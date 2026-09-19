Άρης: Επανένταξη Αλφαρέλα και Γαλανόπουλου στο αγωνιστικό πλάνο

Ο Άρης προχωρά σε αλλαγές στον αγωνιστικό του σχεδιασμό, καθώς οι περιπτώσεις των Μιγκέλ Αλφαρέλα και Κώστα Γαλανόπουλου επανέρχονται στο πλάνο του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ολοκλήρωση της θερινής μεταγραφικής περιόδου, σηματοδοτώντας μια νέα φάση για τους δύο ποδοσφαιριστές εντός της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η επιστροφή στο αγωνιστικό πλάνο

Νέα δεδομένα έχουν διαμορφωθεί στον Άρη αναφορικά με τους Μιγκέλ Αλφαρέλα και Κώστα Γαλανόπουλο. Οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βρέθηκαν εκτός βασικού σχεδιασμού για ένα διάστημα, επιστρέφουν πλέον στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά το πέρας της θερινής μεταγραφικής περιόδου, γεγονός για το οποίο είχε υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση μέσω της εκπομπής «Q&A» του Gazzetta, προϊδεάζοντας για τις επερχόμενες αλλαγές.

Η προηγούμενη κατάσταση των παικτών

Κατά το προηγούμενο διάστημα, τόσο ο Γάλλος επιθετικός Μιγκέλ Αλφαρέλα όσο και ο Κώστας Γαλανόπουλος είχαν βρεθεί εκτός του βασικού σχεδιασμού των «κιτρινόμαυρων». Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο αναζητούσαν λύσεις για την αποχώρησή τους από το ρόστερ.

Στόχος ήταν να βρεθεί μια νέα ομάδα για τους δύο παίκτες, ώστε να συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν καρπούς, οδηγώντας στην τωρινή επανένταξή τους.

Η περίπτωση του Μιγκέλ Αλφαρέλα

Ειδικότερα στην περίπτωση του Μιγκέλ Αλφαρέλα, είχε δοθεί στον ποδοσφαιριστή σχετική άδεια προκειμένου να διαπραγματευτεί με άλλους συλλόγους. Αυτό του επέτρεπε να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του εκτός της Θεσσαλονίκης.

Παρόλα αυτά, δεν προέκυψε κάποια συμφωνία που να οδηγεί στη συνέχιση της καριέρας του μακριά από τον Άρη. Έτσι, ο Γάλλος επιθετικός παραμένει στην ομάδα, με νέα δεδομένα όσον αφορά τη συμμετοχή του στα αγωνιστικά πλάνα.

Κοινή απόφαση διοίκησης και προπονητή

Από τη στιγμή που δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στο μέτωπο της αποχώρησης των δύο παικτών, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου και η διοίκηση του Άρη έλαβαν από κοινού την απόφαση για την επανένταξη τόσο του Μιγκέλ Αλφαρέλα όσο και του Κώστα Γαλανόπουλου.

Η κοινή αυτή απόφαση υπογραμμίζει την πρόθεση της ομάδας να αξιοποιήσει το υπάρχον δυναμικό, δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου.

Αγωνιστική διάσταση της απόφασης

Η απόφαση για την επιστροφή των δύο ποδοσφαιριστών έχει και μια καθαρά αγωνιστική διάσταση για τον Άρη. Παρόλο που η ομάδα διαθέτει αρκετές επιλογές τόσο στις πτέρυγες όσο και στη μεσαία γραμμή, παρατηρήθηκε έλλειψη σταθερότητας και παραγωγής σε συγκεκριμένες θέσεις το τελευταίο διάστημα.

Με τους Μιγκέλ Αλφαρέλα και Κώστα Γαλανόπουλο να είναι πλέον διαθέσιμοι και χωρίς την προοπτική άμεσης αποχώρησης, η λογική οδηγεί στην αξιοποίησή τους. Αυτό αναμένεται να αυξήσει τις λύσεις που έχει στη διάθεσή του ο Μιχάλης Γρηγορίου, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για την κάλυψη των αγωνιστικών αναγκών.

Πιθανή άμεση επιστροφή στην αποστολή

Μάλιστα, υπάρχει η πιθανότητα ο Μιγκέλ Αλφαρέλα να επιστρέψει άμεσα στην αποστολή της ομάδας. Συγκεκριμένα, είναι πιθανό να συμπεριληφθεί στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 19 Σεπτεμβρίου, εναντίον του Ηρακλή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta