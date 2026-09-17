Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για το τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος» με 13 παίκτες

Η αποστολή της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ αναχώρησε σήμερα για την Αθήνα, προκειμένου να λάβει μέρος στο φετινό τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος». Ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες για τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις. Το τουρνουά, που διοργανώνει ο Παναθηναϊκός, αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία προετοιμασίας για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η σύνθεση της αποστολής και οι απουσίες

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην πρωτεύουσα με μια αποστολή 13 αθλητών, καθώς δύο βασικά μέλη της ομάδας παραμένουν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών. Συγκεκριμένα, οι παίκτες Γκρέι και Ταϊρί δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή που αναχώρησε για την Αθήνα, καθώς συνεχίζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Οι παίκτες που βρίσκονται στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού, Αντρέα Τρινκιέρι, για τα παιχνίδια του τουρνουά είναι οι Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Τζέντι Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ, Νίκος Χουγκάζ, Κλιφ Ομορούγι, Τρέβορ Χάντζινς, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Μάρκους Φόστερ, Νίκος Περσίδης, Γιώργος Φίλλιος, Μπεν Μουρ, Νικ Καλάθη και Νάσο Μπαζίνας. Αυτοί οι 13 αθλητές θα εκπροσωπήσουν τον ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν.

Το πρόγραμμα των αγώνων και οι αντίπαλοι

Οι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ξεκινούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Την πρώτη ημέρα των αγώνων, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Παρτιζάν, σε μια αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 17:30.

Την επομένη, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αγωνιστεί ξανά, με τον αντίπαλο να εξαρτάται από τα αποτελέσματα των δύο ημιτελικών. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε τον διοργανωτή Παναθηναϊκό είτε την Μπουργκ. Οι αγώνες κατάταξης του Σαββάτου έχουν οριστεί για τις 17:00 και τις 20:00, προσφέροντας δύο σημαντικά φιλικά παιχνίδια για την προετοιμασία της ομάδας.

Η διοργάνωση στο Telekom Center Athens

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» αποτελεί την 8η κατά σειρά διοργάνωση στη μνήμη του ιστορικού παράγοντα. Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Telekom Center Athens, προσφέροντας ένα σύγχρονο περιβάλλον για τις αναμετρήσεις. Εκτός από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, στο τουρνουά συμμετέχουν επίσης η Παρτιζάν και η Μπουργκ, συνθέτοντας ένα ισχυρό τετραμελές σχήμα ομάδων.

Πριν την αναχώρησή της για την Αθήνα, η αποστολή του ΠΑΟΚ είχε επιστρέψει στη βάση της στη Θεσσαλονίκη για ένα διάστημα τεσσάρων ημερών. Αυτό συνέβη μετά την προηγούμενη παρουσία της ομάδας σε αγώνες προετοιμασίας που διεξήχθησαν στην Ιταλία, ολοκληρώνοντας έτσι ένα μέρος του προγράμματος της προετοιμασίας.

Συνέντευξη Τύπου με τον προπονητή και τον αρχηγό

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του τουρνουά, έχει προγραμματιστεί και συνέντευξη Τύπου, η οποία θα λάβει χώρα στις 18:00. Στη συνέντευξη αυτή θα παραστούν και θα μιλήσουν ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, μαζί με τον αρχηγό της ομάδας, Νίκο Περσίδης.

Η παρουσία του Ιταλού τεχνικού και του αρχηγού της ομάδας αναμένεται να δώσει την ευκαιρία για δηλώσεις σχετικά με την πορεία της προετοιμασίας, τους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν, καθώς και τις προσδοκίες από τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο τουρνουά, το οποίο προσφέρει δυνατά τεστ ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko