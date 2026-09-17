Ομόφωνη απόφαση για το Super Cup: Στο Περιστέρι χωρίς φιλάθλους

Η διοργάνωση του Super Cup μπάσκετ θα φιλοξενηθεί τελικά στο Περιστέρι, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», έπειτα από ομόφωνη απόφαση των τεσσάρων ομάδων που θα συμμετάσχουν. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ξαφνική αλλαγή της έδρας, η οποία αρχικά είχε οριστεί στη Ρόδο, αλλά μεταφέρθηκε λόγω κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας. Το τουρνουά θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, με τους ημιτελικούς να έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου και τους τελικούς για τις 27 Σεπτεμβρίου.

Η αναταραχή και η αλλαγή έδρας

Η αρχική πόλη που θα φιλοξενούσε το Super Cup ήταν η Ρόδος, ωστόσο η ξαφνική αλλαγή της έδρας προκάλεσε αναταραχή την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Το πρόβλημα με την πόλη υποδοχής της διοργάνωσης προέκυψε εξαιτίας κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που ταλαιπώρησαν πολλούς.

Συγκεκριμένα, προβλήματα υγείας με γαστρεντερίτιδα ταλαιπώρησαν μέλη των ομάδων του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του τουρνουά που είχε προηγηθεί στο νησί. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην ανάγκη άμεσης μεταφοράς του Super Cup σε άλλη πόλη, με τις συζητήσεις να εντείνονται για την εξεύρεση λύσης.

Ομόφωνη απόφαση για το Περιστέρι

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, βγήκε «λευκός καπνός» για το θέμα της έδρας. Οι τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αποφάσισαν ομόφωνα πως το Super Cup θα γίνει στο Περιστέρι.

Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» επελέγη ως η επικρατέστερη επιλογή για τη φιλοξενία των αγώνων. Το γήπεδο του Περιστερίου, το οποίο αποτελεί την έδρα της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου, θα αναλάβει τη διοργάνωση του τουρνουά. Άλλο ένα γήπεδο που ήταν υποψήφιο για να υποδεχθεί τη διοργάνωση ήταν η Sunel Arena, όμως τελικά το «Ανδρέας Παπανδρέου» επικράτησε.

Το τουρνουά χωρίς φιλάθλους

Μία από τις βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν είναι ότι το Final 4 του τουρνουά θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες. Η απουσία των οπαδών δεδομένα χαλάει τη γιορτή που θα ήθελε η ΕΟΚ να ανοίξει την μπασκετική σεζόν με την παρουσία του κόσμου.

Παρά την έλλειψη της συνηθισμένης στήριξης από τους φιλάθλους τους, οι ομάδες θα παλέψουν για τον τίτλο, όπως αναφέρθηκε. Υπάρχει, ωστόσο, η πιθανότητα να δοθούν προσκλήσεις σε σχολεία, ώστε να βρεθούν μαθητές στις εξέδρες του γηπέδου και να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Το πρόγραμμα των αγώνων και οι διεκδικητές του τίτλου

Οι ημιτελικοί του Super Cup έχουν οριστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου. Στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ.

Στον δεύτερο ημιτελικό, ο φιναλίστ της GBL, Παναθηναϊκός, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Μία ημέρα αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν εντός των συνόρων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta