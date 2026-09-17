Η ανατροπή που εκτόξευσε τον Ολυμπιακό στις εκτιμήσεις του Football Meets Data

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League με το... δεξί, καταφέρνοντας να επικρατήσει της Γιαγκελόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν, αλλά με ανατροπή και γκολ στο φινάλε, εξασφάλισαν τη νίκη με 2-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αυτό το θετικό αποτέλεσμα είχε άμεσο αντίκτυπο στις εκτιμήσεις του Football Meets Data, όπου ο πειραϊκός σύλλογος συγκαταλέγεται πλέον στους μεγάλους κερδισμένους της πρώτης αγωνιστικής.

Η νίκη επί της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα

Στην έναρξη των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων για τη League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την ομάδα της Γιαγκελόνια στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης». Η αναμέτρηση αποδείχθηκε δύσκολη για τους «ερυθρόλευκους», καθώς οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ.

Συγκεκριμένα, ο Σμιτ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τη Γιαγκελόνια στο 20ό λεπτό του αγώνα. Ωστόσο, οι Πειραιώτες δεν το έβαλαν κάτω και λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Γκονσάλες ισοφάρισε σε 1-1. Η ολική ανατροπή και η εξασφάλιση της νίκης ήρθε στο 85ο λεπτό, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, να σημειώνει το νικητήριο γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Ο αντίκτυπος στις εκτιμήσεις του Football Meets Data

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια είχε άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στις εκτιμήσεις του Football Meets Data. Ο προσομοιωτής, ο οποίος ανανέωσε τα δεδομένα του μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, κατατάσσει πλέον τους «ερυθρόλευκους» στους μεγάλους κερδισμένους της πρεμιέρας της League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, ο Ολυμπιακός έχει πλέον 86,3% πιθανότητες να εξασφαλίσει μία θέση στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης. Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί στις θέσεις που οδηγούν απευθείας στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας.

Οι πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στους «16»

Πέρα από την πρόκριση στα νοκ άουτ, ο προσομοιωτής του Football Meets Data εξετάζει και τις πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση, δηλαδή στους «16» της διοργάνωσης, μέσω της κατάληψης μιας θέσης στο Top-8. Για τον Ολυμπιακό, οι πιθανότητες αυτές ανέρχονται σε 29,3%.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί η διαφορά μεταξύ των δύο στόχων. Ενώ η πιθανότητα για την πρώτη 24άδα είναι υψηλή (86,3%), η απευθείας πρόκριση στους «16» (Top-8) παραμένει σαφώς πιο δύσκολη, με βάση τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις που προέκυψαν μετά την πρώτη αγωνιστική. Η εξασφάλιση μιας θέσης στα play-offs θεωρείται πιο εφικτή σε σχέση με την άμεση πρόκριση.

Η θέση του Ολυμπιακού στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Η νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Europa League τον τοποθετεί σε μια ευνοϊκή θέση στις εκτιμήσεις του Football Meets Data, αναφορικά με τις πιθανότητες πρόκρισης. Στην κορυφή της λίστας των ομάδων με τις υψηλότερες πιθανότητες για το Top 24 βρίσκεται η Μπενφίκα, με ένα εντυπωσιακό 99,3%.

Ακολουθούν η Σάντερλαντ με 97,5%, η Λεβερκούζεν με 96,6% και η Λιόν με 95,1%. Ο Ολυμπιακός, με το 86,3% για την παρουσία στην πρώτη 24άδα, βρίσκεται πάνω από αρκετές γνωστές ευρωπαϊκές ομάδες. Συγκεκριμένα, ξεπερνά την Μίλαν, η οποία έχει 85,5%, την Κρίσταλ Πάλας με 85,1% και την Μπεσίκτας με 80,0% στις πιθανότητες πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Athletiko