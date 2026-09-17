Άρης: Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για τον Ηρακλή, σε εκκρεμότητα η Θύρα 1

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Ηρακλή, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της παρουσίας μεμονωμένων φίλων των «κυανόλευκων» στη Θύρα 1 του γηπέδου, με την τελική απόφαση να αναμένεται από τον αρμόδιο υπουργό.

Η έναρξη της διάθεσης εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή έχει ήδη ξεκινήσει. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, και θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο συγκεκριμένος αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την ομαλή και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού, ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης.

Οι τιμές των εισιτηρίων

Η ΠΑΕ Άρης έχει καθορίσει τις τιμές των εισιτηρίων για τις διάφορες θύρες του γηπέδου. Συγκεκριμένα, για τη Θύρα 3, το κόστος ανέρχεται στα 20 ευρώ, ενώ για τη Θύρα 2, η τιμή έχει οριστεί στα 35 ευρώ. Οι φίλαθλοι που θα επιλέξουν τη Θύρα 9 θα πληρώσουν 40 ευρώ για το εισιτήριό τους, ενώ για τη Θύρα 7, η τιμή είναι 50 ευρώ.

Για όσους επιθυμούν μια πιο premium εμπειρία, το εισιτήριο για τη Θύρα VIP «Άλκης Καμπανός» κοστίζει 150 ευρώ. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί ειδικές τιμές για παιδιά έως 14 ετών. Για αυτές τις ηλικίες, τα εισιτήρια στις Θύρες 2 και 3 διατίθενται στην τιμή των 5 ευρώ, ενώ στις Θύρες 7 και 9 το κόστος είναι 10 ευρώ. Στη Θύρα VIP, το παιδικό εισιτήριο ανέρχεται στα 75 ευρώ.

Η εκκρεμότητα της Θύρας 1

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά τη Θύρα 1 και την ενδεχόμενη διάθεσή της σε φιλάθλους του Ηρακλή. Η Αστυνομία έχει ήδη λάβει απόφαση για την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων των «κυανόλευκων» προς το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ωστόσο, το ενδεχόμενο να διατεθούν εισιτήρια σε μεμονωμένους φίλους του Ηρακλή για τη Θύρα 1 παραμένει ανοιχτό. Η τελική απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να ληφθεί από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Η εξέλιξη αυτή θα καθορίσει τον τρόπο προσέλευσης των φιλοξενούμενων οπαδών στο γήπεδο.

Συμφωνία ομάδων και πιθανές αλλαγές

Σε περίπτωση που ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού δώσει το «πράσινο φως» για τη διάθεση της Θύρας 1 σε φιλάθλους του Ηρακλή, αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση βασίζεται σε μια συμφωνία που υπάρχει εδώ και καιρό ανάμεσα στις δύο ομάδες, Άρη και Ηρακλή, για ανταλλαγή εισιτηρίων μεταξύ τους.

Εφόσον προχωρήσει αυτό το σενάριο, θα καταστεί αναγκαία η μετακίνηση των φίλων του Άρη που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τη Θύρα 1. Η ΠΑΕ Άρης θα αναλάβει να κατευθύνει τους συγκεκριμένους φιλάθλους σε άλλες διαθέσιμες θέσεις εντός του «Κλεάνθης Βικελίδης», ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παρακολούθηση του αγώνα από όλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta