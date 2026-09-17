Στέφανος Τζίμας: Επιστροφή στις προπονήσεις μετά το πισωγύρισμα στην αποθεραπεία

Ο Στέφανος Τζίμας, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπράιτον, σηματοδοτώντας ένα ευχάριστο νέο για την κατάστασή του. Η επιστροφή του έρχεται μετά την επιτυχή αντιμετώπιση ενός μικρού εμποδίου που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του. Ο παίκτης προσπαθεί πλέον να επανέλθει στην ενεργό δράση το συντομότερο δυνατό, με την ομάδα του να παρακολουθεί στενά την πορεία του.

Επιστροφή στις προπονήσεις της Μπράιτον

Ευχάριστα, αν και με την απαραίτητη προσοχή, είναι τα νέα που έρχονται από το στρατόπεδο της Μπράιτον σχετικά με την πορεία αποκατάστασης του Στέφανου Τζίμα. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής επιθετικός έχει πλέον επιστρέψει στις προπονήσεις των «γλάρων», αφήνοντας πίσω του ένα μικρό πισωγύρισμα που είχε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά του να επανέλθει πλήρως μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ομάδα και το τεχνικό επιτελείο παρακολουθούν την επανένταξή του με προσοχή, χωρίς να ασκούν πίεση για άμεση επιστροφή στους αγώνες.

Το «εμπόδιο» στην αποθεραπεία

Κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου αποθεραπείας του, ο Στέφανος Τζίμας αντιμετώπισε ένα μικρό «εμπόδιο» που προκάλεσε μια σύντομη καθυστέρηση στην πορεία επανένταξής του. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για την πλήρη αποκατάσταση από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν επρόκειτο για κάποιο σοβαρό πρόβλημα που θα επηρέαζε μακροπρόθεσμα την υγεία του παίκτη. Πλέον, ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και εργάζεται εντατικά τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου για να ξεπεράσει πλήρως τις επιπτώσεις του τραυματισμού.

Οι δηλώσεις του Φαμπιάν Χιούρτζελερ

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση του Στέφανου Τζίμα, τονίζοντας τη σημασία της θετικής ψυχολογίας του παίκτη και την απουσία πίεσης χρόνου για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Η ομάδα επικεντρώνεται στην ομαλή και ασφαλή επανένταξή του.

Συγκεκριμένα, ο Χιούρτζελερ δήλωσε: «Είχε ένα μικρό πισωγύρισμα στην αποθεραπεία του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο από όσο περιμέναμε. Τώρα, όμως, είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Προσπαθεί να δουλεύει σκληρά στο γήπεδο, εμείς προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε εκτός γηπέδου και ελπίζουμε να τον δούμε σύντομα. Δεν μπορώ να δώσω ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αλλά η αποθεραπεία του κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η μακρά απουσία και ο σοβαρός τραυματισμός

Ο Στέφανος Τζίμας έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα που αγγίζει τους δέκα μήνες. Η μακρά αυτή απουσία οφείλεται στον σοβαρό τραυματισμό χιαστού που υπέστη στο γόνατο, ένα γεγονός που τον ανάγκασε να μείνει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους και να ακολουθήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποθεραπείας.

Ο τραυματισμός αυτός συνέβη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς ήταν η πρώτη του παρουσία ως βασικός στην Premier League. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός εντός έδρας αγώνα της Μπράιτον απέναντι στην Άστον Βίλα, διακόπτοντας την πορεία του στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το πρώτο γκολ στην Αγγλία

Η ατυχία του σοβαρού τραυματισμού χτύπησε τον Έλληνα φορ μόλις τρεις ημέρες μετά από ένα σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του στην Αγγλία. Ο Στέφανος Τζίμας είχε σημειώσει το πρώτο του γκολ στην χώρα, ένα τέρμα που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Το συγκεκριμένο γκολ χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, την Μπράιτον, στον αγώνα της απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Αυτή η στιγμή είχε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια της πορείας του στην Premier League, πριν ο τραυματισμός διακόψει προσωρινά την ανοδική του πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta