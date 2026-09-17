Η Ferrari δεν σταματά την εξέλιξη της SF-26 με στόχους για το 2027

Η Scuderia Ferrari ανακοίνωσε ότι δεν θα διακόψει τις αναβαθμίσεις του φετινού της μονοθεσίου, της SF-26, καθώς έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο επικεφαλής της ιταλικής ομάδας, Φρεντ Βασέρ, τόνισε πως η εξέλιξη που γίνεται τώρα έχει σημαντική αξία και για την επόμενη χρονιά, παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες για την κατάκτηση του φετινού τίτλου έχουν περιοριστεί.

Η στρατηγική της Scuderia για το μέλλον

Η Ferrari δεν σκοπεύει να σταματήσει την εξέλιξη της SF-26 προκειμένου να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο μονοθέσιο του 2027. Ο Φρεντ Βασέρ επιμένει ότι η δουλειά που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο είναι κρίσιμη και μπορεί να αξιοποιηθεί για την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 80% της τωρινής δουλειάς εξέλιξης μπορεί να μεταφερθεί και να αξιοποιηθεί το 2027. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που η ομάδα δεν σχεδιάζει να εγκαταλείψει την SF-26 πριν από το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βασέρ δήλωσε μετά τον αγώνα της Μαδρίτης: «Όσα εξελίξουμε τώρα θα μπορούμε να τα μεταφέρουμε στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, ίσως όμως σε διαφορετικούς τομείς». Η προσέγγιση αυτή δείχνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, όπου οι τρέχουσες προσπάθειες δεν είναι χαμένες, αλλά αποτελούν επένδυση για το μέλλον της ομάδας.

Η βαθμολογική εικόνα μετά την Ισπανία

Το Grand Prix Ισπανίας δυσκόλεψε περαιτέρω τη βαθμολογική εικόνα για τη Scuderia Ferrari. Στον αγώνα αυτό, ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην τέταρτη θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εξαιτίας ενός προβλήματος στα φρένα του μονοθεσίου του. Τα αποτελέσματα αυτά είχαν άμεσο αντίκτυπο στις βαθμολογίες.

Η Ferrari βρίσκεται πλέον 145 βαθμούς πίσω από τη Mercedes στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Παράλληλα, στη βαθμολογία των οδηγών, ο Λιούις Χάμιλτον απέχει 101 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι. Αυτά τα δεδομένα καθιστούν την κατάκτηση του φετινού τίτλου μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για την ιταλική ομάδα.

Διαχείριση πόρων και περιορισμοί

Η κατανομή των πόρων αποτελεί μια κρίσιμη απόφαση για κάθε ομάδα στη Formula 1, ειδικά με την ύπαρξη του ορίου δαπανών και των περιορισμών στις αεροδυναμικές δοκιμές. Αυτοί οι κανονισμοί θέτουν σαφή όρια στην παράλληλη εξέλιξη δύο μονοθεσίων. Ωστόσο, ο Φρεντ Βασέρ θεωρεί ότι η Ferrari βρίσκεται σε διαφορετική θέση φέτος σε σχέση με πέρυσι.

Την προηγούμενη χρονιά, η προετοιμασία για τη μεγάλη αλλαγή κανονισμών του 2026 απαιτούσε τη μεταφορά της προσοχής στο νέο μονοθέσιο. Φέτος, η κατάσταση είναι διαφορετική, επιτρέποντας στην ομάδα να συνεχίσει την εξέλιξη του τρέχοντος μονοθεσίου με οφέλη για το μέλλον.

Οι αναβαθμίσεις της μονάδας ισχύος

Στον τομέα της μονάδας ισχύος, η Ferrari έχει ήδη χρησιμοποιήσει τις δύο αναβαθμίσεις που της επέτρεψε ο μηχανισμός ADUO. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της άλλες δύο αναβαθμίσεις για το 2027. Αυτή η διαχείριση των αναβαθμίσεων αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ομάδας για τη βελτίωση της απόδοσης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Όταν ρωτήθηκε αν η μάχη απέναντι στον Αντονέλι και τη Mercedes έχει ουσιαστικά τελειώσει, ο Φρεντ Βασέρ απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Επανέλαβε τη θέση του, δηλώνοντας: «Είπα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες ότι θα αντιμετωπίζουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Δεν έχω αλλάξει γνώμη».

Με πληροφορίες από: Gazzetta