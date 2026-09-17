Το ιστορικό 1.000ό γκολ του Μύθου στον ΠΑΟΚ και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην επίθεση

Ο Ανέστης Μύθου έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε μια ξεχωριστή σελίδα της «ασπρόμαυρης» ιστορίας, σημειώνοντας το δεύτερο φετινό του γκολ. Το τέρμα αυτό, που ήρθε στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ήταν το 1.000ό που σημείωσε ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου στη διοργάνωση. Η επίδοση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στην επίθεση του ΠΑΟΚ ανεβαίνει κατακόρυφα, με την άφιξη των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, Σερίφ Εντιαγέ και Σιμόν Μπάνζα.

Το ιστορικό τέρμα στο Περιστέρι

Το βράδυ της Τετάρτης, στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Ανέστης Μύθου βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Περιστέρι και ο νεαρός επιθετικός έδειξε την ικανότητά του να εκτελεί ως καθαρός φορ, μια κίνηση που αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης, ο Τζόντζο Κένι γύρισε την μπάλα από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ο Μύθου, με άμεση αντίδραση και εκτέλεση με τη μία, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το σκορ σε 0-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Αυτό το γκολ αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στον ΠΑΟΚ τους τρεις βαθμούς της νίκης απέναντι στον Ατρόμητο, αποτελώντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

Μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του Κυπέλλου

Το τέρμα που σημείωσε ο Ανέστης Μύθου δεν ήταν απλά ένα ακόμα γκολ στην καριέρα του ή για την τρέχουσα σεζόν. Έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς, όπως αποκαλύπτει η έγκυρη «Ασπρόμαυρη Βίβλος», μια σελίδα στο Facebook που καταγράφει με εξαιρετική λεπτομέρεια την ιστορία και τα στατιστικά του συλλόγου, ο Μύθου έγινε ο ποδοσφαιριστής που σημείωσε το 1.000ό γκολ παίκτη του Δικεφάλου στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγεται αδιάλειπτα από το 1931, και μέσα σε αυτή την μακρά περίοδο, ο ΠΑΟΚ έχει καταγράψει συνολικά 1.017 τέρματα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι από αυτά τα τέρματα, τα 17 προέρχονται είτε από αυτογκόλ αντιπάλων ποδοσφαιριστών είτε από αγώνες που κατακυρώθηκαν υπέρ του ΠΑΟΚ χωρίς να διεξαχθούν ποτέ. Επομένως, το καθαρό «ασπρόμαυρο» γκολ Νο1.000, που προήλθε από ενέργεια ποδοσφαιριστή του συλλόγου, ανήκει στον Ανέστη Μύθου.

Η ποδοσφαιρική ωρίμανση του 19χρονου

Ο Ανέστης Μύθου, στα 19 του χρόνια, είδε το όνομά του να μπαίνει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο στην ιστορία του συλλόγου, παρά τη νεαρή του ηλικία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νεαρός επιθετικός δεν είχε καν γεννηθεί όταν ο «Δικέφαλος» είχε ήδη σηκώσει τέσρα Κύπελλα Ελλάδας στην ιστορία του. Επιπλέον, δεν είχε κλείσει τα 12 του χρόνια όταν οι «ασπρόμαυροι» κατακτούσαν το τρόπαιο για έβδομη φορά, σε έναν αξιομνημόνευτο αγώνα που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ απέναντι στην ΑΕΚ.

Το καλοκαίρι που προηγήθηκε, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να ωριμάσει ποδοσφαιρικά λίγο πιο γρήγορα απ' όσο ίσως προβλεπόταν αρχικά. Για ένα παιδί που μόλις την προηγούμενη σεζόν είχε αρχίσει να γνωρίζει πραγματικά το ποδόσφαιρο της πρώτης ομάδας και τις απαιτήσεις του, οι ευθύνες και οι προσδοκίες ανέβηκαν απότομα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του ΠΑΟΚ.

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην επίθεση και η δήλωση του Μύθου

Η επίδοση του Μύθου έρχεται σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στην κορυφή της επίθεσης του ΠΑΟΚ εντείνεται σημαντικά. Μέχρι να προστεθούν στο ρόστερ του συλλόγου ο Σερίφ Εντιαγέ και, πλέον, ο Σιμόν Μπάνζα, αρκετό από το βάρος της επιθετικής γραμμής είχε πέσει πάνω στον νεαρό Μύθου. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου κλήθηκε να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών της ομάδας, αντιμετωπίζοντας αυξημένες απαιτήσεις.

Μετά τη λήξη του αγώνα και την ιστορική του επίδοση, ο Ανέστης Μύθου ρωτήθηκε για το δεύτερο φετινό του γκολ. Η δήλωσή του ήταν σύντομη αλλά χαρακτηριστική της φιλοδοξίας του: «Είναι πολύ θετικά τα συναισθήματα, είναι το δεύτερό μου γκολ για φέτος και… πεινάω για περισσότερα». Η φράση αυτή υπογραμμίζει την επιθυμία του νεαρού επιθετικού για περαιτέρω διάκριση και συνεισφορά στην ομάδα, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό που πλέον υπάρχει στην επίθεση του ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta