Ο Νίκος Χουγκάζ για ΠΑΟΚ: «Νοοτροπία νικητή σε κάθε διοργάνωση»

Ο Νίκος Χουγκάζ, μετά από ένα διάστημα απουσίας λόγω σοβαρού τραυματισμού, επέστρεψε και μίλησε για τις προσδοκίες της νέας σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Ο νεαρός αθλητής διεκδικεί τη θέση του στο αναβαθμισμένο ροτέισον της ομάδας, τονίζοντας την ανάγκη για νοοτροπία νικητή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι και τους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί.

Η επιστροφή μετά τον τραυματισμό

Ο Νίκος Χουγκάζ είχε να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο διάστημα, καθώς είχε υποστεί έναν σοβαρό τραυματισμό. Ο τραυματισμός αυτός συνέβη σε έναν αγώνα της ομάδας του με το Περιστέρι, στα μέσα του περασμένου Μαρτίου, κρατώντας τον εκτός αγωνιστικής δράσης.

Πλέον, ο Χουγκάζ βρίσκεται ξανά στο γήπεδο, προσπαθώντας να επανέλθει πλήρως. Διεκδικεί ενεργά τη θέση του εντός του αναβαθμισμένου ροτέισον του ΠΑΟΚ, με στόχο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Καθημερινή πρόοδος και δέσιμο της ομάδας

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Χουγκάζ αναφέρθηκε στην καθημερινή πρόοδο που σημειώνεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η βελτίωση είναι εμφανής τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο δέσιμο των παικτών.

Αυτή η συνοχή και η βελτίωση είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις, καθώς και του δεκαήμερου που πέρασε η ομάδα στην Ιταλία. Ο Χουγκάζ υπογράμμισε την ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ παικτών και προπονητών, κάτι που συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος.

Η φιλοσοφία του Αντρέα Τρινκιέρι

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, έχει θέσει ένα σαφές πλαίσιο σχετικά με το στοιχείο που επιθυμεί να χαρακτηρίζει την ομάδα του. Σύμφωνα με τον Χουγκάζ, ένα από τα πρώτα πράγματα που τους είπε ο κόουτς ήταν η επιθυμία του οι αντίπαλες ομάδες να αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ και να σκέφτονται ότι θα περάσουν ένα δύσκολο βράδυ.

Ο Νίκος Χουγκάζ τόνισε ότι το «physicality», δηλαδή η σωματική δύναμη και η σκληράδα στο παιχνίδι, θα είναι το στοιχείο που θα ξεχωρίζει την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί βασική αρχή για τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

Αυξημένη πίεση και υψηλοί στόχοι

Ο Νίκος Χουγκάζ μίλησε επίσης για την αυξημένη πίεση που πλέον συνοδεύει τον ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με τους υψηλούς στόχους που έχουν τεθεί. Όπως εξήγησε, το μπάτζετ της ομάδας έχει ανέβει σημαντικά, γεγονός που οδηγεί και σε ανάλογη αύξηση της πίεσης.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή η πίεση είναι κάτι που επιθυμεί κάθε παίκτης. Η ομάδα θέλει να διεκδικήσει κάθε διοργάνωση στην οποία συμμετέχει. Αν και ο Χουγκάζ παραδέχτηκε ότι μπορεί να μην καταφέρουν να κερδίσουν τα πάντα, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Για να αλλάξει η νοοτροπία της ομάδας, πρέπει να σκέφτονται ότι σε κάθε αγώνα και σε κάθε διοργάνωση, στόχος είναι η νίκη.

Το κλίμα και οι νέοι συμπαίκτες

Αναφερόμενος στο κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και την ενσωμάτωση των νέων προσώπων, ο Χουγκάζ σημείωσε ότι γνωρίζει τους νέους συμπαίκτες του εδώ και δύο με τρεις εβδομάδες. Διευκρίνισε πως σε αυτό το σύντομο διάστημα δεν είναι δυνατόν να μάθει κανείς πλήρως έναν άνθρωπο.

Για να αξιολογηθεί ο χαρακτήρας και η συμβολή των νέων παικτών, θα πρέπει να φανεί πώς θα ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αναπόφευκτα θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί χαρακτήρες και ότι υπάρχει πολύ καλή ταύτιση με τον προπονητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta