Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ για τη μεταγραφή του Μάριους στον Ολυμπιακό

Ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, πρόεδρος της τουρκικής Σαμσουνσπόρ, μίλησε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τη μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλμαντζί στον Ολυμπιακό. Ο ποδοσφαιριστής αποτέλεσε την τελευταία μεταγραφική κίνηση των Πειραιωτών, φτάνοντας στην Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου.

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του προπονητή Αλγκουαθίλ. Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ αναφέρθηκε εκτενώς στις λεπτομέρειες της συμφωνίας, στο οικονομικό της σκέλος, αλλά και στην επιθυμία του ίδιου του παίκτη.

Οι δηλώσεις του προέδρου της Σαμσουνσπόρ

Ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, μιλώντας στα τουρκικά ΜΜΕ, εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφαση να παραχωρηθεί ο Μάριους Μουαντιλμαντζί στον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ τόνισε πως ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε έντονη επιθυμία να αποχωρήσει από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Γιλντιρίμ, η παραμονή του Μάριους θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα «γλυκό» πρόβλημα για τον σύλλογο. Ο ίδιος ο παίκτης ζητούσε αύξηση στις αποδοχές του, κάτι που θα δημιουργούσε ένα ντόμινο απαιτήσεων και από άλλους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Το αίτημα για αύξηση και οι επιπτώσεις

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ ανέλυσε περαιτέρω την κατάσταση, δηλώνοντας πως αν ο Μάριους παρέμενε στην ομάδα και του δινόταν η ζητούμενη αύξηση, τότε θα ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι παίκτες με παρόμοια αιτήματα. Αυτό θα ανάγκαζε τον σύλλογο να προχωρήσει σε αυξήσεις για όλους τους ποδοσφαιριστές, δημιουργώντας ένα σημαντικό οικονομικό βάρος.

Επιπλέον, ο Γιλντιρίμ υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνταν το αίτημα για αύξηση, το μυαλό του παίκτη θα έφευγε αλλού. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μην αποδίδει ο ποδοσφαιριστής τα αναμενόμενα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που ο σύλλογος ήθελε να αποφύγει. Για αυτόν τον λόγο, όπως ανέφερε, η διοίκηση ενήργησε σωστά.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας

Σχετικά με το οικονομικό αντίτιμο της μεταγραφής, ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ αποκάλυψε τα ακριβή ποσά της συμφωνίας μεταξύ της Σαμσουνσπόρ και του Ολυμπιακού. Το εγγυημένο ποσό που θα λάβει η τουρκική ομάδα ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το ποσό θα καταβληθεί σε τέσσερις δόσεις, όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος. Πέρα από τα εγγυημένα χρήματα, η συμφωνία περιλαμβάνει και επιπλέον μπόνους, τα οποία μπορούν να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό υπό προϋποθέσεις.

Η πορεία του Μάριους στη Σαμσουνσπόρ

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ αναφέρθηκε και στην προηγούμενη πορεία του Μάριους Μουαντιλμαντζί στην ομάδα. Όπως δήλωσε, ο ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε ελεύθερος από τον σύλλογο και αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ για μία περίοδο τριών ετών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, ο Μάριους πρόσφερε τα αναμενόμενα, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες. Ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ τόνισε ότι ο σύλλογος επωφελήθηκε από τον παίκτη με κάθε τρόπο, ενώ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήταν ευτυχισμένος κατά την παραμονή του στη Σαμσουνσπόρ, όπως και η διοίκηση του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta