Ο Τομά Ερτέλ προανήγγειλε το deal με την ΑΕΚ μέσω ανάρτησης στα social media

Ο Γάλλος πλέι μέικερ Τομά Ερτέλ βρίσκεται προ των πυλών της ΑΕΚ, με την επικείμενη μεταγραφή του να προαναγγέλλεται από τον ίδιο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Ερτέλ επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνει τα αποκαλυπτήρια του νέου βήματος στην καριέρα του. Μέσω μιας κιτρινόμαυρης ανάρτησης, συνοδευόμενης από τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη και την ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ, ο παίκτης έδειξε την πρόθεσή του να ενταχθεί στην Ένωση.

Ο παίκτης, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, έδειξε με αυτόν τον τρόπο πως ετοιμάζεται να γράψει μια νέα σελίδα στην επαγγελματική του πορεία, φορώντας τα κιτρινόμαυρα.

Η ανάρτηση που «μίλησε» για την Ένωση

Η αποκάλυψη της επικείμενης συμφωνίας έγινε μέσα από ένα story που δημοσίευσε ο Τομά Ερτέλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτή την ανάρτηση, ο Γάλλος πλέι μέικερ έγραψε στα ελληνικά τη φράση «Μια ωραία μέρα», δίνοντας έναν προσωπικό τόνο στην ανακοίνωσή του.

Ακριβώς κάτω από αυτή τη φράση, ο Ερτέλ πρόσθεσε την ιστορική ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ, την 13η Απριλίου του 1924, συνδέοντας άμεσα την ανάρτησή του με τον σύλλογο. Επιπλέον, το μήνυμα αυτό συνδυάστηκε με μουσική, καθώς ο Γάλλος γκαρντ επέλεξε να ντύσει το story του με το γνωστό τραγούδι «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη. Η όλη ανάρτηση είχε ένα χαρακτηριστικό κιτρινόμαυρο φόντο, τα χρώματα δηλαδή της ΑΕΚ, ενισχύοντας περαιτέρω την προαναγγελία του deal.

Ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ

Μετά από αυτή την χαρακτηριστική ανάρτηση, ο Τομά Ερτέλ θεωρείται πλέον παίκτης της ΑΕΚ, καθώς ο ίδιος προανήγγειλε πως η Ένωση θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του. Η ΑΕΚ βρισκόταν σε αναζήτηση ενός ποιοτικού γκαρντ, επιθυμώντας να πραγματοποιήσει μια μεγάλη και σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του ρόστερ της.

Ο Τομά Ερτέλ αποτελούσε τον μεγάλο στόχο της «Ένωσης» για τη συγκεκριμένη θέση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η άφιξή του στην Αθήνα και η ένταξή του στην ομάδα ήταν απλώς θέμα ωρών. Η επιμονή της ΑΕΚ για την απόκτηση του Γάλλου πλέι μέικερ φαίνεται πως απέδωσε καρπούς, φέρνοντας έναν παίκτη υψηλού επιπέδου στην «Βασίλισσα».

Ο ρόλος του Ντράγκαν Σάκοτα στην μεταγραφή

Σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση και την επικείμενη μεταγραφή του Τομά Ερτέλ φέρεται να διαδραμάτισε ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Γάλλος πλέι μέικερ αναμένεται να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος είχε εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είχε τον Τομά Ερτέλ ψηλά στη λίστα του και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ωστόσο τότε δεν κατέστη δυνατό να τον αποκτήσει. Φέτος, όμως, η επιθυμία του προπονητή γίνεται πραγματικότητα, με τον Γάλλο γκαρντ να έρχεται τελικά στην «Βασίλισσα», ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Τι θα προσφέρει ο Ερτέλ στην «Βασίλισσα»

Οι δύο πλευρές, η ΑΕΚ και ο Τομά Ερτέλ, κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία, με τον παίκτη να ετοιμάζεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ελληνική ομάδα. Ο Ερτέλ αναμένεται να δώσει ποιότητα, εμπειρία, δημιουργία και σκορ στην περιφέρεια της ομάδας που θα καθοδηγεί ο Ντράγκαν Σάκοτα, προσθέτοντας βάθος και λύσεις στο παιχνίδι της.

Ο Γάλλος γκαρντ θα αναλάβει κατά κύριο λόγο τη θέση του point guard, όπου η ΑΕΚ διαθέτει ήδη τους Φλιώνη, Κατσίβελη και Λεκαβίτσιους. Η παρουσία του αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στον προπονητή. Τη σεζόν που πέρασε, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Βιλερμπάν, ο Τομά Ερτέλ είχε εντυπωσιακά στατιστικά, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 9.2 πόντους με 37% στα τρίποντα, 1.5 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ, αριθμοί που υπογραμμίζουν την αξία του και την προσφορά που μπορεί να έχει στην ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta