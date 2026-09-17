Ο Έλληνας επιθετικός Μπάμπης Κωστούλας αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης του League Cup, όπου η Μπράιτον επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-2 στο «Ολντ Τράφορντ». Με ένα γκολ και μία ασίστ, ο Κωστούλας συνέβαλε καθοριστικά στην ανατροπή του σκορ και στην πρόκριση της ομάδας του στους «16» της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με δυσμενείς συνθήκες για την Μπράιτον.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Ολντ Τράφορντ»

Η αναμέτρηση στο ιστορικό γήπεδο «Ολντ Τράφορντ» ξεκίνησε με τους γηπεδούχους, τους «Κόκκινους Διάβολους», να παίρνουν ένα γρήγορο προβάδισμα. Μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταφέρει να προηγηθεί με 2-0, δημιουργώντας την εντύπωση ότι θα είχε ένα σχετικά εύκολο βράδυ απέναντι στην Μπράιτον.

Ωστόσο, η Μπράιτον δεν το έβαλε κάτω και έδειξε σημάδια ανάκαμψης πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα για την αντεπίθεση της ομάδας του, μειώνοντας το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Αυτό το γκολ ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς έδωσε νέα πνοή και ψυχολογία στην Μπράιτον ενόψει της επανάληψης.

Ο καθοριστικός ρόλος του Μπάμπη Κωστούλα

Ο Έλληνας επιθετικός δεν περιορίστηκε μόνο στο γκολ που μείωσε τη διαφορά. Η συμβολή του στον αγώνα ήταν πολυδιάστατη και κορυφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 70ό λεπτό της αναμέτρησης, ο Κωστούλας ήταν και πάλι ο δημιουργός, προσφέροντας μία καθοριστική ασίστ στον συμπαίκτη του, Ντε Κάιπερ. Από αυτή την πάσα, ο Ντε Κάιπερ κατάφερε να σκοράρει, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.

Αυτή η ενέργεια ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή ανατροπή της Μπράιτον, μετατρέποντας το αρχικό μειονέκτημα των δύο τερμάτων σε νίκη. Η εξαιρετική του εμφάνιση αναγνωρίστηκε από όλους, και όταν αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 82ο λεπτό, ο Μπάμπης Κωστούλας γνώρισε το θερμό χειροκρότημα τόσο του προπονητή του όσο και των συμπαικτών του, ως ένδειξη αναγνώρισης της καθοριστικής του συμβολής στη νίκη και την πρόκριση.

Η πρόκριση στους «16» του EFL Cup

Με αυτή τη νίκη, η Μπράιτον εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «16» του EFL Cup, συνεχίζοντας την πορεία της στη διοργάνωση. Η επικράτηση επί ενός τόσο ισχυρού αντιπάλου όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και μάλιστα στην έδρα της, αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα, τονώνοντας το ηθικό της για τη συνέχεια.

Η εμφάνιση του Μπάμπη Κωστούλα αναδεικνύει τον ρόλο του ως βασικού συντελεστή στην επιθετική γραμμή της Μπράιτον. Η ικανότητά του να σκοράρει και να δημιουργεί φάσεις για τους συμπαίκτες του αποδείχθηκε καθοριστική για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης σε αυτή τη φάση του θεσμού.

Συνοπτικά αποτελέσματα από άλλες αναμετρήσεις

Παράλληλα με την αναμέτρηση στο «Ολντ Τράφορντ», διεξήχθησαν και άλλα παιχνίδια για το League Cup, προσφέροντας επιπλέον δράση στους φιλάθλους. Η Άστον Βίλα κατάφερε να επικρατήσει της Κόβεντρι με σκορ 3-1, σε έναν αγώνα όπου ο Τάμι Έιμπραχαμ ήταν ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του, σημειώνοντας δύο τέρματα που οδήγησαν στην επικράτηση.

Σε μία άλλη αναμέτρηση, η Έβερτον εξασφάλισε επίσης την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, νικώντας τη Γουλβς με 1-0. Το μοναδικό και νικητήριο γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Κάρλος Αλκαράς, ο οποίος βρήκε δίχτυα λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας τη νίκη στην Έβερτον και εξασφαλίζοντας την πρόκριση της ομάδας του.

Με πληροφορίες από: Enikos