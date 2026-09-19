Ο Ολυμπιακός η πιο επιθετική ομάδα στην πρεμιέρα του Europa League

Ο Ολυμπιακός, στην πρώτη του ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Ιμανόλ στον πάγκο του την Τετάρτη, αναδείχθηκε η πιο επιθετική ομάδα στην πρεμιέρα του Europa League. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας της ΟΥΕΦΑ, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν μια ιδιαίτερα δυναμική εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Η επίδοση αυτή τους κατέταξε στην κορυφή σε βασικούς επιθετικούς δείκτες.

Εντυπωσιακά επιθετικά στατιστικά

Οι Πειραιώτες ξεχώρισαν ως η κορυφαία ομάδα τόσο σε τελικές προσπάθειες όσο και σε επιθέσεις, καταγράφοντας 25 σουτ και κεφαλιές. Αυτός ο αριθμός ήταν υψηλότερος από τις 23 τελικές της δεύτερης, νορβηγικής Λίλεστρομ, υπογραμμίζοντας την επιθετική τους διάθεση. Παράλληλα, πραγματοποίησαν 62 επιθέσεις, έναντι 56 της δεύτερης, γερμανικής Χόφενχαϊμ, επιδεικνύοντας συνεχή πίεση στον αντίπαλο.

Επιπλέον, ο Ολυμπιακός κέρδισε τα περισσότερα κόρνερ, φτάνοντας τα 13, επίδοση που μοιράστηκε με την Σπάρτα Πράγας. Η ομάδα υποχρέωσε τη Γιαγκελόνια σε 46 αμυντικές αποκρούσεις, αριθμός που ήταν ο υψηλότερος από κάθε άλλη ομάδα στην πρεμιέρα, με τη δεύτερη Τορεένσε να έχει 45. Γενικότερα, τα στατιστικά των «ερυθρόλευκων» ήταν πολύ καλά, καθώς βρέθηκαν 11οι στην κατοχή μπάλας με 55% σε σύνολο 36 ομάδων. Επίσης, ήταν 12οι στα κερδισμένα φάουλ με 13, 15οι στις ανακτήσεις μπάλας με 40 και 18οι στα τάκλιν με 12.

Σύγκριση με προηγούμενες εμφανίσεις

Η επιθετική αυτή παραγωγή αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Το καλοκαίρι, στα δύο παιχνίδια του με τη ΝΕΚ Ναϊμέγκεν, οι Πειραιώτες είχαν πολύ πιο φτωχή επιθετική παρουσία, καταγράφοντας μόλις έξι τελικές προσπάθειες σε κάθε ένα από τα δύο παιχνίδια τους με τους Ολλανδούς.

Στο πρόσφατο ματς με τη Γιαγκελόνια, οι 25 τελικές προσπάθειες ήταν υπερτετραπλάσιες σε σχέση με τις αναμετρήσεις με τη ΝΕΚ Ναϊμέγκεν. Την περασμένη σεζόν, τα παιχνίδια με τις περισσότερες τελικές ήταν το 1-0 με την Καϊράτ εκτός έδρας (20 τελικές), οι ισοπαλίες 0-0 με την Πάφο εντός έδρας (17 τελικές) και 1-1 με την PSV εντός έδρας (επίσης 17 τελικές). Μόνο με τέτοια φουλ επιθετικότητα, όπως αυτή που οδήγησε στις 25 τελικές την Τετάρτη, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ.

Ιστορικές ανατροπές στην Ευρώπη

Η ανατροπή σκορ στην Ευρώπη θεωρείται δύσκολο επίτευγμα. Τα τελευταία 12 χρόνια, ο Ολυμπιακός έχει πραγματοποιήσει μόλις τρεις άλλες φορές παρόμοιες ανατροπές. Μία από αυτές ήταν στις 13 Μαρτίου 2025, στον αγώνα Ολυμπιακός-Μπόντο 2-1, στα νοκ άουτ του Europa League. Τότε, ο Ολυμπιακός δέχθηκε το 0-1 από τους Νορβηγούς στο 36ο λεπτό, αλλά κατάφερε να σκοράρει στο 53ο και στο 65ο λεπτό, παίρνοντας τη νίκη.

Μια άλλη σημαντική ανατροπή σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2017, στον αγώνα Ολυμπιακός-Ριέκα 2-1, στα προκριματικά του Champions League. Οι Κροάτες προηγήθηκαν με 0-1 στο 42ο λεπτό, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με γκολ στο 66ο και στο 93ο λεπτό. Τέλος, στις 20 Οκτωβρίου 2015, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στους ομίλους του Champions League, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1 από το 21ο λεπτό, για να ανατρέψει το ματς σε 2-1 με γκολ στο 65ο και στο 90ο λεπτό.

Κοινά στοιχεία στις ανατροπές

Αναλύοντας τις παραπάνω ανατροπές, παρατηρείται ότι όλες πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Και στις τέσσερις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναμέτρησης της Τετάρτης όπου δέχθηκε γκολ στο 20ό λεπτό από τους Πολωνούς, ο Ολυμπιακός δέχθηκε πρώτος γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Επίσης, σε τρία από αυτά τα παιχνίδια, η ανατροπή ήρθε με γκολ στα τελευταία λεπτά, όπως συνέβη την Τετάρτη στο 84ο λεπτό, ενώ σε άλλα δύο ματς τα νικητήρια τέρματα σημειώθηκαν στο 90ό και στο 93ο λεπτό.

Στις αναμετρήσεις με τις δύο ομάδες της Κροατίας, τη Ριέκα και την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ο Ολυμπιακός είχε το πλεονέκτημα του παίκτη παραπάνω, καθώς η Ριέκα είχε αποβολή στο 83ο λεπτό και η Ντινάμο στο 79ο λεπτό. Αντίθετα, στον αγώνα με την Μπόντο, ο Ολυμπιακός είχε αποβολή, γεγονός που καθιστά την ανατροπή ακόμα πιο αξιοσημείωτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta