μακρά του πορεία στον «δικέφαλο» και η συνεχής του παρουσία στις τάξεις του, από τις μικρές ηλικίες μέχρι την πρώτη ομάδα, τον καθιστούν ένα γνώριμο πρόσωπο για τον σύλλογο.

Με την επέκταση της συνεργασίας του, ο Ιατρίδης παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του μέλλοντος του ΠΑΟΚ, ακόμα κι αν η άμεση αγωνιστική του παρουσία θα είναι σε άλλη ομάδα για την επόμενη σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta