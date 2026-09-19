Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομά Ερτέλ: Ένας «floor general» στην Αθήνα

Ο Τομά Ερτέλ, ο Γάλλος διεθνής γκαρντ, αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτη της ΑΕΚ, ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας για τη σεζόν 2026/27. Η μετακόμισή του στην Αθήνα έχει επιβεβαιωθεί, φέρνοντας έναν έμπειρο οργανωτή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η είδηση αυτή είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο τον παίκτη την Πέμπτη, ενώ η επίσημη ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή. Το Basketball Champions League (BCL) σχολίασε τη συγκεκριμένη μεταγραφή, τονίζοντας τη σπουδαιότητά της.

Η επίσημη ένταξη του Τομά Ερτέλ στην ΑΕΚ

Ο Τομά Ερτέλ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Γάλλους μπασκετμπολίστες, υπέγραψε επίσημα συμβόλαιο με την ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του την Παρασκευή. Η συμφωνία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με τον παίκτη να εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας της Αθήνας.

Προηγήθηκε της επίσημης ανακοίνωσης μια ανάρτηση του ίδιου του Γάλλου γκαρντ, ο οποίος την Πέμπτη είχε προϊδεάσει το κοινό του μέσω ενός story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η προοπτική αυτής της συνεργασίας είχε αρχίσει να συζητείται νωρίτερα, καθώς πληροφορίες για το ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Γάλλο γκαρντ είχαν κυκλοφορήσει από την Τρίτη, στις 15 Σεπτεμβρίου.

Η αναγνώριση από το Basketball Champions League

Η μεταγραφή του Τομά Ερτέλ στην ΑΕΚ δεν πέρασε απαρατήρητη από το Basketball Champions League, το οποίο έσπευσε να σχολιάσει τη σπουδαία αυτή κίνηση. Το BCL στάθηκε ιδιαίτερα στην άφιξη του Γάλλου παίκτη στην ελληνική πρωτεύουσα, αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει.

Συγκεκριμένα, το BCL χρησιμοποίησε τη φράση: «Υπάρχει ένας νέος floor general στην Αθήνα. Ο Τομά Ερτέλ θα φοράει κιτρινόμαυρα σορτς!». Αυτός ο χαρακτηρισμός υποδηλώνει την ικανότητα του Ερτέλ να οργανώνει το παιχνίδι και να καθοδηγεί την ομάδα του από τη θέση του πλέι μέικερ. Επιπλέον, η μεταγραφή αυτή χαρακτηρίστηκε από το BCL ως μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί φέτος στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Η εμπειρία και τα προσόντα του Γάλλου γκαρντ

Ο Τομά Ερτέλ έρχεται στην ΑΕΚ φέρνοντας μαζί του ένα πλούσιο βιογραφικό και σημαντική εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει ποιοτικές λύσεις στη θέση των γκαρντ, ενισχύοντας την δημιουργικότητα και την οργάνωση της ομάδας.

Ο Γάλλος διεθνής έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες της Euroleague, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις από αγώνες υψηλών απαιτήσεων. Παράλληλα, έχει διατελέσει μέλος της Εθνικής Γαλλίας, συμμετέχοντας σε διεθνείς διοργανώσεις και επιβεβαιώνοντας την αξία του σε εθνικό επίπεδο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία που συνοδεύουν τον Τομά Ερτέλ είναι η θέση του στην ιστορία της Euroleague όσον αφορά τις ασίστ. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας με τον κορυφαίο μέσο όρο στις ασίστ, καταγράφοντας 5.3 ανά αγώνα. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την ικανότητά του να μοιράζει το παιχνίδι και να αναδεικνύει τους συμπαίκτες του.

Η ενίσχυση της ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν

Η προσθήκη του Τομά Ερτέλ στο ρόστερ της ΑΕΚ σηματοδοτεί μια σημαντική ενίσχυση για την ομάδα ενόψει της σεζόν 2026/27. Ο Γάλλος γκαρντ με την ποιότητα και την εμπειρία του αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της Ένωσης να πετύχει τους στόχους της.

Η μεταγραφή αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο σημαντικές στο BCL, δείχνει την πρόθεση της ΑΕΚ να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Η παρουσία ενός «floor general» όπως ο Ερτέλ στην Αθήνα αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στο παιχνίδι της ομάδας, τόσο στην επίθεση όσο και στην οργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta