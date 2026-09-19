Ο Κριστιάν Κουαμέ για το ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή και την επιστροφή στις νίκες

Ο Κριστιάν Κουαμέ, ποδοσφαιριστής του Άρη, εξέφρασε την ανάγκη της ομάδας να επιστρέψει στις νίκες, ενόψει του αποψινού ντέρμπι με τον Ηρακλή. Ο Ιβοριανός υπογράμμισε ότι ο Άρης πρέπει να προσφέρει ξανά χαρά στον κόσμο του, μέσα από μία νικηφόρα εμφάνιση. Οι δηλώσεις του έγιναν στο συνδρομητικό κανάλι της Nova, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση του συλλόγου, το πρόβλημα στο σκοράρισμα και την επιτακτική ανάγκη για θετικά αποτελέσματα.

Το ντέρμπι με τον Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Το αποψινό ντέρμπι μεταξύ Άρη και Ηρακλή, που είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης να αντιδράσει. Ο Κριστιάν Κουαμέ τόνισε τη δυσκολία της επικείμενης αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των τοπικών ντέρμπι.

Σύμφωνα με τον Ιβοριανό ποδοσφαιριστή, «τα τοπικά ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα». Πρόσθεσε ότι η ομάδα πρέπει να παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για να εξασφαλίσει τη νίκη. Ο Κουαμέ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι ο κόσμος του Άρη θα σταθεί στο πλευρό της ομάδας, παρά το γεγονός ότι δεν ευχαριστήθηκαν στα προηγούμενα ματς, με την προσδοκία ενός θετικού αποτελέσματος.

Η πορεία του Άρη και το πρόβλημα στο σκοράρισμα

Ο Κριστιάν Κουαμέ αναφέρθηκε στην αρχή της σεζόν για τον Άρη, η οποία ξεκίνησε με δύο νίκες. Ωστόσο, όπως δήλωσε, «τα πράγματα δυσκόλεψαν στα ντέρμπι». Αυτή η διαπίστωση τον οδήγησε να τονίσει την ανάγκη για σκληρή δουλειά, προκειμένου η ομάδα να βρει ξανά τον εαυτό της και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Ειδική αναφορά έγινε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Άρης στο σκοράρισμα. Ο Κουαμέ σημείωσε ότι «μπορούμε να βρούμε πολλές δικαιολογίες για το ότι δεν σκοράρουμε». Ωστόσο, εστίασε στην ουσία, τονίζοντας ότι το σημαντικό είναι η ομάδα να παραμείνει συμπαγής και να συνεχίσει να δουλεύει εντατικά. Στόχος είναι να επιτευχθούν οι επιδιώξεις του συλλόγου, μέσα από συλλογική προσπάθεια και βελτίωση.

Η ανάγκη για επιστροφή στις νίκες

Ο Ιβοριανός μέσος υπογράμμισε με έμφαση την επιτακτική ανάγκη του Άρη να επιστρέψει στις νίκες. Μετά από μία περίοδο όπου τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά, ειδικά στα ντέρμπι, η ομάδα αναζητά την επανεκκίνηση. Ο Κουαμέ εξέπρασε την πίστη του ότι μέσω της συνεχούς δουλειάς, ο Άρης θα καταφέρει να ανακτήσει τη φόρμα του και να επανέλθει δυναμικά στις νικηφόρες εμφανίσεις.

Η επιστροφή στις νίκες δεν αφορά μόνο τα αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά και την ικανοποίηση του κόσμου του Άρη. Ο Κουαμέ τόνισε ότι η ομάδα οφείλει να προσφέρει χαρά στους φιλάθλους της, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να υποστηρίξουν την προσπάθεια των παικτών στο κρίσιμο ντέρμπι με τον Ηρακλή.

Η ικανοποίηση του Κριστιάν Κουαμέ στη Θεσσαλονίκη

Πέρα από τις αγωνιστικές προκλήσεις, ο Κριστιάν Κουαμέ εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την παρουσία του στον Άρη και τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιβοριανός ποδοσφαιριστής διανύει τη δεύτερη σεζόν του με τη φανέλα του συλλόγου και οι δηλώσεις του φανερώνουν ένα θετικό κλίμα εντός της ομάδας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Άρη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι όλο το τεχνικό τιμ, οι συμπαίκτες του και οι άνθρωποι της ομάδας του φέρονται πολύ καλά. Αυτή η θετική αντιμετώπιση και το καλό κλίμα, όπως τόνισε ο ίδιος, αντικατοπτρίζονται και στην απόδοσή του μέσα στο γήπεδο, συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta