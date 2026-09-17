Ο Έτορε Μεσίνα επιστρέφει στο ΝΒΑ ως σύμβουλος των Χοκς

Ο Έτορε Μεσίνα, ο πολύπειρος Ιταλός προπονητής, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Για τη νέα σεζόν, ο Μεσίνα θα βρίσκεται στο επιτελείο των Ατλάντα Χοκς, σηματοδοτώντας την επάνοδό του στο ΝΒΑ. Η τελευταία του επαγγελματική δουλειά στην προπονητική ήταν με την Αρμάνι Μιλάνο, πριν από αυτή τη νέα πρόκληση στην Αμερική.

Η νέα του θέση στους Χοκς

Ο Έτορε Μεσίνα θα αναλάβει έναν διπλό ρόλο στους Ατλάντα Χοκς, καθώς θα είναι τόσο σύμβουλος της ομάδας όσο και veteran executive. Στο πλαίσιο των νέων του καθηκόντων, ο Ιταλός τεχνικός θα εργαστεί στενά με τον head coach των Χοκς, Κουίν Σνάιντερ, προσφέροντας την πολύτιμη εμπειρία του.

Η ομάδα των «γερακιών» διαθέτει ένα ρόστερ με μπόλικο ταλέντο, όπως αναφέρεται, με παίκτες όπως ο Τζέιλεν Τζόνσον και ο Ντάισον Ντάνιελς να δεσπόζουν. Οι δύο αυτοί νεαροί αθλητές θεωρείται ότι έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, και η παρουσία του Μεσίνα αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξή τους και στην ενίσχυση της ομάδας.

Η προηγούμενη θητεία του στο ΝΒΑ

Η επιστροφή του Έτορε Μεσίνα στο ΝΒΑ δεν είναι η πρώτη του επαφή με την κορυφαία λίγκα. Ο Ιταλός είχε προηγούμενη θητεία ως assistant coach στους Σαν Αντόνιο Σπερς, όπου εργάστηκε δίπλα στον θρυλικό Γκρεγκ Πόποβιτς. Η συνεργασία του με τους Σπερς διήρκεσε για μία πενταετία, από το 2014 μέχρι το 2019, περίοδος κατά την οποία απέκτησε σημαντική εμπειρία από το αμερικανικό μπάσκετ.

Πριν από τη θητεία του στους Σπερς, ο Μεσίνα είχε επίσης διατελέσει σύμβουλος στους Λος Άντζελες Λέικερς. Αυτή η συνεργασία του με τους Λέικερς πραγματοποιήθηκε κατά την αγωνιστική περίοδο 2011-2012. Η μακρά του πορεία και οι προηγούμενες θέσεις του στο ΝΒΑ υπογραμμίζουν την αναγνώριση των ικανοτήτων του στον χώρο.

Οι κορυφαίες στιγμές του στην Euroleague

Πέρα από την εμπειρία του στο ΝΒΑ, ο Έτορε Μεσίνα έχει να επιδείξει ένα πλούσιο βιογραφικό και στην Ευρώπη, με κορυφαίες στιγμές στην Euroleague. Ο Ιταλός τεχνικός έχει κατακτήσει τον τίτλο της διοργάνωσης δύο φορές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Επιπλέον, ο Μεσίνα έχει πανηγυρίσει δύο ακόμη κατακτήσεις της Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια. Αυτές οι τέσσερις συνολικά κατακτήσεις τον καθιστούν έναν από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να οδηγεί ομάδες στην κορυφή.

Η τελευταία του δουλειά πριν την επιστροφή στο ΝΒΑ

Πριν από την τωρινή του επιστροφή στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και την ανάληψη των καθηκόντων του στους Ατλάντα Χοκς, η τελευταία προπονητική δουλειά του Έτορε Μεσίνα ήταν στην Ιταλία. Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο της Αρμάνι Μιλάνο.

Η θητεία του στην Αρμάνι Μιλάνο αποτελούσε την πιο πρόσφατη προπονητική του εμπειρία πριν από την ανακοίνωση της νέας του συνεργασίας με την ομάδα της Ατλάντα. Η πορεία του στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με την προηγούμενη γνώση του από το ΝΒΑ, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επωφελής για τα «γεράκια» στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta