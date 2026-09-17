Ο πρόεδρος της Στεάουα Βουκουρεστίου για τον Ποπέσκου: «Ο Λεβαδειακός γνώριζε τα πάντα»

Ο ιδιοκτήτης της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, επανήλθε με νέες δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση του Οκτάβιαν Ποπέσκου, υποστηρίζοντας ότι ο Λεβαδειακός γνώριζε τα πάντα για τα εξωγηπεδικά ζητήματα του Ρουμάνου ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τον Μπεκάλι, η ενημέρωση αυτή έγινε πριν καν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του παίκτη στην ομάδα της Βοιωτίας. Ο Ποπέσκου, ο οποίος αποτελεί ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Λεβαδειακού υπό τον προπονητή Χαραλάμπους, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ρουμανικών ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες λόγω προβλημάτων που αφορούν την προσωπική του ζωή.

Οι δηλώσεις του Τζίτζι Μπεκάλι

Ο ισχυρός άνδρας της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, προέβη σε νέες δηλώσεις, επιμένοντας πως ο Λεβαδειακός είχε πλήρη γνώση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο Οκτάβιαν Ποπέσκου εκτός αγωνιστικών χώρων. Ο Μπεκάλι τόνισε συγκεκριμένα ότι η FCSB είχε ενημερώσει τους ανθρώπους του Λεβαδειακού για τη ζωή του 24χρονου εξτρέμ. Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο των συζητήσεων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τον Ρουμάνο ποδοσφαιριστή.

«Ο ιδιοκτήτης του Λεβαδειακού είχε ενημερωθεί για όλα. Δεν είμαστε κλέφτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζίτζι Μπεκάλι, υπερασπιζόμενος τη θέση της ρουμανικής ομάδας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενημέρωση αυτή είχε πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ποπέσκου στην ελληνική ομάδα, υποδεικνύοντας ότι δεν υπήρξε καμία απόκρυψη πληροφοριών από την πλευρά της Στεάουα.

Το περιστατικό με τον Οκτάβιαν Ποπέσκου

Τις τελευταίες ημέρες, ο Οκτάβιαν Ποπέσκου έχει απασχολήσει έντονα τα ρουμανικά ΜΜΕ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για ζητήματα που αφορούν τη ζωή του εκτός γηπέδου. Συγκεκριμένα, έγινε γνωστό ότι ο 24χρονος εξτρέμ νοσηλεύτηκε σε κλινική λόγω χρήσης αερίου γέλιου. Αυτό το περιστατικό έφερε τον ποδοσφαιριστή στο προσκήνιο της δημοσιότητας, προκαλώντας συζητήσεις και σχόλια στη Ρουμανία.

Το θέμα της νοσηλείας του Ποπέσκου και η χρήση αερίου γέλιου αποτέλεσε το έναυσμα για τις νέες δηλώσεις του Τζίτζι Μπεκάλι. Ο ιδιοκτήτης της Στεάουα Βουκουρεστίου θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της ομάδας του, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια απόκρυψης των προβλημάτων του παίκτη από τον Λεβαδειακό.

Η ενημέρωση του Λεβαδειακού και ο ρόλος του παίκτη

Ο Τζίτζι Μπεκάλι αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο Οκτάβιαν Ποπέσκου είχε προσωπική επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του Λεβαδειακού. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να είχε ενημερώσει τον ιδιοκτήτη της ελληνικής ομάδας για την κατάστασή του. Μετά από αυτή την επικοινωνία και την πλήρη ενημέρωση, ο ιδιοκτήτης του Λεβαδειακού έδωσε το «οκ» για την ολοκλήρωση του δανεισμού του 24χρονου εξτρέμ.

Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι η απόφαση για την απόκτηση του Ποπέσκου από τον Λεβαδειακό ελήφθη εν γνώσει όλων των παραμέτρων που αφορούσαν τον παίκτη. Η Στεάουα Βουκουρεστίου, μέσω των δηλώσεων του ιδιοκτήτη της, υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξε καμία απόπειρα εξαπάτησης ή παραπλάνησης της ελληνικής ομάδας σχετικά με το προφίλ του ποδοσφαιριστή.

Η μετακίνηση στην Ελλάδα και οι λόγοι της

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τζίτζι Μπεκάλι, ένας από τους λόγους για τη μετακίνηση του Οκτάβιαν Ποπέσκου στην Ελλάδα ήταν η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να απομακρυνθεί από το περιβάλλον και τον κύκλο ανθρώπων που είχε στη Ρουμανία. Ο 24χρονος εξτρέμ ετοίμασε τις βαλίτσες του για την Ελλάδα, αναζητώντας μια νέα αρχή και μια αλλαγή περιβάλλοντος που θα τον βοηθούσε να αντιμετωπίσει τα προσωπικά του ζητήματα.

Η μεταγραφή του Ποπέσκου στον Λεβαδειακό, ως δανεικός, φαίνεται να αποτελεί μια ευκαιρία για τον ποδοσφαιριστή να επικεντρωθεί στην καριέρα του και να αποστασιοποιηθεί από τις καταστάσεις που τον οδήγησαν στη νοσηλεία. Η ελληνική ομάδα, έχοντας πλήρη εικόνα της κατάστασης, προχώρησε στην απόκτησή του, με την ελπίδα ότι η αλλαγή χώρας και περιβάλλοντος θα λειτουργήσει θετικά για τον παίκτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta