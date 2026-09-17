Η Euroleague TV θα μεταδίδει επιλεγμένα ματς της Stoiximan GBL

Η πλατφόρμα streaming EuroLeague TV προχωρά σε μια σημαντική επέκταση του περιεχομένου της, ενόψει της σεζόν 2026-27, όπως ανακοινώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει στους οπαδούς περισσότερο ζωντανό μπάσκετ, επιπλέον περιεχόμενο και μια βελτιωμένη εμπειρία θέασης. Μεταξύ των κορυφαίων εγχώριων πρωταθλημάτων που θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα είναι και η ελληνική Stoiximan GBL, προσφέροντας στους συνδρομητές ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο επαγγελματικού μπάσκετ.

Η σημαντική επέκταση της πλατφόρμας Euroleague TV

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 μια σημαντική επέκταση της πλατφόρμας streaming EuroLeague TV, ενόψει της σεζόν 2026-27. Η πλατφόρμα OTT της Euroleague Basketball θα ενσωματώσει κορυφαία εγχώρια πρωταθλήματα από την Αυστραλία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, σε επιλεγμένες περιοχές. Αυτή η εξέλιξη έχει ως στόχο να προσφέρει στους οπαδούς περισσότερο ζωντανό μπάσκετ, πλουσιότερο περιεχόμενο και μια συνολικά βελτιωμένη εμπειρία θέασης.

Οι συνδρομητές του EuroLeague TV θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο επαγγελματικού μπάσκετ κορυφαίας ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026-27. Η κίνηση αυτή ενισχύει την προσπάθεια της Euroleague Basketball να καλύψει τις ανάγκες των φιλάθλων για πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα μπασκετικών διοργανώσεων.

Νέα πρωταθλήματα και πλούσιο περιεχόμενο

Εκτός από την καθιερωμένη προσφορά της EuroLeague, του BKT EuroCup και της adidas NextGen EuroLeague, καθώς και του νεοσύστατου Euroleague Basketball SuperCup, το EuroLeague TV θα παρουσιάζει πλέον μια επιλογή αγώνων από διάφορα εθνικά πρωταθλήματα. Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθούν αγώνες από το αυστραλιανό NBL, το κινεζικό CBA, τη γαλλική Betclic ELITE, το γερμανικό easyCredit BBL και την ελληνική Stoiximan GBL. Η κάλυψη αυτή θα είναι συνεπής σε όλες τις αντίστοιχες διοργανώσεις τους, εξασφαλίζοντας συνεχή ροή μπασκετικής δράσης.

Επιπλέον, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να παρουσιάζει αγώνες από την ιταλική Serie A, βασιζόμενη στην επιτυχημένη κάλυψη που προσφέρθηκε τις δύο τελευταίες σεζόν. Αυτή η προσθήκη εγχώριων πρωταθλημάτων εμπλουτίζει σημαντικά το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθούν περισσότερους αγώνες από τα αγαπημένα τους πρωταθλήματα σε επιλεγμένες περιοχές.

Η έναρξη των ζωντανών μεταδόσεων

Οι ζωντανές μεταδόσεις στην ανανεωμένη πλατφόρμα της EuroLeague TV ξεκινούν στις 18 Σεπτεμβρίου. Η αρχή θα γίνει με το εναρκτήριο Euroleague Basketball SuperCup, μια νέα διοργάνωση που προστίθεται στο καλεντάρι. Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα μεταδοθεί και ο εναρκτήριος γύρος του γερμανικού easyCredit BBL, δίνοντας το έναυσμα για την αγωνιστική περίοδο.

Η δράση του BKT EuroCup θα ακολουθήσει λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ οι αγώνες της EuroLeague, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα ξεκινήσουν στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις διοργανώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026-27, απολαμβάνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα μπάσκετ από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Συνεργασία με την Sportradar και γεωγραφική κάλυψη

Η πρόσθετη αυτή κάλυψη των εγχώριων πρωταθλημάτων εξασφαλίστηκε μέσα από μια στρατηγική συνεργασία με την Sportradar Group AG. Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των δύο πλευρών, ειδικά όσον αφορά τα δικαιώματα δεδομένων και οπτικοακουστικών στοιχημάτων.

Το περιεχόμενο των εγχώριων πρωταθλημάτων θα είναι διαθέσιμο σε ένα ευρύ φάσμα επιλεγμένων περιοχών, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της παγκόσμιας μπασκετικής κοινότητας. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν την Αυστραλία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, το Ισραήλ, την Ιταλία, το Κόσοβο, τη Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, την Ολλανδία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta