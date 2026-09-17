Ο Ολυμπιακός στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup: Άφιξη με γεράκι και καθυστέρηση

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, καθώς έφτασε στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να συμμετάσχει στο νεοσύστατο Super Cup της Euroleague. Οι Πειραιώτες, κινούμενοι στους ρυθμούς της διοργάνωσης, έλαβαν μια ιδιαίτερη υποδοχή στο αεροδρόμιο, η οποία περιλάμβανε ένα ειδικά εκπαιδευμένο γεράκι, σύμφωνα με την τοπική παράδοση. Η ομάδα θα διεκδικήσει το πρώτο της φετινό τρόπαιο σε αυτή την ιστορική πρώτη διοργάνωση.

Η άφιξη των "ερυθρολεύκων" στα Εμιράτα

Η αποστολή των "ερυθρολεύκων" έφτασε στα Εμιράτα με μια μικρή καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε ένα ζήτημα που προέκυψε με το check-in, με αποτέλεσμα η πτήση να αναχωρήσει αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα των 16:00. Παρά την μικρή αυτή αναποδιά, η ομάδα έφτασε στον προορισμό της, έτοιμη για την πρόκληση του Super Cup.

Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκονται ήδη και οι υπόλοιπες ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση. Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενερμπαχτσέ και η Ντουμπάι BC έχουν επίσης φτάσει, συμπληρώνοντας την τετράδα που θα παλέψει για την κατάκτηση του τροπαίου. Όλες οι ομάδες έχουν πλέον συγκεντρωθεί για το Euroleague Basketball SuperCup.

Η ιδιαιτερότητα της υποδοχής

Την αποστολή του Ολυμπιακού, όπως και των άλλων ομάδων, υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ένα γεράκι. Αυτό αποτελεί ένα παραδοσιακό έθιμο στα Εμιράτα και στο Ομάν, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην άφιξη των ομάδων. Τα εκπαιδευμένα γεράκια είναι εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία αυτής της υποδοχής.

Μάλιστα, η παραδοσιακή υποδοχή περιλάμβανε και το έθιμο Al-Ayyala, το οποίο δεσπόζει στα Εμιράτα και το Ομάν. Η παρουσία των γερακιών και η τήρηση των τοπικών εθίμων προσέφεραν μια μοναδική εμπειρία στους παίκτες και τα μέλη των αποστολών, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της περιοχής.

Η αντίδραση του Τάισον Γουόρντ

Ένας από τους παίκτες που ξεχώρισε κατά την υποδοχή ήταν ο Τάισον Γουόρντ. Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού πήρε στα χέρια του το εκπαιδευμένο πτηνό, χαρίζοντας μια ωραία και κάπως σπάνια εικόνα. Η αντίδρασή του κέρδισε τις εντυπώσεις και κέρδισε την παράσταση, καθώς οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να κρατήσουν τα γεράκια.

Η στιγμή αυτή καταγράφηκε, καθώς δεν είναι συνηθισμένο για αθλητές να έρχονται σε επαφή με τέτοιου είδους παραδοσιακά έθιμα. Ο Γουόρντ φάνηκε να απολαμβάνει την εμπειρία, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα στην άφιξη της ομάδας του στο Άμπου Ντάμπι.

Το νεοσύστατο Super Cup της Euroleague

Το Super Cup της Euroleague είναι μια νεοσύστατη διοργάνωση, η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά. Ο Ολυμπιακός, ως μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, θα παλέψει για να κατακτήσει αυτό το ιστορικό πρώτο τρόπαιο. Η διοργάνωση έχει ως στόχο να προσφέρει ένα νέο θέαμα στους φιλάθλους και να αναδείξει τις δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η τετράδα των ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο αποτελείται από τον Ολυμπιακό, τη Φενερμπαχτσέ, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την τοπική ομάδα Dubai BC. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα κοντραριστούν σε μια σειρά αγώνων με στόχο την ιστορική πρώτη κατάκτηση του τροπαίου, το οποίο αποκάλυψε η Euroleague.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Φενερμπαχτσέ στα ημιτελικά του Super Cup. Ο αγώνας αυτός έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00. Στόχος των Πειραιωτών είναι η πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα διεξαχθεί επίσης στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών περιλαμβάνει την αναμέτρηση μεταξύ της Ντουμπάι BC και της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα διεξαχθεί στις 20:00 της ίδιας ημέρας. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αναμετρηθούν στον τελικό, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader, Gazzetta