Τζολάκης: Το μυστικό για τα επαναλαμβανόμενα clean sheets

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο Έλληνας τερματοφύλακας της Χαλ, έχει πραγματοποιήσει ένα δυναμικό ξεκίνημα στη νέα του καριέρα στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο νεαρός πορτιέρο έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε τρεις αγώνες, επιδεικνύοντας σταθερά εξαιρετική απόδοση. Μέσα από τις δηλώσεις του, ο Τζολάκης αποκάλυψε την προσέγγιση που ακολουθεί για να διατηρεί αυτή την πορεία.

Η τακτική των «μαθηματικών» πίσω από τις αποκρούσεις

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης υπογραμμίζει τη σημασία της ευφυΐας στο ποδόσφαιρο, ειδικά για έναν τερματοφύλακα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν είναι πάντα απαραίτητο να βουτάς πολύ ψηλά ή πολύ μακριά, αλλά η σωστή θέση κάνει τα πάντα πιο εύκολα. Ο ίδιος περιγράφει την αντίληψή του για τον χώρο και τις αποφάσεις που λαμβάνει ως «μαθηματικά».

Για παράδειγμα, στην αναμέτρηση εναντίον της Κόβεντρι, ο Τζολάκης έκανε μία επέμβαση κοντά στο οριζόντιο δοκάρι. Ο ίδιος εξήγησε ότι αν η θέση του ήταν πιο αριστερά, η απόκρουση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. «Όταν είδα την μπάλα, είπα στον εαυτό μου ότι σε αυτά τα δύο δευτερόλεπτα πρέπει να κινηθείς πιο δεξιά, πιο δεξιά. Όλα όσα νομίζω είναι μαθηματικά», δήλωσε ο διεθνής τερματοφύλακας, αναδεικνύοντας τη σκέψη πίσω από την αντίδρασή του.

Η μετάβαση και η προσαρμογή στην Premier League

Ο Έλληνας τερματοφύλακας τόνισε ότι η μετάβαση από το ελληνικό πρωτάθλημα στην Premier League δεν είναι εύκολη υπόθεση. Παρόλα αυτά, νιώθει ευγνώμων που βρίσκεται στη Χαλ και δηλώνει ότι του αρέσει η καθημερινότητά του εκεί. Περιγράφοντας τη διαφορά, ο Τζολάκης ανέφερε ότι «είναι εντελώς διαφορετικό».

Εξήγησε ότι όταν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, υπήρχε η πίεση να κερδίζει κάθε παιχνίδι και ο στόχος ήταν να ανταποκριθεί στην πρόκληση της νίκης. Στη Χαλ, ο πρωταρχικός στόχος είναι η παραμονή στο πρωτάθλημα. Έτσι, ένας βαθμός σε έναν αγώνα με την Τσέλσι θεωρείται πολύ καλός, ενώ οι τρεις βαθμοί είναι «καταπληκτικοί». Αντίθετα, στον Ολυμπιακό, ένας βαθμός δεν θα προκαλούσε ικανοποίηση.

Διαφορετικοί ρυθμοί και προσδοκίες

Η πίεση στην Αγγλία είναι «εντελώς διαφορετική», όπως υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Οι οπαδοί της Χαλ είναι χαρούμενοι όταν η ομάδα έχει οκτώ βαθμούς μετά από τέσσερις αγώνες, κάτι που δείχνει τις διαφορετικές προσδοκίες σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Premier League απαιτεί γρήγορη προσαρμογή στην ταχύτητα του παιχνιδιού και σε συγκεκριμένους κανόνες, όπως αυτοί που αφορούν τα κόρνερ.

Παρά τις διαφορές, ο Τζολάκης δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπίσει καμία δυσκολία στην προσαρμογή του. Η ικανότητά του να διατηρεί ανέπαφη την εστία του σε κρίσιμα παιχνίδια, όπως αυτά απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα, αποτελεί απόδειξη της επιτυχούς του μετάβασης. Ακόμα και στην τελευταία αναμέτρηση με την Τσέλσι, όπου δέχτηκε γκολ, πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση του σκορ.

Ηρεμία και επικοινωνία στο γήπεδο

Ο τερματοφύλακας της Χαλ αναφέρθηκε και στην ψυχολογική πτυχή του παιχνιδιού. Μετά τις αποκρούσεις του εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ένιωσε άνετα, κάτι που, όπως πιστεύει, βοήθησε και τους συμπαίκτες του να νιώσουν το ίδιο. Για τον Τζολάκη, το να κρατάς την εστία ανέπαφη καθιστά ευκολότερο το σκοράρισμα και την κατάκτηση των τριών βαθμών, ενώ το να δεχτείς γκολ κάνει την κατάσταση πολύ πιο δύσκολη.

Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης προσπαθεί να παραμένει ήρεμος κατά τη διάρκεια των αγώνων. Εξήγησε ότι αν ένας τερματοφύλακας είναι νευρικός, είναι δύσκολο να δώσει τις σωστές οδηγίες στους αμυντικούς και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Η έλλειψη ηρεμίας μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες οδηγίες, δημιουργώντας προβλήματα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta