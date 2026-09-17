Κλήσεις στην εθνική Μαρόκου για Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν του Παναθηναϊκού

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαμπί, ανακοίνωσε τις κλήσεις των ποδοσφαιριστών για την προσεχή διακοπή, συμπεριλαμβάνοντας τους Αζεντίν Ουναΐ και Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο παίκτες θα ενσωματωθούν στην αποστολή για τις υποχρεώσεις της χώρας τους, γεγονός που θα τους κρατήσει μακριά από τις προπονήσεις του συλλόγου τους.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες τους ενόψει σημαντικών αναμετρήσεων, όπως το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκτός από τους δύο «πράσινους», στην αποστολή κλήθηκαν και άλλοι διεθνείς ποδοσφαιριστές από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι κλήσεις του Μαροκινού προπονητή

Ο Μοχάμεντ Ουαμπί, προπονητής της εθνικής Μαρόκου, επέλεξε τον Αζεντίν Ουναΐ και τον νέο αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, για την αποστολή της ομάδας. Αντίθετα, ο έτερος Μαροκινός του Παναθηναϊκού, Ιμράν Λουζά, δεν κλήθηκε αυτή τη φορά. Επίσης, εκτός αποστολής έμεινε ο Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας μετά από σοβαρό τραυματισμό.

Η ανακοίνωση των κλήσεων περιλαμβάνει συνολικά 29 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στις επερχόμενες διεθνείς αναμετρήσεις. Η επιλογή των Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν υπογραμμίζει τη σημασία τους για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Οι αγώνες της εθνικής Μαρόκου

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου έχει προγραμματίσει δύο αγώνες για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς και μία φιλική αναμέτρηση. Οι δύο «πράσινοι» ποδοσφαιριστές θα δώσουν το παρών σε αυτές τις υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει την Γκαμπόν σε εντός έδρας αγώνα στις 25 Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 29 Σεπτεμβρίου του 2026, θα αγωνιστεί εκτός έδρας κόντρα στο Λεσότο. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρώτου ομίλου των προκριματικών. Επιπλέον, η ομάδα θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την Γκάνα στην Ταγγέρη.

Απουσίες για τον Παναθηναϊκό

Η κλήση των Αζεντίν Ουναΐ και Ανάς Σαλάχ-Εντίν στην εθνική Μαρόκου θα δημιουργήσει απουσίες για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός θα αναγκαστεί να δουλέψει χωρίς τους δύο παίκτες ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 11 Οκτωβρίου του 2026, στις 21:00.

Εκτός από τους Μαροκινούς, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Αναμένεται να υπάρξουν και άλλες κλήσεις για παίκτες του Παναθηναϊκού, τόσο από την εθνική Ελλάδας όσο και από άλλες χώρες, κάτι που θα επηρεάσει περαιτέρω τις προπονήσεις της ομάδας.

Η πλήρης αποστολή του Μαρόκου

Η αποστολή της εθνικής Μαρόκου, όπως ανακοινώθηκε από τον προπονητή Μοχάμεντ Ουαμπί, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Κατζουί (ΡΣ Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανιάουτι (ΦΑΡ Ραμπάτ), Αλάα Μπελαρούς (Ντιναμό Βουκουρεστίου).

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Κατζουί (ΡΣ Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανιάουτι (ΦΑΡ Ραμπάτ), Αλάα Μπελαρούς (Ντιναμό Βουκουρεστίου). Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζράουι (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλάχ-Εντίν (Παναθηναϊκός), Μαρουάν Σαντάν (Αλ Φατέχ), Ναγέφ Αγκέρντ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Βενέτσια), Ισά Ντιοπ (Φούλαμ), Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Αμβούργο), Αλί Μααμάρ (Άντερλεχτ).

Νουσαΐρ Μαζράουι (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλάχ-Εντίν (Παναθηναϊκός), Μαρουάν Σαντάν (Αλ Φατέχ), Ναγέφ Αγκέρντ (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Βενέτσια), Ισά Ντιοπ (Φούλαμ), Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ (Ρεν), Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Αμβούργο), Αλί Μααμάρ (Άντερλεχτ). Μέσοι: Αγιούμπ Μπουαντί (Μάντσεστερ Σίτι), Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Νέιλ Ελ Αϊνάουι (Λανς), Ουσάμα Ταργκαλίν (Χάβρη), Μπιλάλ Ελ Χανούς (Λέστερ), Σουφιάν Ελ Φαουζί (Ράζα Καζαμπλάνκα), Αζεντίν Ουναχί (Παναθηναϊκός), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (ΠΣΦ Αϊντχόφεν).

Αγιούμπ Μπουαντί (Μάντσεστερ Σίτι), Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Νέιλ Ελ Αϊνάουι (Λανς), Ουσάμα Ταργκαλίν (Χάβρη), Μπιλάλ Ελ Χανούς (Λέστερ), Σουφιάν Ελ Φαουζί (Ράζα Καζαμπλάνκα), Αζεντίν Ουναχί (Παναθηναϊκός), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (ΠΣΦ Αϊντχόφεν). Επιθετικοί: Αμπντέ Εζαλζουλί (Μπέτις), Αμπντελά Ουαζάν (Άγιαξ), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ Μαδρίτης), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Γιασίρ Ζαμπιρί (Ράθινγκ Σανταντέρ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Ταουφίκ Μπενταγιέμπ (Άντερλεχτ).

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta